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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:44
Всё вспомнил )))
Что мне так эта ситуация напоминает с протестами в США по поводу негра, песня из 90-х, и слова чётко по теме, послушайте )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 07 чер, 2020 00:57
Re: Політичні дискусії
А де всі?
Додано: Нед 07 чер, 2020 01:05
Re: Політичні дискусії
Интересный факт, бюджет полицейского управления Нью-Йорка или Лос-Анжелеса больше военных бюджетов значительного числа стран мира, в том числе Украины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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