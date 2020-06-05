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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6276627762786279 Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:15 Козак-характерник написав: Воду треба ПРОДАВАТИ. Там наші громадяни! Воду треба ПРОДАВАТИ. Там наші громадяни!

Можешь сам туда воду продавать, бутылями, вручную их туда таская Можешь сам туда воду продавать, бутылями, вручную их туда таская "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4666 З нами з: 31.08.09 Подякував: 322 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:47 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Будивельник

Вопрос был не перед кем.

А чем и как. Это главное. БудивельникВопрос был не перед кем.А чем и как. Это главное. Отже перед ким - розібрались

Тепер почнемо розбиратись чим і як....

Для того щоб отримати щось - треба це щось оплатити

Народ працює і виплачує в середньому 2000 грн/місяць на особу( з усіх джерел)....

Питання на засипку

Чи відповідає розмір оплати - отриманим благам...



В мене питання

А які блага можна отримати - сплативши 2000 грн/в місяць(600 з яких відразу пішли в пенсійний)?

То може треба платити більше?

Чи може треба хотіти менше? Отже перед ким - розібралисьТепер почнемо розбиратись чим і як....Для того щоб отримати щось - треба це щось оплатитиНарод працює і виплачує в середньому 2000 грн/місяць на особу( з усіх джерел)....Питання на засипкуЧи відповідає розмір оплати - отриманим благам...В мене питанняА які блага можна отримати - сплативши 2000 грн/в місяць(600 з яких відразу пішли в пенсійний)?То може треба платити більше?Чи може треба хотіти менше? Не знаю, что Вы там разобрались)), но меня к этому не приписывайте.



Речь была о том, что народ отвечает за ошибки и халатность управленцев. Можновладци и так давно живут, как в Европе...

А не о том сколько ему, народу, возвращается благ.

Вы перескочили на другой предмет. Не знаю, что Вы там разобрались)), но меня к этому не приписывайте.Можновладци и так давно живут, как в Европе...А не о том сколько ему, народу, возвращается благ.Вы перескочили на другой предмет. Річ йшла про ступінь відповідальності....

1 Якщо населення делегувало політикам/чиновникам керування собою і оплатило це керування 5% своїх доходів....

То політики чиновники всього на 5% відповідають перед населенням.Можуть взяти 5% і віддати 10% (більше 10% не можуть-історія не знає таких прикладів) , можуть взяти 5% і...забрати ще 10% через інфляцію-такі випадки бували...

2 Тепер про ступінь відповідальності на власному прикладі

В січні 2020 я відправив 14000 грн...і помилився рахунком(якраз зелені в черговий раз міняли рахунки) і мої 14000 замість акцизного рахунку потрапили на рахунок нерухомості в тому ж районі.

До травня я не підозрював що в мене щось не гаразд (хоча й на автоматі з рахунками розібрався і наступні платежі відправляв правильно)

В травні мені позвонив інспектор який відповідає за нарахування і повідомив що в мене вже набралось 5000 грн штрафів за невчасну оплату...

Почали розбиратись .. і знайшли що гроші лежать не там(але на рахунках податкової) і за кожне протермінування платежу більше 10 днів-мені нараховували 10% пені....



А тепер про ступінь відповідальності...

Я можу заявити що помилка відбулась тому що рахунки часто міняються.. - але податківці відразу тикають мені документ де написано що вони можуть міняти рахунки

Я заявляю що збитки Державі не нанесені, адже кошти були в керуванні Податкової.. - а мені що згідно з документами кошти лежали на невияснених платежах ,а тому Держава ними не користувалась....



Тобто я можу звинуватити і податкову систему і політиків які її кришують і ногородити ще ка-зна що.....

Але штраф заплатив я... і на 100% за помилку несу відповідальність я...

Хоча в податковій(і кабміні) вже 28 років розробляють закон про єдиний рахунок для податкової ,на який повинні сплачувати підприємці,а податкова вже на підставі декларацій від підприємців буде самостійно розкидати по субрахунках....



Отже

а - я буду трусити всіх доступних мені політиків і податківців .поки вони не створять єдиний рахунок

б - поки це не зроблено,всі помилки яку будуть виникати в мене - на 100% моя відповідальність...але при цьому я ж не несу відповідальності ні за інспектора податкової який міг мені позвонити 1 лютого ,як тільки побачив не сплату

