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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:07
Будивельник
Так избираемые обещают перед выборами, но после избрания делают так, как сами считают им нужным.
То есть ничто не мешает можновладцям не идти на поводу у субсидиантов.
Вы преувеличили роль избирателей-субсидиантов.
Вы считаете, что социальная нагрузка является ключевым тормозом для развития бизнеса и рынка в Украине. Это утверждение нуждается в обосновании.
Например, развитие фондового рынка?))
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detroytred
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:18
detroytred написав:
Вы преувеличили роль избирателей-субсидиантов.
Вы считаете, что социальная нагрузка является ключевым тормозом для развития бизнеса
Річ тут в іншому. Комплекси. Мета не щось довести опоненту, спираючись на аргументи, а похизуватися власною знащущістю, пообсіравши інших. Як простіше возвиситися? Опустити того, хто поруч є. Всім дадені нафантазовані біографії, всім цей пан понадавав звинувачення: галіфешник, протирач штанів, я вас всіх годую, то закрийте рота і нє смєть рассуждать!
Розлад психічного здоровя в людини. Ось і намагається тут в такий спосіб самореалізувати своє его, довести, що лише його думка є істиною в останній інстанції. Розмовляти з цим пихатим і закомплексованим паном, лише мітати бісєр перед свинями. Якщо свиня щось і послухає спочатку, то все одно потім все обсере.
Давали добру пораду - звернутися до профільних спеціалістів, підлікуватися, потім повчитися. І тоді можна буде до людей йти на дружню і щиру розмову.
Поки розпирає і корьожить лише нашого плейбоя.
Не дослухається до добрих порад.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:24
budivelnik написав:
Трошки цифр
1 Не беремо пенсіонерів і інвалідів
2 Давайте прикинемо
Працюючий на мінімалку - отримує 4800+субсидія в 2000
Якщо він заробить 7200 - втратить субсидію
Питання на засипку
А для чого йому напрягатись?
Він що дурень , працювати в 1,5 рази більше(ефективніше) а витрачати на себе коханого стільки ж скільки й було до того...
От і виходить - в Україні 40% населення старшого за 20 років не заробляє саме на себе.
При цьому 10%( приблизно 4 млн пенсіонерів) мають власність у вигляді житла вартістю вище 1 млн..тому якби дуже вже припекло, якось би раду собі дали.
Але навіщо напрягатись?
А те що не напрягаючись - гробиш майбутнє дітей/внуків/правнуків - якось в голову старшому поколінню і не приходить.
За такие гроши работать больше (интенсивней)???
Действительно зачем?
Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул.
Эти 2000 доплачивают не из щедрот или душевной доброты, а потому что это дешевле, чем охранять каждый образно столб и люк от совсем нищих.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:30
detroytred написав:
Эти 2000 доплачивают не из щедрот или душевной доброты, а потому что это дешевле, чем охранять каждый образно столб и люк от совсем нищих.
Людина з бізнеса, без належної освіти. Тому і розмірковує не як державник, а по бізнесовому. А держава - це не бізнес. Це цілісний живий організм. І життєздатність цього організму складається з багатьох складових, які державник повинен враховувати, підтримувати дієздатним, бачити перспективу і передбачати потенційні загрози. Це місія кесаря, стратега, управлінця. А бізнесмен, це лише один з гвинтиків цього організму, але не найважливіший.
Пєстня про горе-бізнесменів, що возомніли з себе Бог зна що...
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Додано: Суб 06 чер, 2020 00:30
detroytred написав:
Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул.
А дайте мені приклад підвищення продуктивності... без додаткових вкладень в технології/ інструменти....
Не можете?
Тоді поясніть
Звідки в чиновника зявляться гроші ,щоб допомогти бізнесу оновити технології/ інструменти?
Знову не можете.
То може признаєте ,що боротьба за все хороше і проти всього поганого - це добре...
От тільки погано ,коли способів боротьби не існує.
Я і світ знає тільки один ефективний спосіб - еволюційний....
А от жодна революція,крім страждань-ніякого кардинального покращення не несла.
