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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6275627662776278 Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:59 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Так на хвильку

А перед Ким відповідає народ?

Я -народ ,відповідаю перед своєю сімєю

Моя сімя народ - відповідає перед мною...

А ще перед ким? Так на хвилькуА перед Ким відповідає народ?Я -народ ,відповідаю перед своєю сімєюМоя сімя народ - відповідає перед мною...А ще перед ким? Будивельник

Вопрос был не перед кем.

А чем и как. Это главное. БудивельникВопрос был не перед кем.А чем и как. Это главное. Отже перед ким - розібрались

Тепер почнемо розбиратись чим і як....

Для того щоб отримати щось - треба це щось оплатити

Народ працює і виплачує в середньому 2000 грн/місяць на особу( з усіх джерел)....

Питання на засипку

Чи відповідає розмір оплати - отриманим благам...



В мене питання

А які блага можна отримати - сплативши 2000 грн/в місяць(600 з яких відразу пішли в пенсійний)?

То може треба платити більше?

Чи може треба хотіти менше? Отже перед ким - розібралисьТепер почнемо розбиратись чим і як....Для того щоб отримати щось - треба це щось оплатитиНарод працює і виплачує в середньому 2000 грн/місяць на особу( з усіх джерел)....Питання на засипкуЧи відповідає розмір оплати - отриманим благам...В мене питанняА які блага можна отримати - сплативши 2000 грн/в місяць(600 з яких відразу пішли в пенсійний)?То може треба платити більше?Чи може треба хотіти менше?

Не знаю, что Вы там разобрались)), но меня к этому не приписывайте.



Речь была о том, что народ отвечает за ошибки и халатность управленцев. Можновладци и так давно живут, как в Европе...

А не о том сколько ему, народу, возвращается благ.

Вы перескочили на другой предмет. Не знаю, что Вы там разобрались)), но меня к этому не приписывайте.Речь была о том, что народ отвечает за ошибки и халатность управленцев. Можновладци и так давно живут, как в Европе...А не о том сколько ему, народу, возвращается благ.Вы перескочили на другой предмет. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 чер, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23082 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:05 Козак-характерник написав: detroytred написав: Из того, что демократия лучшая форма никак не следует, что народ действительно самостоятельно сознательно осуществляет выбор.

И тем более правильно. Из того, что демократия лучшая форма никак не следует, что народ действительно самостоятельно сознательно осуществляет выбор.И тем более правильно.

Не факт, що найкраща. Тут питання головне, для кого найкраща? Демократія - не священна корова. Не факт, що найкраща. Тут питання головне, для кого найкраща? Демократія - не священна корова.

Найкраща для всех.

Так как является самой прогрессивной формой общественных отношений. Расширяет конкуренцию во власти.



Ну а то, что и ей присущи недостатки (косяки можновладцив) - это такая же неизбежность, как и косяки при диктатуре. Найкраща для всех.Так как является самой прогрессивной формой общественных отношений. Расширяет конкуренцию во власти.Ну а то, что и ей присущи недостатки (косяки можновладцив) - это такая же неизбежность, как и косяки при диктатуре. detroytred

Повідомлень: 23082 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:07 andrijk777 написав: Глянув. І що?

Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.

І я не почув відповіді:

Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"? Глянув. І що?А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.І я не почув відповіді:Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?



Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія .

Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах .

А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії .

Проблема еліти та "еліти" ... Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія .Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах .А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії .Проблема еліти та "еліти" ... Puente Повідомлень: 3246 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:13 Puente написав: andrijk777 написав: Глянув. І що?

Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.

І я не почув відповіді:

Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"? Глянув. І що?А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.І я не почув відповіді:Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?



Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія .

Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах .

А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії .

Проблема еліти та "еліти" ... Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія .Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах .А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії .Проблема еліти та "еліти" ...

Элитах, которые не меняют систему.

Хоть сотня их сменится, но если нет заинтересованности изменить систему, толку мало.

Лишь штукатурку меняют. Элитах, которые не меняют систему.Хоть сотня их сменится, но если нет заинтересованности изменить систему, толку мало.Лишь штукатурку меняют. detroytred

Повідомлень: 23082 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:14 Роздуми... Нельзя не замечать и другого: на фоне последовательного усиления государственно-охранительного аппарата во

всех развитых странах, граждане чувствуют себя все более беззащитными. Если довести этот тезис до крайности

и апел­лировать к преобладающим чувствам населения, то

получит­ся следующий (мягко говоря — мало приятный)

вывод: госу­дарство еще может кого-то наказать, но в ряде

случаев и си­туаций оно уже почти никого не может защитить, включая депутатов, мэров, банкиров, бизнесменов,

олигархов, губер­наторов и т. д., которых, несмотря на армию телохраните­лей, убивают десятками каждый год (что

уж там о простых гражданах в подъезде). И как Вам такая демократия? И все равно — никто даже не заикается о

кризисе демократии — «священная корова». Для кого?

Параллельно простейшие наблюдения показывают, что во многих европейских странах обнаруживается тенденция некоего злорадства в отношении

ослаб­ления государства, его институтов и лидеров, со

склонностью винить во всех смер­тных грехах последних. Это вряд ли рационально. Извест­ное выражение: «Государство — это я», — не более чем краси­вая фраза.

Государство — это мы. И когда оно страдает, мы все —

не в лучшем положении. Это повод для серьезных размышлений, а также для поиска и последовательного

разви­тия новых форм кооперативных отношений государства и граждан, и я бы даже сказал — принципиально

новых форм об­щественного договора о распределении

обязанностей и от­ветственности .



Нашими общими усилиями мы создали прекрасную ма­териальную и духовную культуру, получившую

наименова­ние Европейской. Но она не единственная.

