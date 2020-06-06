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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6279628062816282>
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:24


Здобулы.
Но зелебобики сейчас скажут - вывсеврете.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:44

Всё вспомнил )))
Что мне так эта ситуация напоминает с протестами в США по поводу негра, песня из 90-х, и слова чётко по теме, послушайте )))

https://www.youtube.com/watch?v=LuRqOHYdRNw
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:57

Re: Політичні дискусії

А де всі? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 01:05

Интересный факт, бюджет полицейского управления Нью-Йорка или Лос-Анжелеса больше военных бюджетов значительного числа стран мира, в том числе Украины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:02

Вчера начальник полиции г. Вебстер, штат Массачусетс, чтобы порадовать протестующих, 8 минут изображал из себя Джорджа Флойда под улюлюканье толпы.

Стоять на коленях уже не вставляет.

Этой инсталляции не хватает красного кляп-шарика, кожаной маски с молнией и прочего бдсм-инструментария. Очень в тему было б.

Зображення

Но больше на этой фотографии мне понравились два задумчивых негра с лицом - Теперь я видел всё, как же дальше разнообразить свой досуг ? :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:21

  freeze написав:Что там наш черный друг Флойд за сегодня ?
Мэр Миннеаполиса рыдал (буквально так и было) на похоронах.
Премьер Канады постоял на коленках, вспоминая хорошего безвременно ушедшего Флойда.
Конгрессмены США сегодня постояли на коленочках.
Кстати и сенаторы постояли на коленях сегодня.
Фото есть, скорбят старички-руководители.
Байден сегодня постоял на коленках. Переживаю за старину Байдена, последние несколько дней он вообще не встаёт с колен. Так и геморрой и артроз коленей можно заработать в его возрасте.
Мужественный Овечкин с выбитым зубам написал - брат Флойд, прости нас.

Зы. Они там на светлом западе, что все на кокаине сидят или массовая шизофрения ? :mrgreen:

Рецидивист Флойд во время последнего вооруженного ограбления приставил ствол к животу белой беременной женщины. :idea:


Промываемые поколениями мозги идеей "белые виноваты и теперь нам должны" дают плоды полным ходом

Останавливают на улице человека, и тремя фразами опускают его... на колени
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:06

  freeze написав:Вчера начальник полиции г. Вебстер, штат Массачусетс, чтобы порадовать протестующих, 8 минут изображал из себя Джорджа Флойда под улюлюканье толпы.

Стоять на коленях уже не вставляет.

Этой инсталляции не хватает красного кляп-шарика, кожаной маски с молнией и прочего бдсм-инструментария. Очень в тему было б.

Зображення

Но больше на этой фотографии мне понравились два задумчивых негра с лицом - Теперь я видел всё, как же дальше разнообразить свой досуг ? :mrgreen:

Инструмент.
Инструмент и не более.
Люди на улицах - инструмент.
Который можно использовать в разный способ.

Не знаю почему (интересно было бы послушать версию Мортимера) власть имущие в своих разборках вдруг решились к возврату к ТАКОМУ его использованию.

Почему борьба за власть настолько обострилась?
Корень-то очевиден - сужение кормовой базы, не просто очередной кризис исчерпания ресурсов роста, а глобальный - расширяться рынкам просто некуда.
Нужны системные изменения.

Но какого хрена они начали расшатывать столп мировой стабильности???
Если хоть просто зашатается, то аукнется всем так, что мало не покажется.

Да ... демократы далеко не ангелы и Сорос му*** ещё тот, но альтернатива -- тёмные века.
Силы глобализации неудержимы.

Уж лучше бы власть имущие, как в старые времена, отстреливали друг друга друга, чем использовать инструмент улиц.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:19

Будивельник
Сами задаёте вопросы, сами отвечаете.

Делаете свои удобные выводы из совпадения мнений по отдельному вопросу.

Поймите, при капитализме ключевая проблема кроется не в недостаче средств (денег, капитала), а в том, как обеспечить их оборот. Обеспечить благоприятные для оборота условия.

А деньги ... да их реально некуда приткнуть...
Не нищебродам, разумеется))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:36

  detroytred написав:А деньги ... да их реально некуда приткнуть...
Не нищебродам, разумеется))

В тому то і глобальна проблема настає. Один мається, куди купу грошей приткнути, яких йому в такій кількості не потрібно, а інший пухне з голоду в Африці. Проблема Півночі і Півдня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:44

  freeze написав:Что там наш черный друг Флойд за сегодня ?
Мэр Миннеаполиса рыдал (буквально так и было) на похоронах.
Премьер Канады постоял на коленках, вспоминая хорошего безвременно ушедшего Флойда.
Конгрессмены США сегодня постояли на коленочках.
Кстати и сенаторы постояли на коленях сегодня.
Фото есть, скорбят старички-руководители.
Байден сегодня постоял на коленках. Переживаю за старину Байдена, последние несколько дней он вообще не встаёт с колен. Так и геморрой и артроз коленей можно заработать в его возрасте.
Мужественный Овечкин с выбитым зубам написал - брат Флойд, прости нас.

Зы. Они там на светлом западе, что все на кокаине сидят или массовая шизофрения ? :mrgreen:

Рецидивист Флойд во время последнего вооруженного ограбления приставил ствол к животу белой беременной женщины. :idea:


Закон об амнистии мирних мітингувальників еще не готовят? :mrgreen:

PS: идиократия наступает
zРадио
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