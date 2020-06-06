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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6277627862796280
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:07

Будивельник
Так избираемые обещают перед выборами, но после избрания делают так, как сами считают им нужным.

То есть ничто не мешает можновладцям не идти на поводу у субсидиантов.
Вы преувеличили роль избирателей-субсидиантов.

Вы считаете, что социальная нагрузка является ключевым тормозом для развития бизнеса и рынка в Украине. Это утверждение нуждается в обосновании.
Например, развитие фондового рынка?))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:18

  detroytred написав:Вы преувеличили роль избирателей-субсидиантов.

Вы считаете, что социальная нагрузка является ключевым тормозом для развития бизнеса

Річ тут в іншому. Комплекси. Мета не щось довести опоненту, спираючись на аргументи, а похизуватися власною знащущістю, пообсіравши інших. Як простіше возвиситися? Опустити того, хто поруч є. Всім дадені нафантазовані біографії, всім цей пан понадавав звинувачення: галіфешник, протирач штанів, я вас всіх годую, то закрийте рота і нє смєть рассуждать! :) Розлад психічного здоровя в людини. Ось і намагається тут в такий спосіб самореалізувати своє его, довести, що лише його думка є істиною в останній інстанції. Розмовляти з цим пихатим і закомплексованим паном, лише мітати бісєр перед свинями. Якщо свиня щось і послухає спочатку, то все одно потім все обсере. :) Давали добру пораду - звернутися до профільних спеціалістів, підлікуватися, потім повчитися. І тоді можна буде до людей йти на дружню і щиру розмову. :) Поки розпирає і корьожить лише нашого плейбоя. :) Не дослухається до добрих порад.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:24

  budivelnik написав:Трошки цифр
1 Не беремо пенсіонерів і інвалідів
2 Давайте прикинемо
Працюючий на мінімалку - отримує 4800+субсидія в 2000
Якщо він заробить 7200 - втратить субсидію
Питання на засипку
А для чого йому напрягатись?
Він що дурень , працювати в 1,5 рази більше(ефективніше) а витрачати на себе коханого стільки ж скільки й було до того...
От і виходить - в Україні 40% населення старшого за 20 років не заробляє саме на себе.
При цьому 10%( приблизно 4 млн пенсіонерів) мають власність у вигляді житла вартістю вище 1 млн..тому якби дуже вже припекло, якось би раду собі дали.
Але навіщо напрягатись?
А те що не напрягаючись - гробиш майбутнє дітей/внуків/правнуків - якось в голову старшому поколінню і не приходить.

За такие гроши работать больше (интенсивней)???
Действительно зачем?

Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул.

Эти 2000 доплачивают не из щедрот или душевной доброты, а потому что это дешевле, чем охранять каждый образно столб и люк от совсем нищих.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:30

  detroytred написав:Эти 2000 доплачивают не из щедрот или душевной доброты, а потому что это дешевле, чем охранять каждый образно столб и люк от совсем нищих.

Людина з бізнеса, без належної освіти. Тому і розмірковує не як державник, а по бізнесовому. А держава - це не бізнес. Це цілісний живий організм. І життєздатність цього організму складається з багатьох складових, які державник повинен враховувати, підтримувати дієздатним, бачити перспективу і передбачати потенційні загрози. Це місія кесаря, стратега, управлінця. А бізнесмен, це лише один з гвинтиків цього організму, але не найважливіший.

Пєстня про горе-бізнесменів, що возомніли з себе Бог зна що... :)

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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:30

  detroytred написав:Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул.
А дайте мені приклад підвищення продуктивності... без додаткових вкладень в технології/ інструменти....
Не можете?
Тоді поясніть
Звідки в чиновника зявляться гроші ,щоб допомогти бізнесу оновити технології/ інструменти?
Знову не можете.

То може признаєте ,що боротьба за все хороше і проти всього поганого - це добре...
От тільки погано ,коли способів боротьби не існує.

Я і світ знає тільки один ефективний спосіб - еволюційний....
А от жодна революція,крім страждань-ніякого кардинального покращення не несла.
Єдине що у вас залишається це підмінити поняття
Сказати-от велика буржуазна революція...
Але по суті-це була не революція,це була еволюція...

Причина-наслідок
Не можна побудувати ефективну залізну дорогу,якщо перед цим не створити парову машину...
Не можна з низькопрофесійного працівника-вимагати високої продуктивності..по двом причинам - руками інтенсивно працювати не хоче-головою не може-іноземну техніку зломає...бо не кваліфікований...
А от постійне покращення
камінь-деревяна лопата-залізна лопата-плуг-трактор-трактор на автопілоті - масово можливе тільки в тому варіанті,коли між змінами -пару поколінь.

