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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6276627762786279>
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Так на хвильку
А перед Ким відповідає народ?
Я -народ ,відповідаю перед своєю сімєю
Моя сімя народ - відповідає перед мною...
А ще перед ким?
Будивельник
Вопрос был не перед кем.
А чем и как. Это главное.
Отже перед ким - розібрались
Тепер почнемо розбиратись чим і як....
Для того щоб отримати щось - треба це щось оплатити
Народ працює і виплачує в середньому 2000 грн/місяць на особу( з усіх джерел)....
Питання на засипку
Чи відповідає розмір оплати - отриманим благам...

В мене питання
А які блага можна отримати - сплативши 2000 грн/в місяць(600 з яких відразу пішли в пенсійний)?
То може треба платити більше?
Чи може треба хотіти менше?

Не знаю, что Вы там разобрались)), но меня к этому не приписывайте.

Речь была о том, что народ отвечает за ошибки и халатность управленцев. Можновладци и так давно живут, как в Европе...
А не о том сколько ему, народу, возвращается благ.
Вы перескочили на другой предмет.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 чер, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:05

  Козак-характерник написав:
  detroytred написав:Из того, что демократия лучшая форма никак не следует, что народ действительно самостоятельно сознательно осуществляет выбор.
И тем более правильно.

Не факт, що найкраща. Тут питання головне, для кого найкраща? Демократія - не священна корова.

Найкраща для всех.
Так как является самой прогрессивной формой общественных отношений. Расширяет конкуренцию во власти.

Ну а то, что и ей присущи недостатки (косяки можновладцив) - это такая же неизбежность, как и косяки при диктатуре.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:07

  andrijk777 написав:Глянув. І що?
Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.
І я не почув відповіді:
Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?


Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія .
Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах .
А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії .
Проблема еліти та "еліти" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:13

  Puente написав:
  andrijk777 написав:Глянув. І що?
Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.
І я не почув відповіді:
Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?


Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія .
Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах .
А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії .
Проблема еліти та "еліти" ...

Элитах, которые не меняют систему.
Хоть сотня их сменится, но если нет заинтересованности изменить систему, толку мало.
Лишь штукатурку меняют.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:14

Роздуми...

Нельзя не замечать и другого: на фоне последовательного усиления государственно-охранительного аппарата во
всех развитых странах, граждане чувствуют себя все более беззащитными. Если довести этот тезис до крайности
и апел­лировать к преобладающим чувствам населения, то
получит­ся следующий (мягко говоря — мало приятный)
вывод: госу­дарство еще может кого-то наказать, но в ряде
случаев и си­туаций оно уже почти никого не может защитить, включая депутатов, мэров, банкиров, бизнесменов,
олигархов, губер­наторов и т. д., которых, несмотря на армию телохраните­лей, убивают десятками каждый год (что
уж там о простых гражданах в подъезде). И как Вам такая демократия? И все равно — никто даже не заикается о
кризисе демократии — «священная корова». Для кого?
Параллельно простейшие наблюдения показывают, что во многих европейских странах обнаруживается тенденция некоего злорадства в отношении
ослаб­ления государства, его институтов и лидеров, со
склонностью винить во всех смер­тных грехах последних. Это вряд ли рационально. Извест­ное выражение: «Государство — это я», — не более чем краси­вая фраза.
Государство — это мы. И когда оно страдает, мы все —
не в лучшем положении. Это повод для серьезных размышлений, а также для поиска и последовательного
разви­тия новых форм кооперативных отношений государства и граждан, и я бы даже сказал — принципиально
новых форм об­щественного договора о распределении
обязанностей и от­ветственности.

