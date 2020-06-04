Можешь сам туда воду продавать, бутылями, вручную их туда таская
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:15
Можешь сам туда воду продавать, бутылями, вручную их туда таская
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:47
Річ йшла про ступінь відповідальності....
1 Якщо населення делегувало політикам/чиновникам керування собою і оплатило це керування 5% своїх доходів....
То політики чиновники всього на 5% відповідають перед населенням.Можуть взяти 5% і віддати 10% (більше 10% не можуть-історія не знає таких прикладів) , можуть взяти 5% і...забрати ще 10% через інфляцію-такі випадки бували...
2 Тепер про ступінь відповідальності на власному прикладі
В січні 2020 я відправив 14000 грн...і помилився рахунком(якраз зелені в черговий раз міняли рахунки) і мої 14000 замість акцизного рахунку потрапили на рахунок нерухомості в тому ж районі.
До травня я не підозрював що в мене щось не гаразд (хоча й на автоматі з рахунками розібрався і наступні платежі відправляв правильно)
В травні мені позвонив інспектор який відповідає за нарахування і повідомив що в мене вже набралось 5000 грн штрафів за невчасну оплату...
Почали розбиратись .. і знайшли що гроші лежать не там(але на рахунках податкової) і за кожне протермінування платежу більше 10 днів-мені нараховували 10% пені....
А тепер про ступінь відповідальності...
Я можу заявити що помилка відбулась тому що рахунки часто міняються.. - але податківці відразу тикають мені документ де написано що вони можуть міняти рахунки
Я заявляю що збитки Державі не нанесені, адже кошти були в керуванні Податкової.. - а мені що згідно з документами кошти лежали на невияснених платежах ,а тому Держава ними не користувалась....
Тобто я можу звинуватити і податкову систему і політиків які її кришують і ногородити ще ка-зна що.....
Але штраф заплатив я... і на 100% за помилку несу відповідальність я...
Хоча в податковій(і кабміні) вже 28 років розробляють закон про єдиний рахунок для податкової ,на який повинні сплачувати підприємці,а податкова вже на підставі декларацій від підприємців буде самостійно розкидати по субрахунках....
Отже
а - я буду трусити всіх доступних мені політиків і податківців .поки вони не створять єдиний рахунок
б - поки це не зроблено,всі помилки яку будуть виникати в мене - на 100% моя відповідальність...але при цьому я ж не несу відповідальності ні за інспектора податкової який міг мені позвонити 1 лютого ,як тільки побачив не сплату
Ні Верховну Раду за неприйняття закону ні сусіда підприємця ,який втрапить в подібну халепу.але вже з іншими рахунком...
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