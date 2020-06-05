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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6277627862796280 Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:07 Будивельник

Так избираемые обещают перед выборами, но после избрания делают так, как сами считают им нужным.



То есть ничто не мешает можновладцям не идти на поводу у субсидиантов.

Вы преувеличили роль избирателей-субсидиантов.



Вы считаете, что социальная нагрузка является ключевым тормозом для развития бизнеса и рынка в Украине. Это утверждение нуждается в обосновании.

Например, развитие фондового рынка?)) detroytred

Повідомлень: 23085 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:18 detroytred написав: Вы преувеличили роль избирателей-субсидиантов.



Вы считаете, что социальная нагрузка является ключевым тормозом для развития бизнеса Вы преувеличили роль избирателей-субсидиантов.Вы считаете, что социальная нагрузка является ключевым тормозом для развития бизнеса

Річ тут в іншому. Комплекси. Мета не щось довести опоненту, спираючись на аргументи, а похизуватися власною знащущістю, пообсіравши інших. Як простіше возвиситися? Опустити того, хто поруч є. Всім дадені нафантазовані біографії, всім цей пан понадавав звинувачення: галіфешник, протирач штанів, я вас всіх годую, то закрийте рота і нє смєть рассуждать! Розлад психічного здоровя в людини. Ось і намагається тут в такий спосіб самореалізувати своє его, довести, що лише його думка є істиною в останній інстанції. Розмовляти з цим пихатим і закомплексованим паном, лише мітати бісєр перед свинями. Якщо свиня щось і послухає спочатку, то все одно потім все обсере. Давали добру пораду - звернутися до профільних спеціалістів, підлікуватися, потім повчитися. І тоді можна буде до людей йти на дружню і щиру розмову. Поки розпирає і корьожить лише нашого плейбоя. Не дослухається до добрих порад. Річ тут в іншому. Комплекси. Мета не щось довести опоненту, спираючись на аргументи, а похизуватися власною знащущістю, пообсіравши інших. Як простіше возвиситися? Опустити того, хто поруч є. Всім дадені нафантазовані біографії, всім цей пан понадавав звинувачення: галіфешник, протирач штанів, я вас всіх годую, то закрийте рота і нє смєть рассуждать!Розлад психічного здоровя в людини. Ось і намагається тут в такий спосіб самореалізувати своє его, довести, що лише його думка є істиною в останній інстанції. Розмовляти з цим пихатим і закомплексованим паном, лише мітати бісєр перед свинями. Якщо свиня щось і послухає спочатку, то все одно потім все обсере.Давали добру пораду - звернутися до профільних спеціалістів, підлікуватися, потім повчитися. І тоді можна буде до людей йти на дружню і щиру розмову.Поки розпирає і корьожить лише нашого плейбоя.Не дослухається до добрих порад. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28832 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:24 budivelnik написав: Трошки цифр

1 Не беремо пенсіонерів і інвалідів

2 Давайте прикинемо

Працюючий на мінімалку - отримує 4800+субсидія в 2000

Якщо він заробить 7200 - втратить субсидію

Питання на засипку

А для чого йому напрягатись?

Він що дурень , працювати в 1,5 рази більше(ефективніше) а витрачати на себе коханого стільки ж скільки й було до того...

От і виходить - в Україні 40% населення старшого за 20 років не заробляє саме на себе.

При цьому 10%( приблизно 4 млн пенсіонерів) мають власність у вигляді житла вартістю вище 1 млн..тому якби дуже вже припекло, якось би раду собі дали.

Але навіщо напрягатись?

А те що не напрягаючись - гробиш майбутнє дітей/внуків/правнуків - якось в голову старшому поколінню і не приходить. Трошки цифр1 Не беремо пенсіонерів і інвалідів2 Давайте прикинемоПрацюючий на мінімалку - отримує 4800+субсидія в 2000Якщо він заробить 7200 - втратить субсидіюПитання на засипкуА для чого йому напрягатись?Він що дурень , працювати в 1,5 рази більше(ефективніше) а витрачати на себе коханого стільки ж скільки й було до того...От і виходить - в Україні 40% населення старшого за 20 роківПри цьому 10%( приблизно 4 млн пенсіонерів) мають власність у вигляді житла вартістю вище 1 млн..тому якби дуже вже припекло, якось би раду собі дали.Але навіщо напрягатись?А те що не напрягаючись - гробиш майбутнє дітей/внуків/правнуків - якось в голову старшому поколінню і не приходить.