Нашими общими усилиями мы создали прекрасную ма­териальную и духовную культуру, получившую
наименова­ние Европейской. Но она не единственная.
В последнее сто­летие мы начали вначале объединять,
а затем и путать куль­туру с техническим прогрессом, а
чуть позднее — техничес­кий прогресс с цивилизационным процессом. Нет ли здесь заблуждения? Или даже
ряда заблуждений? Действительно ли весь неевропейский мир страстно мечтает присоединить­ся к нашей
преимущественно благоухающей (а местами — все-таки
дурно пахнущей — наркотиками, алкоголем, безве­рием
и продажностью) цивилизации? А если нет — не хотят?
Какое наказание ждет инакомыслящих со стороны тех,
кто столетия отстаивал право на инакомыслие? Мы, где
молча­ливо, а где без ложного стыда — открыто, признали, что жи­вем в обществе потребления. Да, можно потратить всю жизнь, чтобы иметь как можно более широкий доступ к это­му потреблению, чтобы иметь еще
один дом или дворец, еще одну или две машины, еще
один миллион или миллиард... но умирать за это — нельзя. Умирать можно только за идею. Назовите мне такую, общую для всего нашего евро-амери­канского сообщества?
Распад государств как прогресс
Что консолидирует нацию? Вовсе не границы (независимо от того «открыты» они или задернуты «железным занавесом»), не флаг, не гимн, и не гражданство. Прежде
все­го, общность истории, языка, культуры, традиции
и — самое главное — обращенность в общее (для всей
нации) будущее, которое вначале существует только как
идея. Естьли это сей­час? А когда мы говорим о многонациональных государствах, где общность истории, языка,
культуры, традиции исходно отсутствует или была вынужденной и временной (а толеран­тность почти всегда
больше декларируется, чем существуют реально) — остается только общее будущее, и оно должно обладать равной привлекательностью для всех национальных и религиозных групп. Во всех остальных случаях «разложе­ние»
и распад неизбежны. Но стоит ли этого бояться? Был ли
распад Римской или Австро-Венгерской империй исторической ошибкой или все-таки прогрессом? Точно
такой же вопрос можно было задать и о цивилизациях:
шумерс­кой, египетской, средиземноморской... Не относится ли это в равной степени ко всем существовавшим и
существующим империям, включая такую виртуальную
империю как «стра­ны НАТО», где количество мусульманского населения уже достаточно значимо и будет последовательно возрастать?
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 05 чер, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:24

  Козак-характерник написав:
  detroytred написав:Из того, что демократия лучшая форма никак не следует, что народ действительно самостоятельно сознательно осуществляет выбор.
И тем более правильно.

Не факт, що найкраща. Тут питання головне, для кого найкраща? Демократія - не священна корова.

В тоталітарних державах - наркоманів тримають в їжакових рукавицях. І білий квиток для відкосу від армії - не так просто отримати. Так що, "козак", молись на демократію!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:34

  Puente написав:
  andrijk777 написав:Глянув. І що?
Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.
І я не почув відповіді:
Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?


Насправді форма правління несуттєва - хоч демократія , хоч диктатура , хоч монархія .
Результат важливий . Результат очікуваний завжди один - покращення життя більшості населення . В усіх аспектах .
А наші керівники не туди пішли - і нас за собою потягли ... Їм непогано . Один за одним - вже в утрамбованій колії .
Проблема еліти та "еліти" ...

Потрібен результат - підтримую на 100%, хто ж проти. Потрібен результат - це очевидно як 2+2=4. Обговорювати декілька сторінок і прийти до висновку "потрібен результат" - вам не здається це примітивно. Надіюсь ви не настільки примітивні як пан Козак-характерник. :)
Я зрозумів вашу позицію:
Нехай ХТОСЬ прийде і покращить МЕНІ життя. Тоді я можливо(а може і ні) скажу йому "Дякую".
Така позиція в багатьох українців. Але це позиція раба. Нажаль роки кріпацтва, сталінські роки виробили таку позицію.
Хтось повинен прийти і зробити для вас подвиг. :D
Вірно сказано - кожен народ заслуговує на своїх керівників.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 05 чер, 2020 16:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:39

Фантазьор, Ти мене називала...

  andrijk777 написав:Я зрозумів вашу позицію:

Що Ти можеш зрозуміти, сепаратисте? :) Як завжди все перекрутив і домислив. Ви здатні лише обсірати опонентів. Хоча типу такі "демократи" на словах... :mrgreen: А самих аж корьожить від протилежної думки. Одразу какашки, переходити на особистості, ліпити ярлики, обзивати, фантазувати...Лікуйте свої комплекси, повчіться, а потім вже дискутуйте!

  Козак-характерник написав:
  andrijk777 написав: Обговорювати декілька сторінок і прийти до висновку "потрібен результат" - вам не здається це примітивно.

Примітивно викривлювати думку опонента, сепаратисте! :) Претендент на булаву йде зі своїми обіцянками, програмою. Тобто говорить, що можу, здатний зробити те і те...Потім приходить і лєпіт отмазкі, що народ не такий, яйка заважають щось робити, команди немає. Чия це проблема? Назвався груздем, полізай до короба! Не можеш - йди у відставку, звільни дорогу тим, хто здатний реалізовувати свою програму. Скажи, що з цим народом я не можу нічого вдіяти. Але ж ніхто не йде добровільно... :mrgreen: Обсірає народ. Їжачки плакали, кололися, але смакували кактуса... :) А так хоч би був відсів популістів. Не може бути відповідальним увесь народ. Є колектив і є керівник. Вміло керує керівник колективом чи ні? Досягає поставлених результатів чи ні? Немає колективної відповідальності. Кожний за статутом має свої посадові обовязки, свою функцію і зону відповідальності. ПРЯМУ! Не здатний робити - не йди на посаду гетьмана! Переоцінив свої сили, відійди, дай дорогу іншим! Не обсірай українців!


  andrijk777 написав:Вірно сказано - кожен народ заслуговує на своїх керівників.

