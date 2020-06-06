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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:44
Всё вспомнил )))
Что мне так эта ситуация напоминает с протестами в США по поводу негра, песня из 90-х, и слова чётко по теме, послушайте )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 07 чер, 2020 00:57
Re: Політичні дискусії
А де всі?
Додано: Нед 07 чер, 2020 01:05
Интересный факт, бюджет полицейского управления Нью-Йорка или Лос-Анжелеса больше военных бюджетов значительного числа стран мира, в том числе Украины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 07 чер, 2020 10:02
Вчера начальник полиции г. Вебстер, штат Массачусетс, чтобы порадовать протестующих, 8 минут изображал из себя Джорджа Флойда под улюлюканье толпы.
Стоять на коленях уже не вставляет.
Этой инсталляции не хватает красного кляп-шарика, кожаной маски с молнией и прочего бдсм-инструментария. Очень в тему было б.
Но больше на этой фотографии мне понравились два задумчивых негра с лицом - Теперь я видел всё, как же дальше разнообразить свой досуг ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 07 чер, 2020 10:21
Промываемые поколениями мозги идеей "белые виноваты и теперь нам должны" дают плоды полным ходом
Останавливают на улице человека, и тремя фразами опускают его... на колени
Теперь уже точно не вернусь
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