Ні Верховну Раду за неприйняття закону ні сусіда підприємця ,який втрапить в подібну халепу.але вже з іншими рахунком... Річ йшла про ступінь відповідальності....1 Якщо населення делегувало політикам/чиновникам керування собою і оплатило це керування 5% своїх доходів....То політики чиновники всього на 5% відповідають перед населенням.Можуть взяти 5% і віддати 10% (більше 10% не можуть-історія не знає таких прикладів) , можуть взяти 5% і...забрати ще 10% через інфляцію-такі випадки бували...2 Тепер про ступінь відповідальності на власному прикладіВ січні 2020 я відправив 14000 грн...і помилився рахунком(якраз зелені в черговий раз міняли рахунки) і мої 14000 замість акцизного рахунку потрапили на рахунок нерухомості в тому ж районі.До травня я не підозрював що в мене щось не гаразд (хоча й на автоматі з рахунками розібрався і наступні платежі відправляв правильно)В травні мені позвонив інспектор який відповідає за нарахування і повідомив що в мене вже набралось 5000 грн штрафів за невчасну оплату...Почали розбиратись .. і знайшли що гроші лежать не там(але на рахунках податкової) і за кожне протермінування платежу більше 10 днів-мені нараховували 10% пені....А тепер про ступінь відповідальності...Я можу заявити що помилка відбулась тому що рахунки часто міняються.. - але податківці відразу тикають мені документ де написано що вони можуть міняти рахункиЯ заявляю що збитки Державі не нанесені, адже кошти були в керуванні Податкової.. - а мені що згідно з документами кошти лежали на невияснених платежах ,а тому Держава ними не користувалась....Тобто я можу звинуватити і податкову систему і політиків які її кришують і ногородити ще ка-зна що.....Але штраф заплатив я... і на 100% за помилку несу відповідальність я...Хоча в податковій(і кабміні) вже 28 років розробляють закон про єдиний рахунок для податкової ,на який повинні сплачувати підприємці,а податкова вже на підставі декларацій від підприємців буде самостійно розкидати по субрахунках....Отжеа - я буду трусити всіх доступних мені політиків і податківців .поки вони не створять єдиний рахунокб - поки це не зроблено,всі помилки яку будуть виникати в мене - на 100% моя відповідальність...але при цьому я ж не несу відповідальності ні за інспектора податкової який міг мені позвонити 1 лютого ,як тільки побачив не сплатуНі Верховну Раду за неприйняття закону ні сусіда підприємця ,який втрапить в подібну халепу.але вже з іншими рахунком... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23025 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:07 Козак-характерник написав: pesikot написав: «Нет глубокого понимания у этих людей, которые так проголосовали. На самом деле это постановление очень нужно. То, что время от времени кое-кто высказывается, давайте будем давать воду, потому что там наши граждане, давайте дадим воду и будем торговаться на этом, будет послабление для Донбасса. Вот такие легкомысленные вещи говорят. Что там говорить об отдельных депутатах, когда премьер-министр с трибуны сказал там наши граждане, хоть бутылями будем подавать», – сказал Джемилев. «Нет глубокого понимания у этих людей, которые так проголосовали. На самом деле это постановление очень нужно. То, что время от времени кое-кто высказывается, давайте будем давать воду, потому что там наши граждане, давайте дадим воду и будем торговаться на этом, будет послабление для Донбасса. Вот такие легкомысленные вещи говорят. Что там говорить об отдельных депутатах, когда премьер-министр с трибуны сказал там наши граждане, хоть бутылями будем подавать», – сказал Джемилев.

Воду треба ПРОДАВАТИ. Там наші громадяни! Воду треба ПРОДАВАТИ. Там наші громадяни!



наші громадяни в Украине сидят, 5-й канал смотрят!



https://www.youtube.com/watch?v=FKiYi4W1u40 наші громадяни в Украине сидят, 5-й канал смотрят! 19yuriy91 Повідомлень: 2790 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:44 Будивельник

Да не 5%...



И уравнивание развивающегося рынка с развитым некорректно. Развитой рынок - это уже исчерпан ресурс роста от развитой судовой систем, страховой, фондового рынка и т.д.

Там для роста в полпроцента нужны огромные усилия.

У нас же ...

База сравнения, условия... а у Вас постоянная математика в лоб.



Зачем Ваш пример?

Вы же сознательный, активный))

А задача управленца создать условия, чтобы развивались иные. А такие, как Вы, ещё быстрее.

Ещё раз - Ваш расчет на изменение пересичных. Так пересични и находят самые простые решения - от бухалова и до гастерства. В имеющихся условиях.



Мой расчёт - на изменение можновладцив. Которые изменят условия пересичным. И как следствие изменят их поведение.



Так поступают везде. Не призывали по-азировски безработных, а давали Кейнсу внедрять его предложения-реформы. Управленцы решают, находят лучшее решение. На уровне общества. Проблема-то общественная. А не одноличностная. detroytred

Повідомлень: 23083 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:00 detroytred написав: Ещё раз - Ваш расчет на изменение пересичных. Так пересични и находят самые простые решения - от бухалова и до гастерства. В имеющихся условиях. Ещё раз - Ваш расчет на изменение пересичных. Так пересични и находят самые простые решения - от бухалова и до гастерства. В имеющихся условиях. Пересічний, пересічному-не рівня...

