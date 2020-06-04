Можешь сам туда воду продавать, бутылями, вручную их туда таская
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:15
Можешь сам туда воду продавать, бутылями, вручную их туда таская
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:47
Річ йшла про ступінь відповідальності....
1 Якщо населення делегувало політикам/чиновникам керування собою і оплатило це керування 5% своїх доходів....
То політики чиновники всього на 5% відповідають перед населенням.Можуть взяти 5% і віддати 10% (більше 10% не можуть-історія не знає таких прикладів) , можуть взяти 5% і...забрати ще 10% через інфляцію-такі випадки бували...
2 Тепер про ступінь відповідальності на власному прикладі
В січні 2020 я відправив 14000 грн...і помилився рахунком(якраз зелені в черговий раз міняли рахунки) і мої 14000 замість акцизного рахунку потрапили на рахунок нерухомості в тому ж районі.
До травня я не підозрював що в мене щось не гаразд (хоча й на автоматі з рахунками розібрався і наступні платежі відправляв правильно)
В травні мені позвонив інспектор який відповідає за нарахування і повідомив що в мене вже набралось 5000 грн штрафів за невчасну оплату...
Почали розбиратись .. і знайшли що гроші лежать не там(але на рахунках податкової) і за кожне протермінування платежу більше 10 днів-мені нараховували 10% пені....
А тепер про ступінь відповідальності...
Я можу заявити що помилка відбулась тому що рахунки часто міняються.. - але податківці відразу тикають мені документ де написано що вони можуть міняти рахунки
Я заявляю що збитки Державі не нанесені, адже кошти були в керуванні Податкової.. - а мені що згідно з документами кошти лежали на невияснених платежах ,а тому Держава ними не користувалась....
Тобто я можу звинуватити і податкову систему і політиків які її кришують і ногородити ще ка-зна що.....
Але штраф заплатив я... і на 100% за помилку несу відповідальність я...
Хоча в податковій(і кабміні) вже 28 років розробляють закон про єдиний рахунок для податкової ,на який повинні сплачувати підприємці,а податкова вже на підставі декларацій від підприємців буде самостійно розкидати по субрахунках....
Отже
а - я буду трусити всіх доступних мені політиків і податківців .поки вони не створять єдиний рахунок
б - поки це не зроблено,всі помилки яку будуть виникати в мене - на 100% моя відповідальність...але при цьому я ж не несу відповідальності ні за інспектора податкової який міг мені позвонити 1 лютого ,як тільки побачив не сплату
Ні Верховну Раду за неприйняття закону ні сусіда підприємця ,який втрапить в подібну халепу.але вже з іншими рахунком...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:07
наші громадяни в Украине сидят, 5-й канал смотрят!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:44
Будивельник
Да не 5%...
И уравнивание развивающегося рынка с развитым некорректно. Развитой рынок - это уже исчерпан ресурс роста от развитой судовой систем, страховой, фондового рынка и т.д.
Там для роста в полпроцента нужны огромные усилия.
У нас же ...
База сравнения, условия... а у Вас постоянная математика в лоб.
Зачем Ваш пример?
Вы же сознательный, активный))
А задача управленца создать условия, чтобы развивались иные. А такие, как Вы, ещё быстрее.
Ещё раз - Ваш расчет на изменение пересичных. Так пересични и находят самые простые решения - от бухалова и до гастерства. В имеющихся условиях.
Мой расчёт - на изменение можновладцив. Которые изменят условия пересичным. И как следствие изменят их поведение.
Так поступают везде. Не призывали по-азировски безработных, а давали Кейнсу внедрять его предложения-реформы. Управленцы решают, находят лучшее решение. На уровне общества. Проблема-то общественная. А не одноличностная.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:00
Пересічний, пересічному-не рівня...
Мій розрахунок
1 В США на 10 працюючих - 1 субсидант
В Україні на 3 працюючих - 1 субсидант
Ясно ,що з урахуванням менших доходів працюючих між США і Україною - дотувати більшу кількість не працюючих - напряжно
Як змінити?
2 Як на мене просто
Збільшувати різницю в доходах працюючих і не працюючих,таким чином ,щоб
а - не працюючий в будь-якому випадку не помер з голоду...але ковбасу бачив тільки по телевізору
б - не працюючий в будь-якому випадку міг оплатити житло...але не трьохкімнатну.а койку в хостелі...
в - не працюючий точно не може подорожувати і мати авто дорожче від велосипеда...
3 Все описане мною в п2 - проходили розвинуті країни...
Інших варіантів змусити субсидоотримувачів працювати - не існує(за виключенням Сталін/гулаг)
4 Як тільки кількість субсидантів буде становити 1/10 як в США - з того моменту можна поступово покращувати життя субсидантів,але постійно дивитись щоб кількість субсидантів не перевищувала 10% від кількості працюючих
Що можуть зробити можновладці...яких обирають субсиданти?
Тобто чим більших популістів/політиків субсиданти виберуть -тим менше бажаючих працювати буде.
Якраз проблема не суспільна.
Суспільство складається з особистостей
Якщо більшість особистостей соціально пасивні популісти - то й суспільство не буде індивідуально-активним.
Ще раз
Ми не пройшли стадію капіталізму,в якій формувались особистості...
Ми в капіталізм стрибнули з соціалізму...в якому 70 років індивідуальність знищували....
Тому
Поки не створимо 30-50% активних...доти будемо бовтатись як гімно в ополонці...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:23
Трошки цифр
1 Не беремо пенсіонерів і інвалідів
2 Давайте прикинемо
Працюючий на мінімалку - отримує 4800+субсидія в 2000
Якщо він заробить 7200 - втратить субсидію
Питання на засипку
А для чого йому напрягатись?
Він що дурень , працювати в 1,5 рази більше(ефективніше) а витрачати на себе коханого стільки ж скільки й було до того...
От і виходить - в Україні 40% населення старшого за 20 років не заробляє саме на себе.
При цьому 10%( приблизно 4 млн пенсіонерів) мають власність у вигляді житла вартістю вище 1 млн..тому якби дуже вже припекло, якось би раду собі дали.
Але навіщо напрягатись?
А те що не напрягаючись - гробиш майбутнє дітей/внуків/правнуків - якось в голову старшому поколінню і не приходить.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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