От і виходить
З одного боку примітивний альфонс
З другого високоосвічений ,але ніколи на себе не зароблявший...
А говорять в унісон.
Ніколи не думали чому?
Зі мною до спільного знаменника дійти не можете, а з альфонсом/білобілетником - на раз два.
Приказку памятаєте
З ким поведешся-від того й наберешся..
То може Вам зі мною більш з руки? , в крайньому випадку ніхто не зможе назвати вас примітивом.думки якого співпадають з думками безхребетного святоші.які він черпає з брошурок баптистів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 02:34

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:Олежко прикольний чувак. Але для мене все просто як двері:
1. Завдання опозиції - критикувати і вимагати відставки.
2. Завдання влади/більшості - захищати своїх, міняти або не міняти на інших. Це їх завдання/їх відповідальність бо мають владу.
Ці 2 пункти є нормальні для будь-якої держави.
Наприклад в США є тільки 2 партії(є більше, але реальну підтримку мають тільки 2) - і більше не потрібно. - Одні при владі, інші критикують. А потім міняються. :D прекрасна система(по-моєму).

Може і так, але кадрова політика Зе в ДБР, прокуратурі, ВСУ, РНБО... показала, що заміна буде ще гіршою. В кращому випадку буде дилетант, в гіршому – промосковська, маріонетка Портнова. Дуже мала імовірність, що Зе призначить когось подібного на реформаторів з команди Міхо. Та й ніхто нормальний в цей уряд просто не піде.

Це тільки ваша думка. Врешті-решт президент має право призначати, кого вважає за потрібне. За нього 73% проголосувало. Тому, якби не вам це рішати.
Влаштовувати майдан - глупо по-моєму. По крайній мірі зараз.
------------------------
Наша проблема не в цьому.
Наша проблема, що наша система влади не збалансована(в порівнянні з США, наприклад):
У нас президент має надто великі повноваження => від президента надто великі очікування => президент це розуміє і природньо вимагає ще більших повноважень.
Круг замикається. І в цьому в першу чергу винен якраз народ(я так думаю). Його очікування завищені.
Чому ви думаєте президент назначає ще гірших? Я не думаю що він це робить спеціально. Просто він знаходиться в цьому "крузі" що я намалював.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:45

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 19:22

НеКратко. 2020-06-06

НеКратко. 2020-06-06

1) Зеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фото
Пул лизоблюдов

Зеленский поздравил журналистов: "Я уже сполна ощутил остроту вашего пера"
К сообщению приобщено фото главы государства в окружении ряда журналистов, часть из которых, как и сам Зеленский, имеет при себе велосипеды.

У штатных лизоблюдов не может быть остроты пера, их задача восхвалять

2) "До сих пор нет лучшего министра": в день журналиста Зеленский рассказал, почему никто не уволит Авакова
"До сих пор нет лучшего министра - так и есть. Я считаю, он действительно мощный министр. Я понимаю из-за чего забастовка", - заявил Зеленский.

Подчиненные Авакова устраивают пьяные стрельбища, в результате чего гибнет 5-летний мальчик.
Подчиненные Авакова фальсифицируют факты по убийству 14-летнего подростка в Прилуках
Подчиненные Авакова насилуют свидетелей

Но министр лучший и мощный. Главное, чтобы до конца сфальсифицировал дело Шеремета
Уровень цинизма зашкаливающий.

3) Зеленский рассказал, кто может возглавить Минобразования: перечень кандидатов
претендует, в частности, ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет

Бывший регионал, пробовал от БПП - не прошёл в обл.совет
предлагал народному депутату, председателю комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергею Бабаку должность руководителя Минобразования.

"У Бабака такой приоритет от президента Украины в этом государстве, как ни у какого другого человека в этом государстве"

Это тот самый, опозорившийся с подсчетами расходов ЗП 4000$ учителям. Меня на этом форуме активно убеждали, что Бабак не в команде Зеленского. Очень даже в команде с самым высоким приоритетом
Учительская зарплата в $4 тысячи: Как опозорились «образовательные эксперты» Зеленского

рекомендовали руководителя Аппарата Офиса президента Алексея Днепрова, который был заместителем министра образования Дмитрия Табачника.

Днепров, Алексей Сергеевич
Многостронняя личность из вида "чего изволите"

4) Пенсионный возраст в Украине повысят уже со следующего года (инфографика)

5) Украинские культурные деятели поддерживают назначение Ткаченко и называют первоочередные шаги для реформирования отрасли
«Для меня очень важно, что в первый день своего назначения он позвонил мне и выразил поддержку нашему музею в борьбе с невеждами из областного совета», - сказал Ройтбурд.

Коллега freeze, просьба прокомментировать о Ройтбурде вообще
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 19:53

  pesikot написав:Коллега freeze, просьба прокомментировать о Ройтбурде вообще


Вот с ним не знаком, хотя на улице иногда вижу.
Ничего не могу сказать, жудожник в стиле порно и ню, а вот какой менеджер как директор музея не знаю. Просто политизировали его персону, зачем непонятно, если хороший менеджер надо оставить в музее, если плохой снять, пусть разбираются наверху.

Хотя вспомнил. Один раз с ним общался в 1993 году. Наша фирма была каким-то мелким спонсором его выставки, я притащил пару ящиков пива Карлсберг на фуршет по поводу открытия выставки, там о чем-то говорили с ним. Тогда он был не такой известный.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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