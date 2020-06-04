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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:59
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Так на хвильку
А перед Ким відповідає народ?
Я -народ ,відповідаю перед своєю сімєю
Моя сімя народ - відповідає перед мною...
А ще перед ким?
Будивельник
Вопрос был не перед кем.
А чем и как. Это главное.
Отже перед ким - розібрались
Тепер почнемо розбиратись чим і як....
Для того щоб отримати щось - треба це щось оплатити
Народ працює і виплачує в середньому 2000 грн/місяць на особу( з усіх джерел)....
Питання на засипку
Чи відповідає розмір оплати - отриманим благам...
В мене питання
А які блага можна отримати - сплативши 2000 грн/в місяць(600 з яких відразу пішли в пенсійний)?
То може треба платити більше?
Чи може треба хотіти менше?
Не знаю, что Вы там разобрались)), но меня к этому не приписывайте.
Речь была о том, что народ отвечает за ошибки и халатность управленцев. Можновладци и так давно живут, как в Европе...
А не о том сколько ему, народу, возвращается благ.
Вы перескочили на другой предмет.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 05 чер, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:05
Козак-характерник написав: detroytred написав:
Из того, что демократия лучшая форма никак не следует, что народ действительно самостоятельно сознательно осуществляет выбор.
И тем более правильно.
Не факт, що найкраща. Тут питання головне, для кого найкраща? Демократія - не священна корова.
Найкраща для всех.
Так как является самой прогрессивной формой общественных отношений. Расширяет конкуренцию во власти.
Ну а то, что и ей присущи недостатки (косяки можновладцив) - это такая же неизбежность, как и косяки при диктатуре.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:07
andrijk777 написав:
Глянув. І що?Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура"
А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.
І я не почув відповіді:
Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?
Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія .
Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах .
А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії .
Проблема еліти та "еліти" ...
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:13
Puente написав: andrijk777 написав:
Глянув. І що?Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура"
А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.
І я не почув відповіді:
Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?
Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія .
Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах .
А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії .
Проблема еліти та "еліти" ...
Элитах, которые не меняют систему.
Хоть сотня их сменится, но если нет заинтересованности изменить систему, толку мало.
Лишь штукатурку меняют.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:14
Нельзя не замечать и другого: на фоне последовательного усиления государственно-охранительного аппарата во
всех развитых странах, граждане чувствуют себя все более беззащитными. Если довести этот тезис до крайности
и апеллировать к преобладающим чувствам населения, то
получится следующий (мягко говоря — мало приятный)
вывод: государство еще может кого-то наказать, но в ряде
случаев и ситуаций оно уже почти никого не может защитить, включая депутатов, мэров, банкиров, бизнесменов,
олигархов, губернаторов и т. д., которых, несмотря на армию телохранителей, убивают десятками каждый год (что
уж там о простых гражданах в подъезде). И как Вам такая демократия? И все равно — никто даже не заикается о
кризисе демократии — «священная корова». Для кого?
Параллельно простейшие наблюдения показывают, что во многих европейских странах обнаруживается тенденция некоего злорадства в отношении
ослабления государства, его институтов и лидеров, со
склонностью винить во всех смертных грехах последних. Это вряд ли рационально. Известное выражение: «Государство — это я», — не более чем красивая фраза.
Государство — это мы. И когда оно страдает, мы все —
не в лучшем положении. Это повод для серьезных размышлений, а также для поиска и последовательного
развития новых форм кооперативных отношений государства и граждан, и я бы даже сказал — принципиально
новых форм общественного договора о распределении
обязанностей и ответственности.
Нашими общими усилиями мы создали прекрасную материальную и духовную культуру, получившую
наименование Европейской. Но она не единственная.
