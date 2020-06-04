Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ? Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ... Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ...
Дехто не розуміє, що є хотєлкі, а є обєктивні умови історичного розвитку, які не можна перестрибнути. Що важливо? Демократія? Авторитаризм? Лідер? Народ? Чітка відповідь на це питання - немає нічого сталого і постійного. Все може бути доречне, АЛЕ лише в певних історичних умовах. І головним критерієм правильності того чи іншого постулату є ЕФЕКТИВНІСТЬ. Що ефектвніше саме на данний момент, а не хотєлкі чи фантазії будь кого з приводу того, що він важає кращим чи доречнішим. Треба вміти абстрагуватися від власних хотєлок і розмірковувати обєктивно, що багатьом не дано із за браку освіти. Але амбіцій повні штанці, щоки понадувати, та понадавати космічних порад космічної глупості.
"Не має значення, якого кольору кішка — чорна або біла — головне, аби вона вправно ловила мишей". Ден Сяопін дуже любив цей афоризм.
І китайський досвід дуже нам корисний.
1. Ден не втомлювався підкреслювати: треба якомога менше гучних, пафосних слів, нереальних планів. Слід спиратися на дійсність, на практику, на конкретні факти.
2. Немає формул, правильних для всіх часів, наголошував Ден. Кожна формула має застосовуватися для певної конкретної епохи.
3. Винятково важливою є повага до фахівців, до професійних кадрів, до інтелігенції взагалі. Їм треба багато, дуже багато платити — бо це в інтересах справи. Найперше були відновлені серйозні екзамени у вишах. Слід масово посилати обдаровану молодь вчитися на Захід — і водночас підвищувати якість освіти у Китаї. Обов’язкова умова оплати навчання на Заході державою — молодь має повертатися на Батьківщину!
А які уроки — хай дуже стисло — може винести з цієї драматичної історії Україна? Що нам до «великої пролетарської культурної революції»? На думку автора цих рядків, такі:
А) Потрібні не заідеологізовані реформи (хто є справді ліберальним? А хто є ультраліберальним, та ще й запропонує неймовірний економічний ріст у найкоротші терміни? Отой і переможе! І ніхто не замислюється, що це, по суті, варіант «великого стрибка» Мао 1958 року...) І кардинальне питання: в чиїх інтересах ці реформи проводитимуться? В інтересах «зовнішніх гравців», групи олігархів-компрадорів чи в інтересах більшості народу (комусь вважається в цьому «популізм», проте це — проблема проблем).
Б) Аж поки критерієм успішності, «зеленим світлом» в політику буде не професіоналізм, не правдива освіченість, а «антикорупційнсть», «єврооптимізм» або, тим більше, належність до партії «Слуга народу» — діла не буде! Ще 2005 року (не 2014-го!) знаний історик, професор Валерій Степанков попереджав про небезпеку навіть найменших елементів «хунвейбінівського» стилю у підході до професійних кадрів.
В) Потрібні не «нові» обличчя (молодість й новизна ще нічого не гарантують), а освіченість, честь і патріотизм. Ден Сяопін розпочав реформи у 74 роки і справляв визначальний вплив на їх проведення аж до смерті — у 93 роки!
Це — лише деякі міркування (хай дискусійні). Читачі, можливо, погодяться, що для України цей комплекс питань, за всієї специфічності досвіду Китаю, є життєво важливим
Puente написав:А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ? Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ... Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ...
Як сказав один президент(по-моєму) - демократія погана форма правління, але поки що кращої не придумали. В сучасному світі є фактично 2 форми правління - авторитарна і демократична. Є країни, які живуть добре і з диктаторами - наприклад СА. Але ніхто ж не буде говорити що це заслуга їхніх шейхів. Це заслуга нафти і тільки нафти. В загальному у світі демократії живуть значно краще ніж диктатури. Я знаю одне - демократія краща ніж диктатура! Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" Тоді подискутуємо дальше. А чи вміє НАРОД обирати - в мене відповіді немає, і мені ця відповідь не потрібна. Якщо вам вона потрібна - читайте літературу, просвіщайтесь.
