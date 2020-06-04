Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:14

Нельзя не замечать и другого: на фоне последовательного усиления государственно-охранительного аппарата во

всех развитых странах, граждане чувствуют себя все более беззащитными. Если довести этот тезис до крайности

и апел­лировать к преобладающим чувствам населения, то

получит­ся следующий (мягко говоря — мало приятный)

вывод: госу­дарство еще может кого-то наказать, но в ряде

случаев и си­туаций оно уже почти никого не может защитить, включая депутатов, мэров, банкиров, бизнесменов,

олигархов, губер­наторов и т. д., которых, несмотря на армию телохраните­лей, убивают десятками каждый год (что

уж там о простых гражданах в подъезде). И как Вам такая демократия? И все равно — никто даже не заикается о

кризисе демократии — «священная корова». Для кого?

Параллельно простейшие наблюдения показывают, что во многих европейских странах обнаруживается тенденция некоего злорадства в отношении

ослаб­ления государства, его институтов и лидеров, со

склонностью винить во всех смер­тных грехах последних. Это вряд ли рационально. Извест­ное выражение: «Государство — это я», — не более чем краси­вая фраза.

Государство — это мы. И когда оно страдает, мы все —

не в лучшем положении. Это повод для серьезных размышлений, а также для поиска и последовательного

разви­тия новых форм кооперативных отношений государства и граждан, и я бы даже сказал — принципиально

новых форм об­щественного договора о распределении

обязанностей и от­ветственности .



Нашими общими усилиями мы создали прекрасную ма­териальную и духовную культуру, получившую

наименова­ние Европейской. Но она не единственная.

В последнее сто­летие мы начали вначале объединять,

а затем и путать куль­туру с техническим прогрессом, а

чуть позднее — техничес­кий прогресс с цивилизационным процессом. Нет ли здесь заблуждения? Или даже

ряда заблуждений? Действительно ли весь неевропейский мир страстно мечтает присоединить­ся к нашей

преимущественно благоухающей (а местами — все-таки

дурно пахнущей — наркотиками, алкоголем, безве­рием

и продажностью) цивилизации? А если нет — не хотят?

Какое наказание ждет инакомыслящих со стороны тех,

кто столетия отстаивал право на инакомыслие? Мы, где

молча­ливо, а где без ложного стыда — открыто, признали, что жи­вем в обществе потребления . Да, можно потратить всю жизнь, чтобы иметь как можно более широкий доступ к это­му потреблению, чтобы иметь еще

один дом или дворец, еще одну или две машины, еще

один миллион или миллиард... но умирать за это — нельзя . Умирать можно только за идею . Назовите мне такую, общую для всего нашего евро-амери­канского сообщества?

Распад государств как прогресс

Что консолидирует нацию? Вовсе не границы (независимо от того «открыты» они или задернуты «железным занавесом»), не флаг, не гимн, и не гражданство. Прежде

все­го, общность истории, языка, культуры, традиции

и — самое главное — обращенность в общее (для всей

нации) будущее, которое вначале существует только как

идея . Естьли это сей­час? А когда мы говорим о многонациональных государствах, где общность истории, языка,

культуры, традиции исходно отсутствует или была вынужденной и временной (а толеран­тность почти всегда

больше декларируется, чем существуют реально) — остается только общее будущее, и оно должно обладать равной привлекательностью для всех национальных и религиозных групп. Во всех остальных случаях «разложе­ние»

и распад неизбежны. Но стоит ли этого бояться? Был ли

распад Римской или Австро-Венгерской империй исторической ошибкой или все-таки прогрессом? Точно

такой же вопрос можно было задать и о цивилизациях:

шумерс­кой, египетской, средиземноморской... Не относится ли это в равной степени ко всем существовавшим и

существующим империям, включая такую виртуальную

империю как «стра­ны НАТО», где количество мусульманского населения уже достаточно значимо и будет последовательно возрастать?