В последнее столетие мы начали вначале объединять,
а затем и путать культуру с техническим прогрессом, а
чуть позднее — технический прогресс с цивилизационным процессом. Нет ли здесь заблуждения? Или даже
ряда заблуждений? Действительно ли весь неевропейский мир страстно мечтает присоединиться к нашей
преимущественно благоухающей (а местами — все-таки
дурно пахнущей — наркотиками, алкоголем, безверием
и продажностью) цивилизации? А если нет — не хотят?
Какое наказание ждет инакомыслящих со стороны тех,
кто столетия отстаивал право на инакомыслие? Мы, где
молчаливо, а где без ложного стыда — открыто, признали, что живем в обществе потребления. Да, можно потратить всю жизнь, чтобы иметь как можно более широкий доступ к этому потреблению, чтобы иметь еще
один дом или дворец, еще одну или две машины, еще
один миллион или миллиард... но умирать за это — нельзя. Умирать можно только за идею. Назовите мне такую, общую для всего нашего евро-американского сообщества?
Распад государств как прогресс
Что консолидирует нацию? Вовсе не границы (независимо от того «открыты» они или задернуты «железным занавесом»), не флаг, не гимн, и не гражданство. Прежде
всего, общность истории, языка, культуры, традиции
и — самое главное — обращенность в общее (для всей
нации) будущее, которое вначале существует только как
идея. Естьли это сейчас? А когда мы говорим о многонациональных государствах, где общность истории, языка,
культуры, традиции исходно отсутствует или была вынужденной и временной (а толерантность почти всегда
больше декларируется, чем существуют реально) — остается только общее будущее, и оно должно обладать равной привлекательностью для всех национальных и религиозных групп. Во всех остальных случаях «разложение»
и распад неизбежны. Но стоит ли этого бояться? Был ли
распад Римской или Австро-Венгерской империй исторической ошибкой или все-таки прогрессом? Точно
такой же вопрос можно было задать и о цивилизациях:
шумерской, египетской, средиземноморской... Не относится ли это в равной степени ко всем существовавшим и
существующим империям, включая такую виртуальную
империю как «страны НАТО», где количество мусульманского населения уже достаточно значимо и будет последовательно возрастать?
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в П'ят 05 чер, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:24
Козак-характерник написав: detroytred написав:
Из того, что демократия лучшая форма никак не следует, что народ действительно самостоятельно сознательно осуществляет выбор.
И тем более правильно.
Не факт, що найкраща. Тут питання головне, для кого найкраща? Демократія - не священна корова.
В тоталітарних державах - наркоманів тримають в їжакових рукавицях. І білий квиток для відкосу від армії - не так просто отримати. Так що, "козак", молись на демократію!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:34
Puente написав: andrijk777 написав:
Глянув. І що?Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура"
А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.
І я не почув відповіді:
Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?
Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія .
Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах .
А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії .
Проблема еліти та "еліти" ...
Потрібен результат - підтримую на 100%, хто ж проти. Потрібен результат - це очевидно як 2+2=4. Обговорювати декілька сторінок і прийти до висновку "потрібен результат" - вам не здається це примітивно.
Я зрозумів вашу позицію:Нехай ХТОСЬ прийде і покращить МЕНІ життя. Тоді я можливо(а може і ні) скажу йому "Дякую".
Така позиція в багатьох українців. Але це позиція раба. Нажаль роки кріпацтва, сталінські роки виробили таку позицію.
Хтось повинен прийти і зробити для вас подвиг.
Вірно сказано - кожен народ заслуговує на своїх керівників.
Шукайте винуватих дальше.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 05 чер, 2020 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:39
andrijk777 написав:
Я зрозумів вашу позицію:
Що Ти можеш зрозуміти, сепаратисте?
Як завжди все перекрутив і домислив. Ви здатні лише обсірати опонентів. Хоча типу такі "демократи" на словах...
А самих аж корьожить від протилежної думки. Одразу какашки, переходити на особистості, ліпити ярлики, обзивати, фантазувати...Лікуйте свої комплекси, повчіться, а потім вже дискутуйте!
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Козак-характерник
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