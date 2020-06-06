Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Вы преувеличили роль избирателей-субсидиантов.
Вы считаете, что социальная нагрузка является ключевым тормозом для развития бизнеса
Річ тут в іншому. Комплекси. Мета не щось довести опоненту, спираючись на аргументи, а похизуватися власною знащущістю, пообсіравши інших. Як простіше возвиситися? Опустити того, хто поруч є. Всім дадені нафантазовані біографії, всім цей пан понадавав звинувачення: галіфешник, протирач штанів, я вас всіх годую, то закрийте рота і нє смєть рассуждать! Розлад психічного здоровя в людини. Ось і намагається тут в такий спосіб самореалізувати своє его, довести, що лише його думка є істиною в останній інстанції. Розмовляти з цим пихатим і закомплексованим паном, лише мітати бісєр перед свинями. Якщо свиня щось і послухає спочатку, то все одно потім все обсере. Давали добру пораду - звернутися до профільних спеціалістів, підлікуватися, потім повчитися. І тоді можна буде до людей йти на дружню і щиру розмову. Поки розпирає і корьожить лише нашого плейбоя. Не дослухається до добрих порад.
budivelnik написав:Трошки цифр 1 Не беремо пенсіонерів і інвалідів 2 Давайте прикинемо Працюючий на мінімалку - отримує 4800+субсидія в 2000 Якщо він заробить 7200 - втратить субсидію Питання на засипку А для чого йому напрягатись? Він що дурень , працювати в 1,5 рази більше(ефективніше) а витрачати на себе коханого стільки ж скільки й було до того... От і виходить - в Україні 40% населення старшого за 20 років не заробляє саме на себе. При цьому 10%( приблизно 4 млн пенсіонерів) мають власність у вигляді житла вартістю вище 1 млн..тому якби дуже вже припекло, якось би раду собі дали. Але навіщо напрягатись? А те що не напрягаючись - гробиш майбутнє дітей/внуків/правнуків - якось в голову старшому поколінню і не приходить.
За такие гроши работать больше (интенсивней)??? Действительно зачем?
Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул.
Эти 2000 доплачивают не из щедрот или душевной доброты, а потому что это дешевле, чем охранять каждый образно столб и люк от совсем нищих.
detroytred написав:Эти 2000 доплачивают не из щедрот или душевной доброты, а потому что это дешевле, чем охранять каждый образно столб и люк от совсем нищих.
Людина з бізнеса, без належної освіти. Тому і розмірковує не як державник, а по бізнесовому. А держава - це не бізнес. Це цілісний живий організм. І життєздатність цього організму складається з багатьох складових, які державник повинен враховувати, підтримувати дієздатним, бачити перспективу і передбачати потенційні загрози. Це місія кесаря, стратега, управлінця. А бізнесмен, це лише один з гвинтиків цього організму, але не найважливіший.
Пєстня про горе-бізнесменів, що возомніли з себе Бог зна що...
detroytred написав:Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул.
А дайте мені приклад підвищення продуктивності... без додаткових вкладень в технології/ інструменти.... Не можете? Тоді поясніть Звідки в чиновника зявляться гроші ,щоб допомогти бізнесу оновити технології/ інструменти? Знову не можете.
То може признаєте ,що боротьба за все хороше і проти всього поганого - це добре... От тільки погано ,коли способів боротьби не існує.
Я і світ знає тільки один ефективний спосіб - еволюційний.... А от жодна революція,крім страждань-ніякого кардинального покращення не несла. Єдине що у вас залишається це підмінити поняття Сказати-от велика буржуазна революція... Але по суті-це була не революція,це була еволюція...
Причина-наслідок Не можна побудувати ефективну залізну дорогу,якщо перед цим не створити парову машину... Не можна з низькопрофесійного працівника-вимагати високої продуктивності..по двом причинам - руками інтенсивно працювати не хоче-головою не може-іноземну техніку зломає...бо не кваліфікований... А от постійне покращення камінь-деревяна лопата-залізна лопата-плуг-трактор-трактор на автопілоті - масово можливе тільки в тому варіанті,коли між змінами -пару поколінь.
От і виходить З одного боку примітивний альфонс З другого високоосвічений ,але ніколи на себе не зароблявший... А говорять в унісон. Ніколи не думали чому? Зі мною до спільного знаменника дійти не можете, а з альфонсом/білобілетником - на раз два. Приказку памятаєте З ким поведешся-від того й наберешся.. То може Вам зі мною більш з руки? , в крайньому випадку ніхто не зможе назвати вас примітивом.думки якого співпадають з думками безхребетного святоші.які він черпає з брошурок баптистів.
andrijk777 написав:Олежко прикольний чувак. Але для мене все просто як двері: 1. Завдання опозиції - критикувати і вимагати відставки. 2. Завдання влади/більшості - захищати своїх, міняти або не міняти на інших. Це їх завдання/їх відповідальність бо мають владу. Ці 2 пункти є нормальні для будь-якої держави. Наприклад в США є тільки 2 партії(є більше, але реальну підтримку мають тільки 2) - і більше не потрібно. - Одні при владі, інші критикують. А потім міняються. прекрасна система(по-моєму).
Може і так, але кадрова політика Зе в ДБР, прокуратурі, ВСУ, РНБО... показала, що заміна буде ще гіршою. В кращому випадку буде дилетант, в гіршому – промосковська, маріонетка Портнова. Дуже мала імовірність, що Зе призначить когось подібного на реформаторів з команди Міхо. Та й ніхто нормальний в цей уряд просто не піде.
Це тільки ваша думка. Врешті-решт президент має право призначати, кого вважає за потрібне. За нього 73% проголосувало. Тому, якби не вам це рішати. Влаштовувати майдан - глупо по-моєму. По крайній мірі зараз. ------------------------ Наша проблема не в цьому. Наша проблема, що наша система влади не збалансована(в порівнянні з США, наприклад): У нас президент має надто великі повноваження => від президента надто великі очікування => президент це розуміє і природньо вимагає ще більших повноважень. Круг замикається. І в цьому в першу чергу винен якраз народ(я так думаю). Його очікування завищені. Чому ви думаєте президент назначає ще гірших? Я не думаю що він це робить спеціально. Просто він знаходиться в цьому "крузі" що я намалював.
"До сих пор нет лучшего министра - так и есть. Я считаю, он действительно мощный министр. Я понимаю из-за чего забастовка", - заявил Зеленский.
Подчиненные Авакова устраивают пьяные стрельбища, в результате чего гибнет 5-летний мальчик. Подчиненные Авакова фальсифицируют факты по убийству 14-летнего подростка в Прилуках Подчиненные Авакова насилуют свидетелей
Но министр лучший и мощный. Главное, чтобы до конца сфальсифицировал дело Шеремета Уровень цинизма зашкаливающий.
pesikot написав:Коллега freeze, просьба прокомментировать о Ройтбурде вообще
Вот с ним не знаком, хотя на улице иногда вижу. Ничего не могу сказать, жудожник в стиле порно и ню, а вот какой менеджер как директор музея не знаю. Просто политизировали его персону, зачем непонятно, если хороший менеджер надо оставить в музее, если плохой снять, пусть разбираются наверху.
Хотя вспомнил. Один раз с ним общался в 1993 году. Наша фирма была каким-то мелким спонсором его выставки, я притащил пару ящиков пива Карлсберг на фуршет по поводу открытия выставки, там о чем-то говорили с ним. Тогда он был не такой известный.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.