Мій розрахунок

1 В США на 10 працюючих - 1 субсидант

В Україні на 3 працюючих - 1 субсидант

Ясно ,що з урахуванням менших доходів працюючих між США і Україною - дотувати більшу кількість не працюючих - напряжно

Як змінити?

2 Як на мене просто

Збільшувати різницю в доходах працюючих і не працюючих,таким чином ,щоб

а - не працюючий в будь-якому випадку не помер з голоду...але ковбасу бачив тільки по телевізору

б - не працюючий в будь-якому випадку міг оплатити житло...але не трьохкімнатну.а койку в хостелі...

в - не працюючий точно не може подорожувати і мати авто дорожче від велосипеда...

3 Все описане мною в п2 - проходили розвинуті країни...

Інших варіантів змусити субсидоотримувачів працювати - не існує(за виключенням Сталін/гулаг)

4 Як тільки кількість субсидантів буде становити 1/10 як в США - з того моменту можна поступово покращувати життя субсидантів,але постійно дивитись щоб кількість субсидантів не перевищувала 10% від кількості працюючих

detroytred написав: Мой расчёт - на изменение можновладцив. Которые изменят условия пересичным. И как следствие изменят их поведение. Мой расчёт - на изменение можновладцив. Которые изменят условия пересичным. И как следствие изменят их поведение. Що можуть зробити можновладці...яких обирають субсиданти?

Тобто чим більших популістів/політиків субсиданти виберуть -тим менше бажаючих працювати буде.

detroytred написав: Проблема-то общественная. А не одноличностная. Проблема-то общественная. А не одноличностная. Якраз проблема не суспільна.

Суспільство складається з особистостей

Якщо більшість особистостей соціально пасивні популісти - то й суспільство не буде індивідуально-активним.

Ще раз

Ми не пройшли стадію капіталізму,в якій формувались особистості...

Ми в капіталізм стрибнули з соціалізму...в якому 70 років індивідуальність знищували....

Тому

Поки не створимо 30-50% активних...доти будемо бовтатись як гімно в ополонці... Пересічний, пересічному-не рівня...Мій розрахунок1 В США на 10 працюючих - 1 субсидантВ Україні на 3 працюючих - 1 субсидантЯсно ,що з урахуванням менших доходів працюючих між США і Україною - дотувати більшу кількість не працюючих - напряжноЯк змінити?2 Як на мене простоЗбільшувати різницю в доходах працюючих і не працюючих,таким чином ,щоба - не працюючий в будь-якому випадку не помер з голоду...але ковбасу бачив тільки по телевізоруб - не працюючий в будь-якому випадку міг оплатити житло...але не трьохкімнатну.а койку в хостелі...в - не працюючий точно не може подорожувати і мати авто дорожче від велосипеда...3 Все описане мною в п2 - проходили розвинуті країни...Інших варіантів змусити субсидоотримувачів працювати - не існує(за виключенням Сталін/гулаг)4 Як тільки кількість субсидантів буде становити 1/10 як в США - з того моменту можна поступово покращувати життя субсидантів,але постійно дивитись щоб кількість субсидантів не перевищувала 10% від кількості працюючихЩо можуть зробити можновладці...яких обирають субсиданти?Тобто чим більших популістів/політиків субсиданти виберуть -тим менше бажаючих працювати буде.Якраз проблема не суспільна.Суспільство складається з особистостейЯкщо більшість особистостей соціально пасивні популісти - то й суспільство не буде індивідуально-активним.Ще разМи не пройшли стадію капіталізму,в якій формувались особистості...Ми в капіталізм стрибнули з соціалізму...в якому 70 років індивідуальність знищували....ТомуПоки не створимо 30-50% активних...доти будемо бовтатись як гімно в ополонці... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23025 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:17 Schmit

Повідомлень: 1359 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:23 Трошки цифр

1 Не беремо пенсіонерів і інвалідів

2 Давайте прикинемо

Працюючий на мінімалку - отримує 4800+субсидія в 2000

Якщо він заробить 7200 - втратить субсидію

Питання на засипку

А для чого йому напрягатись?

Він що дурень , працювати в 1,5 рази більше(ефективніше) а витрачати на себе коханого стільки ж скільки й було до того...

От і виходить - в Україні 40% населення старшого за 20 років не заробляє саме на себе.