Єдине що у вас залишається це підмінити поняття
Сказати-от велика буржуазна революція...
Але по суті-це була не революція,це була еволюція...
Причина-наслідок
Не можна побудувати ефективну залізну дорогу,якщо перед цим не створити парову машину...
Не можна з низькопрофесійного працівника-вимагати високої продуктивності..по двом причинам - руками інтенсивно працювати не хоче-головою не може-іноземну техніку зломає...бо не кваліфікований...
А от постійне покращення
камінь-деревяна лопата-залізна лопата-плуг-трактор-трактор на автопілоті - масово можливе тільки в тому варіанті,коли між змінами -пару поколінь.
От і виходить
З одного боку примітивний альфонс
З другого високоосвічений ,але ніколи на себе не зароблявший...
А говорять в унісон.
Ніколи не думали чому?
Зі мною до спільного знаменника дійти не можете, а з альфонсом/білобілетником - на раз два.
Приказку памятаєтеЗ ким поведешся-від того й наберешся..
То може Вам зі мною більш з руки? , в крайньому випадку ніхто не зможе назвати вас примітивом.думки якого співпадають з думками безхребетного святоші.які він черпає з брошурок баптистів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 06 чер, 2020 00:54
budivelnik написав:
А говорять в унісон.
Ніколи не думали чому?
Тут нема чого думати. Тому що адекватні люди завжди порозуміються між собою. А з тобою не можна дискутувати, бо ти - брехло! Паталогічне брехло, хам і сцикло. Це не в образу, а констатація фактів, щоб повернути тебе в реальність і допомогти усвідомити: вже неодноразово тобі казали: "Лікуйся!" Комплекси, потенцію, голову...Все що болить, лікуй! Не запускай! Тоді тебе серйозно сприйматимуть, а не як клоуна-фантазьора, старпьора з прогресуючою імпотенцією, що хорохориться, а на діло мабуть не здатий, лише на фантазії тут...
Сублімація. Єдине, чим можу допомогти тобі тут, безкоштово, це проводити періодично, як настрій буде, сеанси терапії - стьобатися над тобою, твоїми ж методами! Подібне лікується подібним. Побач себе в дзеркалі, як то кажуть! Але професійних лікарів замінити не зможу, вибачай!
Дорослий мужик начебто, діти є, а поводиться як підліток закомплексований, йомайо...Баба базарна, а не мужчина.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 02:34
Schmit написав: andrijk777 написав:
Олежко прикольний чувак. Але для мене все просто як двері:
1. Завдання опозиції - критикувати і вимагати відставки.
2. Завдання влади/більшості - захищати своїх, міняти або не міняти на інших. Це їх завдання/їх відповідальність бо мають владу.
Ці 2 пункти є нормальні для будь-якої держави.
Наприклад в США є тільки 2 партії(є більше, але реальну підтримку мають тільки 2) - і більше не потрібно. - Одні при владі, інші критикують. А потім міняються.
прекрасна система(по-моєму).
Може і так, але кадрова політика Зе в ДБР, прокуратурі, ВСУ, РНБО... показала, що заміна буде ще гіршою. В кращому випадку буде дилетант, в гіршому – промосковська, маріонетка Портнова. Дуже мала імовірність, що Зе призначить когось подібного на реформаторів з команди Міхо. Та й ніхто нормальний в цей уряд просто не піде.
Це тільки ваша думка. Врешті-решт президент має право призначати, кого вважає за потрібне. За нього 73% проголосувало. Тому, якби не вам це рішати.
Влаштовувати майдан - глупо по-моєму. По крайній мірі зараз.
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Наша проблема не в цьому.
Наша проблема, що наша система влади не збалансована(в порівнянні з США, наприклад):У нас президент має надто великі повноваження => від президента надто великі очікування => президент це розуміє і природньо вимагає ще більших повноважень.
Круг замикається. І в цьому в першу чергу винен якраз народ(я так думаю). Його очікування завищені.
Чому ви думаєте президент назначає ще гірших? Я не думаю що він це робить спеціально. Просто він знаходиться в цьому "крузі" що я намалював.
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