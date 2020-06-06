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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6278627962806281
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:24


Здобулы.
Но зелебобики сейчас скажут - вывсеврете.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:44

Всё вспомнил )))
Что мне так эта ситуация напоминает с протестами в США по поводу негра, песня из 90-х, и слова чётко по теме, послушайте )))

https://www.youtube.com/watch?v=LuRqOHYdRNw
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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