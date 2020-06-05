detroytred написав:
Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул.
А дайте мені приклад підвищення продуктивності... без додаткових вкладень в технології/ інструменти....
Не можете?
Тоді поясніть
Звідки в чиновника зявляться гроші ,щоб допомогти бізнесу оновити технології/ інструменти?
Знову не можете.
То може признаєте ,що боротьба за все хороше і проти всього поганого - це добре...
От тільки погано ,коли способів боротьби не існує.
Я і світ знає тільки один ефективний спосіб - еволюційний....
А от жодна революція,крім страждань-ніякого кардинального покращення не несла.
Єдине що у вас залишається це підмінити поняття
Сказати-от велика буржуазна революція...
Але по суті-це була не революція,це була еволюція...
Причина-наслідок
Не можна побудувати ефективну залізну дорогу,якщо перед цим не створити парову машину...
Не можна з низькопрофесійного працівника-вимагати високої продуктивності..по двом причинам - руками інтенсивно працювати не хоче-головою не може-іноземну техніку зломає...бо не кваліфікований...
А от постійне покращення
камінь-деревяна лопата-залізна лопата-плуг-трактор-трактор на автопілоті - масово можливе тільки в тому варіанті,коли між змінами -пару поколінь.
От і виходить
З одного боку примітивний альфонс
З другого високоосвічений ,але ніколи на себе не зароблявший...
А говорять в унісон.
Ніколи не думали чому?
Зі мною до спільного знаменника дійти не можете, а з альфонсом/білобілетником - на раз два.
Приказку памятаєтеЗ ким поведешся-від того й наберешся..
То може Вам зі мною більш з руки? , в крайньому випадку ніхто не зможе назвати вас примітивом.думки якого співпадають з думками безхребетного святоші.які він черпає з брошурок баптистів.