Це Черчіль сказав ... А давайте глянемо на недавню історію ... Південна Корея , Сінгапур - вилізли з болота під час і після диктатури . А потім вже стали демократичні . А демократія взагалі - це Латинська Америка . Демократія там є - а толку нема ...
Puente написав:А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ? Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ... Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ...
Як сказав один президент(по-моєму) - демократія погана форма правління, але поки що кращої не придумали. В сучасному світі є фактично 2 форми правління - авторитарна і демократична. Є країни, які живуть добре і з диктаторами - наприклад СА. Але ніхто ж не буде говорити що це заслуга їхніх шейхів. Це заслуга нафти і тільки нафти. В загальному у світі демократії живуть значно краще ніж диктатури. Я знаю одне - демократія краща ніж диктатура! Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" Тоді подискутуємо дальше. А чи вміє НАРОД обирати - в мене відповіді немає, і мені ця відповідь не потрібна. Якщо вам вона потрібна - читайте літературу, просвіщайтесь.
Це Черчіль сказав ... А давайте глянемо на недавню історію ... Південна Корея , Сінгапур - вилізли з болота під час і після диктатури . А потім вже стали демократичні . А демократія взагалі - це Латинська Америка . Демократія там є - а толку нема ...
Глянув. І що? Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті. І я не почув відповіді: Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?
Потрібний результат. За результат відповідає керівник. Керівник ефективний чи ні? Може досягнути результату чи ні? Не вміє досягати результату, то значить неефективний, на смітник історії. А стиль керування, то вже другорядне. Результат! Оце головне. Взявся за гуж, не кажи, що не дюж!
Козак-характерник написав:Потрібний результат. За результат відповідає керівник. Керівник ефективний чи ні? Може досягнути результату чи ні? Не вміє досягати результату, то значить неефективний, на смітник історії. А стиль керування, то вже другорядне. Результат! Оце головне. Взявся за гуж, не кажи, що не дюж!
Китайцы смогли достичь результата и при одной партии, и без выборов, и на основе коммунистической идеологии.
«Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей — это хорошая кошка» (с)Дэн Сяопин
Козак-характерник написав:Потрібний результат. За результат відповідає керівник. Керівник ефективний чи ні? Може досягнути результату чи ні? Не вміє досягати результату, то значить неефективний, на смітник історії. А стиль керування, то вже другорядне. Результат! Оце головне. Взявся за гуж, не кажи, що не дюж!
Китайцы смогли достичь результата и при одной партии, и без выборов, и на основе коммунистической идеологии.
«Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей — это хорошая кошка» (с)Дэн Сяопин
Так ото ж... А поганому танцюристу завжди яйки заважають... Особисто я не проти диктатора, що зможе побудувати державу, що захищатиме українця. І впевнений, що й більшість не чинитиме супротив діям такого диктатора, якщо побачуть результат від його діяльності.
Puente написав:А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ? Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ... Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ...
Як сказав один президент(по-моєму) - демократія погана форма правління, але поки що кращої не придумали. В сучасному світі є фактично 2 форми правління - авторитарна і демократична. Є країни, які живуть добре і з диктаторами - наприклад СА. Але ніхто ж не буде говорити що це заслуга їхніх шейхів. Це заслуга нафти і тільки нафти. В загальному у світі демократії живуть значно краще ніж диктатури. Я знаю одне - демократія краща ніж диктатура! Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" Тоді подискутуємо дальше. А чи вміє НАРОД обирати - в мене відповіді немає, і мені ця відповідь не потрібна. Якщо вам вона потрібна - читайте літературу, просвіщайтесь.
Из того, что демократия лучшая форма никак не следует, что народ действительно самостоятельно сознательно осуществляет выбор. И тем более правильно.
И причем тут диктатура, как альтернатива?! Речь о другом.