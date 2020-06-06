Додано: Суб 06 чер, 2020 00:30

detroytred написав: Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул. Поэтому задача управленцев в том и состоит, чтобы работал работник по времени и интенсивности столько же, а производительность была выше. Если уж не может найти стимул.

А дайте мені приклад підвищення продуктивності... без додаткових вкладень в технології/ інструменти....Не можете?Тоді пояснітьЗвідки в чиновника зявляться гроші ,щоб допомогти бізнесу оновити технології/ інструменти?Знову не можете.То може признаєте ,що боротьба за все хороше і проти всього поганого - це добре...От тільки погано ,коли способів боротьби не існує.Я і світ знає тільки один ефективний спосіб - еволюційний....А от жодна революція,крім страждань-ніякого кардинального покращення не несла.Єдине що у вас залишається це підмінити поняттяСказати-от велика буржуазна революція...Але по суті-це була не революція,це була еволюція...Причина-наслідокНе можна побудувати ефективну залізну дорогу,якщо перед цим не створити парову машину...Не можна з низькопрофесійного працівника-вимагати високої продуктивності..по двом причинам - руками інтенсивно працювати не хоче-головою не може-іноземну техніку зломає...бо не кваліфікований...А от постійне покращеннякамінь-деревяна лопата-залізна лопата-плуг-трактор-трактор на автопілоті - масово можливе тільки в тому варіанті,коли між змінами -пару поколінь.От і виходитьЗ одного боку примітивний альфонсЗ другого високоосвічений ,але ніколи на себе не зароблявший...А говорять в унісон.Ніколи не думали чому?Зі мною до спільного знаменника дійти не можете, а з альфонсом/білобілетником - на раз два.Приказку памятаєтеТо може Вам зі мною більш з руки? , в крайньому випадку ніхто не зможе назвати вас примітивом.думки якого співпадають з думками безхребетного святоші.які він черпає з брошурок баптистів.