Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Так на хвильку А перед Ким відповідає народ? Я -народ ,відповідаю перед своєю сімєю Моя сімя народ - відповідає перед мною... А ще перед ким?
Будивельник Вопрос был не перед кем. А чем и как. Это главное.
Отже перед ким - розібрались Тепер почнемо розбиратись чим і як.... Для того щоб отримати щось - треба це щось оплатити Народ працює і виплачує в середньому 2000 грн/місяць на особу( з усіх джерел).... Питання на засипку Чи відповідає розмір оплати - отриманим благам...
В мене питання А які блага можна отримати - сплативши 2000 грн/в місяць(600 з яких відразу пішли в пенсійний)? То може треба платити більше? Чи може треба хотіти менше?
Не знаю, что Вы там разобрались)), но меня к этому не приписывайте.
Речь была о том, что народ отвечает за ошибки и халатность управленцев. Можновладци и так давно живут, как в Европе... А не о том сколько ему, народу, возвращается благ. Вы перескочили на другой предмет.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 чер, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Глянув. І що? Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті. І я не почув відповіді: Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?
Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія . Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах . А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії . Проблема еліти та "еліти" ...
andrijk777 написав:Глянув. І що? Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті. І я не почув відповіді: Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?
Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія . Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах . А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії . Проблема еліти та "еліти" ...
Элитах, которые не меняют систему. Хоть сотня их сменится, но если нет заинтересованности изменить систему, толку мало. Лишь штукатурку меняют.
Нельзя не замечать и другого: на фоне последовательного усиления государственно-охранительного аппарата во всех развитых странах, граждане чувствуют себя все более беззащитными. Если довести этот тезис до крайности и апеллировать к преобладающим чувствам населения, то получится следующий (мягко говоря — мало приятный) вывод: государство еще может кого-то наказать, но в ряде случаев и ситуаций оно уже почти никого не может защитить, включая депутатов, мэров, банкиров, бизнесменов, олигархов, губернаторов и т. д., которых, несмотря на армию телохранителей, убивают десятками каждый год (что уж там о простых гражданах в подъезде). И как Вам такая демократия? И все равно — никто даже не заикается о кризисе демократии — «священная корова». Для кого? Параллельно простейшие наблюдения показывают, что во многих европейских странах обнаруживается тенденция некоего злорадства в отношении ослабления государства, его институтов и лидеров, со склонностью винить во всех смертных грехах последних. Это вряд ли рационально. Известное выражение: «Государство — это я», — не более чем красивая фраза. Государство — это мы. И когда оно страдает, мы все — не в лучшем положении. Это повод для серьезных размышлений, а также для поиска и последовательного развития новых форм кооперативных отношений государства и граждан, и я бы даже сказал — принципиально новых форм общественного договора о распределении обязанностей и ответственности.
Нашими общими усилиями мы создали прекрасную материальную и духовную культуру, получившую наименование Европейской. Но она не единственная. В последнее столетие мы начали вначале объединять, а затем и путать культуру с техническим прогрессом, а чуть позднее — технический прогресс с цивилизационным процессом. Нет ли здесь заблуждения? Или даже ряда заблуждений? Действительно ли весь неевропейский мир страстно мечтает присоединиться к нашей преимущественно благоухающей (а местами — все-таки дурно пахнущей — наркотиками, алкоголем, безверием и продажностью) цивилизации? А если нет — не хотят? Какое наказание ждет инакомыслящих со стороны тех, кто столетия отстаивал право на инакомыслие? Мы, где молчаливо, а где без ложного стыда — открыто, признали, что живем в обществе потребления. Да, можно потратить всю жизнь, чтобы иметь как можно более широкий доступ к этому потреблению, чтобы иметь еще один дом или дворец, еще одну или две машины, еще один миллион или миллиард... но умирать за это — нельзя. Умирать можно только за идею. Назовите мне такую, общую для всего нашего евро-американского сообщества? Распад государств как прогресс Что консолидирует нацию? Вовсе не границы (независимо от того «открыты» они или задернуты «железным занавесом»), не флаг, не гимн, и не гражданство. Прежде всего, общность истории, языка, культуры, традиции и — самое главное — обращенность в общее (для всей нации) будущее, которое вначале существует только как идея. Естьли это сейчас? А когда мы говорим о многонациональных государствах, где общность истории, языка, культуры, традиции исходно отсутствует или была вынужденной и временной (а толерантность почти всегда больше декларируется, чем существуют реально) — остается только общее будущее, и оно должно обладать равной привлекательностью для всех национальных и религиозных групп. Во всех остальных случаях «разложение» и распад неизбежны. Но стоит ли этого бояться? Был ли распад Римской или Австро-Венгерской империй исторической ошибкой или все-таки прогрессом? Точно такой же вопрос можно было задать и о цивилизациях: шумерской, египетской, средиземноморской... Не относится ли это в равной степени ко всем существовавшим и существующим империям, включая такую виртуальную империю как «страны НАТО», где количество мусульманского населения уже достаточно значимо и будет последовательно возрастать?
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 05 чер, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Глянув. І що? Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті. І я не почув відповіді: Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?
Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія . Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах . А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії . Проблема еліти та "еліти" ...
Потрібен результат - підтримую на 100%, хто ж проти. Потрібен результат - це очевидно як 2+2=4. Обговорювати декілька сторінок і прийти до висновку "потрібен результат" - вам не здається це примітивно. Надіюсь ви не настільки примітивні як пан Козак-характерник. Я зрозумів вашу позицію: Нехай ХТОСЬ прийде і покращить МЕНІ життя. Тоді я можливо(а може і ні) скажу йому "Дякую". Така позиція в багатьох українців. Але це позиція раба. Нажаль роки кріпацтва, сталінські роки виробили таку позицію. Хтось повинен прийти і зробити для вас подвиг. Вірно сказано - кожен народ заслуговує на своїх керівників.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 05 чер, 2020 16:58, всього редагувалось 2 разів.
Що Ти можеш зрозуміти, сепаратисте? Як завжди все перекрутив і домислив. Ви здатні лише обсірати опонентів. Хоча типу такі "демократи" на словах... А самих аж корьожить від протилежної думки. Одразу какашки, переходити на особистості, ліпити ярлики, обзивати, фантазувати...Лікуйте свої комплекси, повчіться, а потім вже дискутуйте!
Козак-характерник написав:
andrijk777 написав: Обговорювати декілька сторінок і прийти до висновку "потрібен результат" - вам не здається це примітивно.
Примітивно викривлювати думку опонента, сепаратисте! Претендент на булаву йде зі своїми обіцянками, програмою. Тобто говорить, що можу, здатний зробити те і те...Потім приходить і лєпіт отмазкі, що народ не такий, яйка заважають щось робити, команди немає. Чия це проблема? Назвався груздем, полізай до короба! Не можеш - йди у відставку, звільни дорогу тим, хто здатний реалізовувати свою програму. Скажи, що з цим народом я не можу нічого вдіяти. Але ж ніхто не йде добровільно... Обсірає народ. Їжачки плакали, кололися, але смакували кактуса... А так хоч би був відсів популістів. Не може бути відповідальним увесь народ. Є колектив і є керівник. Вміло керує керівник колективом чи ні? Досягає поставлених результатів чи ні? Немає колективної відповідальності. Кожний за статутом має свої посадові обовязки, свою функцію і зону відповідальності. ПРЯМУ! Не здатний робити - не йди на посаду гетьмана! Переоцінив свої сили, відійди, дай дорогу іншим! Не обсірай українців!
andrijk777 написав:Вірно сказано - кожен народ заслуговує на своїх керівників.
Не вірно! Дитина не винна, якщо батьки в неї пяниці чи злодії.
По словам Марченко, благодаря траншу МВФ удастся профинансировать дефицит госбюджета. Он добавил, что полученные средства пойдут, в частности, на выплату: пенсий, заработных плат, выплату денежной помощи социально незащищенным категориям граждан.
Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе прокомментировала обвинения замглавы МВД Антона Геращенко в провале реформы Нацполиции, заявив, что "после ее ухода более 93% уволенных и не прошедших аттестацию экс-милиционеров вернулись в ряды МВД"
«Нет глубокого понимания у этих людей, которые так проголосовали. На самом деле это постановление очень нужно. То, что время от времени кое-кто высказывается, давайте будем давать воду, потому что там наши граждане, давайте дадим воду и будем торговаться на этом, будет послабление для Донбасса. Вот такие легкомысленные вещи говорят. Что там говорить об отдельных депутатах, когда премьер-министр с трибуны сказал там наши граждане, хоть бутылями будем подавать», – сказал Джемилев.
Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 млрд грн на продаже угля и газа государственной компании Центрэнерго по завышенным ценам, говорится в расследовании программы Схемы.
Национализация 2 ярдов убытков и приватизация 4 ярдов прибыли
Он добавил, что отнесение товарного кода базового масла к подакцизной группе также ставит украинских производителей в неравные условия перед импортерами готовых масел и смазочных материалов.
На этом форуме так часто топят, что в Украине должно быть производство. Вот вам пример "поддержки" отечественного производителя масел от ЗЕ!-комманды. И это уже закономерность, потому что табачное производство едва не угробили.
Основанием для этого стало грубое нарушение прокуратурой Киева норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.
То есть, Богатырёвой отменяют арест из-за нарушений норм УПК. А для Порошенко вообще ложат бодрый прибор на УПК в части вручения повесток и потом, через суд, принудительно вызывают Порошенко на допрос, опять нарушая процедуры. Это даже не двойные стандарты, это тупизм беспредела
pesikot написав:«Нет глубокого понимания у этих людей, которые так проголосовали. На самом деле это постановление очень нужно. То, что время от времени кое-кто высказывается, давайте будем давать воду, потому что там наши граждане, давайте дадим воду и будем торговаться на этом, будет послабление для Донбасса. Вот такие легкомысленные вещи говорят. Что там говорить об отдельных депутатах, когда премьер-министр с трибуны сказал там наши граждане, хоть бутылями будем подавать», – сказал Джемилев.