За такие гроши работать больше (интенсивней)???

Действительно зачем?



Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул.



Эти 2000 доплачивают не из щедрот или душевной доброты, а потому что это дешевле, чем охранять каждый образно столб и люк от совсем нищих. За такие гроши работать больше (интенсивней)???Действительно зачем?Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул.Эти 2000 доплачивают не из щедрот или душевной доброты, а потому что это дешевле, чем охранять каждый образно столб и люк от совсем нищих. detroytred

Повідомлень: 23085 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:30 detroytred написав: Эти 2000 доплачивают не из щедрот или душевной доброты, а потому что это дешевле, чем охранять каждый образно столб и люк от совсем нищих. Эти 2000 доплачивают не из щедрот или душевной доброты, а потому что это дешевле, чем охранять каждый образно столб и люк от совсем нищих.

Людина з бізнеса, без належної освіти. Тому і розмірковує не як державник, а по бізнесовому. А держава - це не бізнес. Це цілісний живий організм. І життєздатність цього організму складається з багатьох складових, які державник повинен враховувати, підтримувати дієздатним, бачити перспективу і передбачати потенційні загрози. Це місія кесаря, стратега, управлінця. А бізнесмен, це лише один з гвинтиків цього організму, але не найважливіший.



Пєстня про горе-бізнесменів, що возомніли з себе Бог зна що...



Людина з бізнеса, без належної освіти. Тому і розмірковує не як державник, а по бізнесовому. А держава - це не бізнес. Це цілісний живий організм. І життєздатність цього організму складається з багатьох складових, які державник повинен враховувати, підтримувати дієздатним, бачити перспективу і передбачати потенційні загрози. Це місія кесаря, стратега, управлінця. А бізнесмен, це лише один з гвинтиків цього організму, але не найважливіший.Пєстня про горе-бізнесменів, що возомніли з себе Бог зна що... Козак-характерник 2

Повідомлень: 28832 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 00:30 detroytred написав: Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул. Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул. А дайте мені приклад підвищення продуктивності... без додаткових вкладень в технології/ інструменти....

Не можете?

Тоді поясніть

Звідки в чиновника зявляться гроші ,щоб допомогти бізнесу оновити технології/ інструменти?

Знову не можете.



То може признаєте ,що боротьба за все хороше і проти всього поганого - це добре...

От тільки погано ,коли способів боротьби не існує.



Я і світ знає тільки один ефективний спосіб - еволюційний....

А от жодна революція,крім страждань-ніякого кардинального покращення не несла.

Єдине що у вас залишається це підмінити поняття

Сказати-от велика буржуазна революція...

Але по суті-це була не революція,це була еволюція...



Причина-наслідок

Не можна побудувати ефективну залізну дорогу,якщо перед цим не створити парову машину...

Не можна з низькопрофесійного працівника-вимагати високої продуктивності..по двом причинам - руками інтенсивно працювати не хоче-головою не може-іноземну техніку зломає...бо не кваліфікований...

А от постійне покращення

камінь-деревяна лопата-залізна лопата-плуг-трактор-трактор на автопілоті - масово можливе тільки в тому варіанті,коли між змінами -пару поколінь.



От і виходить

З одного боку примітивний альфонс

З другого високоосвічений ,але ніколи на себе не зароблявший...

А говорять в унісон.

Ніколи не думали чому?

Зі мною до спільного знаменника дійти не можете, а з альфонсом/білобілетником - на раз два.

Приказку памятаєте

З ким поведешся-від того й наберешся..