При цьому 10%( приблизно 4 млн пенсіонерів) мають власність у вигляді житла вартістю вище 1 млн..тому якби дуже вже припекло, якось би раду собі дали.

Але навіщо напрягатись?

А те що не напрягаючись - гробиш майбутнє дітей/внуків/правнуків - якось в голову старшому поколінню і не приходить. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23025 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:55 Schmit написав:

Олежко прикольний чувак. Але для мене все просто як двері:

1. Завдання опозиції - критикувати і вимагати відставки.

2. Завдання влади/більшості - захищати своїх, міняти або не міняти на інших. Це їх завдання/їх відповідальність бо мають владу.

Ці 2 пункти є нормальні для будь-якої держави.

Наприклад в США є тільки 2 партії(є більше, але реальну підтримку мають тільки 2) - і більше не потрібно. - Одні при владі, інші критикують. А потім міняються. прекрасна система(по-моєму).

Трохи дивно що Олежко не розуміє таких, відносно простих, речей. Олежко прикольний чувак. Але для мене все просто як двері:1. Завдання опозиції - критикувати і вимагати відставки.2. Завдання влади/більшості - захищати своїх, міняти або не міняти на інших.Ці 2 пункти є нормальні для будь-якої держави.Наприклад в США є тільки 2 партії(є більше, але реальну підтримку мають тільки 2) - і більше не потрібно. -прекрасна система(по-моєму).Трохи дивно що Олежко не розуміє таких, відносно простих, речей. andrijk777

Повідомлень: 2226 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:44 Какими свойствами должен обладать хороший менеджер?



Во-первых, он должен уметь коммуницировать с различными людьми, а также ими руководить .



Еще один момент, которые многие упускают. В любых ситуациях за всё, что происходит в команде разработчиков, ответственность должен нести менеджер (руководитель) .



Еще раз повторюсь: за все косяки в команде должен отвечать менеджер .



Пример из жизни: как-то задал вопрос своему менеджеру, кто возьмет на себя ответственность за нереальную оценку, отсутствие квалифицированных кадров и внедренную методологию управления под названием scrumно. На что получил удивленный ответ: все. При персональной ответственности за свою работу ничего подобного бы ни было. Думаю, не нужно говорить, что проект с треском провалился, и никто при этом не понёс персональное наказание.



Понимать и нести персональную ответственность за себя и своих подчиненных — это одно и самых важных свойств хорошего менеджера .



«90% людей рождаются хорошими работниками, 9% — хорошими управляющими. И только 1% людей рождаются настоящими лидерами.»



90% людей рождаются хорошими работниками: они просто талантливы в одной конкретной области и в нее вносят свой индивидуальный вклад. Они могут быть маркетологами, инженерами, бухгалтерами или другими специалистами.



Несколько раз наблюдал ситуацию, когда менеджеры через некоторое время отказывались от своих должностей и обратно превращались в разработчиков. Причин несколько: рост зарплаты, как правило, незначительный (если вообще есть), а обязанностей и головной боли — на порядок больше .



Козак-характерник 2

Повідомлень: 28827 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:01 andrijk777 написав: Schmit написав:

Олежко прикольний чувак. Але для мене все просто як двері:

1. Завдання опозиції - критикувати і вимагати відставки.

2. Завдання влади/більшості - захищати своїх, міняти або не міняти на інших. Це їх завдання/їх відповідальність бо мають владу.

Ці 2 пункти є нормальні для будь-якої держави.

Наприклад в США є тільки 2 партії(є більше, але реальну підтримку мають тільки 2) - і більше не потрібно. - Одні при владі, інші критикують. А потім міняються. прекрасна система(по-моєму).

Олежко прикольний чувак. Але для мене все просто як двері:1. Завдання опозиції - критикувати і вимагати відставки.2. Завдання влади/більшості - захищати своїх, міняти або не міняти на інших.Ці 2 пункти є нормальні для будь-якої держави.Наприклад в США є тільки 2 партії(є більше, але реальну підтримку мають тільки 2) - і більше не потрібно. -прекрасна система(по-моєму).

Може і так, але кадрова політика Зе в ДБР, прокуратурі, ВСУ, РНБО... показала, що заміна буде ще гіршою. В кращому випадку буде дилетант, в гіршому – промосковська, маріонетка Портнова. Дуже мала імовірність, що Зе призначить когось подібного на реформаторів з команди Міхо. Може і так, але кадрова політика Зе в ДБР, прокуратурі, ВСУ, РНБО... показала, що заміна буде ще гіршою. В кращому випадку буде дилетант, в гіршому – промосковська, маріонетка Портнова. Дуже мала імовірність, що Зе призначить когось подібного на реформаторів з команди Міхо. Schmit

Повідомлень: 1359 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6276627762786279 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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