В последнее сто­летие мы начали вначале объединять,

а затем и путать куль­туру с техническим прогрессом, а

чуть позднее — техничес­кий прогресс с цивилизационным процессом. Нет ли здесь заблуждения? Или даже

ряда заблуждений? Действительно ли весь неевропейский мир страстно мечтает присоединить­ся к нашей

преимущественно благоухающей (а местами — все-таки

дурно пахнущей — наркотиками, алкоголем, безве­рием

и продажностью) цивилизации? А если нет — не хотят?

Какое наказание ждет инакомыслящих со стороны тех,

кто столетия отстаивал право на инакомыслие? Мы, где

молча­ливо, а где без ложного стыда — открыто, признали, что жи­вем в обществе потребления . Да, можно потратить всю жизнь, чтобы иметь как можно более широкий доступ к это­му потреблению, чтобы иметь еще

один дом или дворец, еще одну или две машины, еще

один миллион или миллиард... но умирать за это — нельзя . Умирать можно только за идею . Назовите мне такую, общую для всего нашего евро-амери­канского сообщества?

Распад государств как прогресс

Что консолидирует нацию? Вовсе не границы (независимо от того «открыты» они или задернуты «железным занавесом»), не флаг, не гимн, и не гражданство. Прежде

все­го, общность истории, языка, культуры, традиции

и — самое главное — обращенность в общее (для всей

нации) будущее, которое вначале существует только как

идея . Естьли это сей­час? А когда мы говорим о многонациональных государствах, где общность истории, языка,

культуры, традиции исходно отсутствует или была вынужденной и временной (а толеран­тность почти всегда

больше декларируется, чем существуют реально) — остается только общее будущее, и оно должно обладать равной привлекательностью для всех национальных и религиозных групп. Во всех остальных случаях «разложе­ние»

и распад неизбежны. Но стоит ли этого бояться? Был ли

распад Римской или Австро-Венгерской империй исторической ошибкой или все-таки прогрессом? Точно

такой же вопрос можно было задать и о цивилизациях:

шумерс­кой, египетской, средиземноморской... Не относится ли это в равной степени ко всем существовавшим и

существующим империям, включая такую виртуальную

империю как «стра­ны НАТО», где количество мусульманского населения уже достаточно значимо и будет последовательно возрастать? Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 05 чер, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28824 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:24 Козак-характерник написав: detroytred написав: Из того, что демократия лучшая форма никак не следует, что народ действительно самостоятельно сознательно осуществляет выбор.

И тем более правильно. Из того, что демократия лучшая форма никак не следует, что народ действительно самостоятельно сознательно осуществляет выбор.И тем более правильно.

Не факт, що найкраща. Тут питання головне, для кого найкраща? Демократія - не священна корова. Не факт, що найкраща. Тут питання головне, для кого найкраща? Демократія - не священна корова.

В тоталітарних державах - наркоманів тримають в їжакових рукавицях. І білий квиток для відкосу від армії - не так просто отримати. Так що, "козак", молись на демократію! В тоталітарних державах - наркоманів тримають в їжакових рукавицях. І білий квиток для відкосу від армії - не так просто отримати. Так що, "козак", молись на демократію! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21453 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1198 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:34 Puente написав: andrijk777 написав: Глянув. І що?

Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.

І я не почув відповіді:

Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"? Глянув. І що?А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.І я не почув відповіді:Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?



Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія .

Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах .

А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії .

Проблема еліти та "еліти" ... Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія .Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах .А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії .Проблема еліти та "еліти" ...

Потрібен результат - підтримую на 100%, хто ж проти. Потрібен результат - це очевидно як 2+2=4. Обговорювати декілька сторінок і прийти до висновку "потрібен результат" - вам не здається це примітивно.

Я зрозумів вашу позицію:

Нехай ХТОСЬ прийде і покращить МЕНІ життя. Тоді я можливо(а може і ні) скажу йому "Дякую".

Така позиція в багатьох українців. Але це позиція раба. Нажаль роки кріпацтва, сталінські роки виробили таку позицію.

Хтось повинен прийти і зробити для вас подвиг.

Вірно сказано - кожен народ заслуговує на своїх керівників.

Шукайте винуватих дальше. Потрібен результат - підтримую на 100%, хто ж проти. Потрібен результат - це очевидно як 2+2=4. Обговорювати декілька сторінок і прийти до висновку "потрібен результат" - вам не здається це примітивно.Я зрозумів вашу позицію:Така позиція в багатьох українців. Але це позиція раба. Нажаль роки кріпацтва, сталінські роки виробили таку позицію.Хтось повинен прийти і зробити для вас подвиг.Вірно сказано - кожен народ заслуговує на своїх керівників.Шукайте винуватих дальше. Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 05 чер, 2020 16:46, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2225 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:39 Фантазьор, Ти мене називала... andrijk777 написав: Я зрозумів вашу позицію:

Я зрозумів вашу позицію:

Що Ти можеш зрозуміти, сепаратисте? Як завжди все перекрутив і домислив. Ви здатні лише обсірати опонентів. Хоча типу такі "демократи" на словах... А самих аж корьожить від протилежної думки. Одразу какашки, переходити на особистості, ліпити ярлики, обзивати, фантазувати...Лікуйте свої комплекси, повчіться, а потім вже дискутуйте! Що Ти можеш зрозуміти, сепаратисте?Як завжди все перекрутив і домислив. Ви здатні лише обсірати опонентів. Хоча типу такі "демократи" на словах...А самих аж корьожить від протилежної думки. Одразу какашки, переходити на особистості, ліпити ярлики, обзивати, фантазувати...Лікуйте свої комплекси, повчіться, а потім вже дискутуйте! Козак-характерник 2

Повідомлень: 28824 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6275627662776278 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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