То може Вам зі мною більш з руки? , в крайньому випадку ніхто не зможе назвати вас примітивом.думки якого співпадають з думками безхребетного святоші.які він черпає з брошурок баптистів. А дайте мені приклад підвищення продуктивності... без додаткових вкладень в технології/ інструменти....Не можете?Тоді пояснітьЗвідки в чиновника зявляться гроші ,щоб допомогти бізнесу оновити технології/ інструменти?Знову не можете.То може признаєте ,що боротьба за все хороше і проти всього поганого - це добре...От тільки погано ,коли способів боротьби не існує.Я і світ знає тільки один ефективний спосіб - еволюційний....А от жодна революція,крім страждань-ніякого кардинального покращення не несла.Єдине що у вас залишається це підмінити поняттяСказати-от велика буржуазна революція...Але по суті-це була не революція,це була еволюція...Причина-наслідокНе можна побудувати ефективну залізну дорогу,якщо перед цим не створити парову машину...Не можна з низькопрофесійного працівника-вимагати високої продуктивності..по двом причинам - руками інтенсивно працювати не хоче-головою не може-іноземну техніку зломає...бо не кваліфікований...А от постійне покращеннякамінь-деревяна лопата-залізна лопата-плуг-трактор-трактор на автопілоті - масово можливе тільки в тому варіанті,коли між змінами -пару поколінь.От і виходитьЗ одного боку примітивний альфонсЗ другого високоосвічений ,але ніколи на себе не зароблявший...А говорять в унісон.Ніколи не думали чому?Зі мною до спільного знаменника дійти не можете, а з альфонсом/білобілетником - на раз два.Приказку памятаєтеТо може Вам зі мною більш з руки? , в крайньому випадку ніхто не зможе назвати вас примітивом.думки якого співпадають з думками безхребетного святоші.які він черпає з брошурок баптистів. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23026 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 00:54 Музична пауза budivelnik написав: А говорять в унісон.

Ніколи не думали чому?

А говорять в унісон.Ніколи не думали чому?

Тут нема чого думати. Тому що адекватні люди завжди порозуміються між собою. А з тобою не можна дискутувати, бо ти - брехло! Паталогічне брехло, хам і сцикло. Це не в образу, а констатація фактів, щоб повернути тебе в реальність і допомогти усвідомити: вже неодноразово тобі казали. Лікуйся! Комплекси, потенцію, голову...Все що болить, лікуй! Не запускай! Тоді тебе серйозно сприйматимуть, а не як клоуна-фантазьора, старпьора з прогресуючою імпотенцією, що хорохориться, а на діло мабуть не здатий, лише на фантазії тут... Сублімація. Єдине, чим можу допомогти тобі тут, безкоштово, це проводити періодично, як настрій буде, сеанси терапії - стьобатися над тобою, твоїми ж методами! Подібне лікується подібним. Побач себе в дзеркалі, як то кажуть! Але професійних лікарів замінити не зможу, вибачай! Дорослий мужик начебто, діти є, а поводиться як підліток закомплексований, йомайо...Баба базарна, а не мужчина.

Тут нема чого думати. Тому що адекватні люди завжди порозуміються між собою. А з тобою не можна дискутувати, бо ти - брехло! Паталогічне брехло, хам і сцикло. Це не в образу, а констатація фактів, щоб повернути тебе в реальність і допомогти усвідомити: вже неодноразово тобі казали. Лікуйся! Комплекси, потенцію, голову...Все що болить, лікуй! Не запускай! Тоді тебе серйозно сприйматимуть, а не як клоуна-фантазьора, старпьора з прогресуючою імпотенцією, що хорохориться, а на діло мабуть не здатий, лише на фантазії тут...Сублімація. Єдине, чим можу допомогти тобі тут, безкоштово, це проводити періодично, як настрій буде, сеанси терапії - стьобатися над тобою, твоїми ж методами! Подібне лікується подібним. Побач себе в дзеркалі, як то кажуть! Але професійних лікарів замінити не зможу, вибачай!Дорослий мужик начебто, діти є, а поводиться як підліток закомплексований, йомайо...Баба базарна, а не мужчина. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28832 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6277627862796280 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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