Не вірно! Дитина не винна, якщо батьки в неї пяниці чи злодії.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:48

Ітогі подвєдьом. 2020-06-05

Ітогі подвєдьом. 2020-06-05

1) Падение экономики Украины существенно ускорилось во время карантина (инфографика)
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-апреле 2020 года сократился на 5,0%. Это существенно больше, чем падение на 1,5% в первом квартале.

Каратин начался с середины марта. Такое падение на карантин не спишешь, хотя и пытаются.
МинЭкономики должно внедрять шаги по росту экономики, а не тупо констатировать падение экономики

2) Лидером президентского рейтинга остается Зеленский - опрос
РукаЛицо. Народ необучаем в принципе.

3) На что Украина потратит деньги МВФ: ответ Минфина
По словам Марченко, благодаря траншу МВФ удастся профинансировать дефицит госбюджета.
Он добавил, что полученные средства пойдут, в частности, на выплату:
пенсий,
заработных плат,
выплату денежной помощи социально незащищенным категориям граждан.

Сотрудничество с МВФ даст возможность снизить цену на газ для населения - Минфин
Финансирования дефицита бюджета никак не связано с ценой на газ
Но в голове Марченко - это совместимые понятия.

4) Аваков отказался извиняться перед родителями убитого полицейскими мальчика
Аваков отказывается нести ответственность за дейстия подчиненных. Но виновата Деканоидзе
"Думала существует дно, но дна нет". Деканоидзе об обвинениях замглавы МВД
Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе прокомментировала обвинения замглавы МВД Антона Геращенко в провале реформы Нацполиции, заявив, что "после ее ухода более 93% уволенных и не прошедших аттестацию экс-милиционеров вернулись в ряды МВД"

5) Джемилев раскритиковал решение комитета Рады по постановлению о воде для Крыма
«Нет глубокого понимания у этих людей, которые так проголосовали. На самом деле это постановление очень нужно. То, что время от времени кое-кто высказывается, давайте будем давать воду, потому что там наши граждане, давайте дадим воду и будем торговаться на этом, будет послабление для Донбасса. Вот такие легкомысленные вещи говорят. Что там говорить об отдельных депутатах, когда премьер-министр с трибуны сказал там наши граждане, хоть бутылями будем подавать», – сказал Джемилев.

6) Схемы: В налоговой полгода молчат о фиктивных чеках в киосках “слуги” Холодова
По данным Схем, в сети табачных киосков, связанных с замглавы налогового комитета Рады Холодовым, выдают фиктивные чеки. В налоговой молчат

Холодов не смог протащить закон в свою пользу, тогда тупо перестал платить акцизы-налоги

Структуры Коломойского могли заработать на Центрэнерго более 4 млрд грн - Схемы
Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 млрд грн на продаже угля и газа государственной компании Центрэнерго по завышенным ценам, говорится в расследовании программы Схемы.

Национализация 2 ярдов убытков и приватизация 4 ярдов прибыли

7) Британско-украинский производитель масел Azmol остановил работу
Он добавил, что отнесение товарного кода базового масла к подакцизной группе также ставит украинских производителей в неравные условия перед импортерами готовых масел и смазочных материалов.

На этом форуме так часто топят, что в Украине должно быть производство.
Вот вам пример "поддержки" отечественного производителя масел от ЗЕ!-комманды.
И это уже закономерность, потому что табачное производство едва не угробили.

8) Суд отменил арест экс-главы Минздрава Богатыревой
Основанием для этого стало грубое нарушение прокуратурой Киева норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.

То есть, Богатырёвой отменяют арест из-за нарушений норм УПК.
А для Порошенко вообще ложат бодрый прибор на УПК в части вручения повесток и потом, через суд, принудительно вызывают Порошенко на допрос, опять нарушая процедуры.
Это даже не двойные стандарты, это тупизм беспредела

9) Рябошапка заявил, что в деле Burisma не было доказательств против Байдена
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:57

  pesikot написав:«Нет глубокого понимания у этих людей, которые так проголосовали. На самом деле это постановление очень нужно. То, что время от времени кое-кто высказывается, давайте будем давать воду, потому что там наши граждане, давайте дадим воду и будем торговаться на этом, будет послабление для Донбасса. Вот такие легкомысленные вещи говорят. Что там говорить об отдельных депутатах, когда премьер-министр с трибуны сказал там наши граждане, хоть бутылями будем подавать», – сказал Джемилев.

Воду треба ПРОДАВАТИ. Там наші громадяни! :)
Козак-характерник
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