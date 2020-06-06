[quote="4985046:Козак-характерник"][quote="4985036:detroytred"]
А деньги ... да их реально некуда приткнуть...
Не нищебродам, разумеется))[/quote]
В тому то і глобальна проблема настає. Один мається, куди купу грошей приткнути, яких йому в такій кількості не потрібно, а інший пухне з голоду в Африці. Проблема Півночі і Півдня.[/quote]
Классика жанра.
Но немного не так.
Деньги-то первым нужны. И даже очень. За копейку удавятся. Но не для потребления (пусть и личного), а для приумножения капитала. Через оборот.
И эти "деньги" (хоть зажатую в кулачке сотню уе, хоть мешок, хоть многонольный счёт, хоть табачную фабрику, метзавод) с задоволенням отдали бы в оборот (на дико потенциальный для роста рынок Украины).
Нужны только благоприятные условия.
А когда деньги оборачиваются в рынке, то и нищим жирные крохи отваливаются.
Хотя и концепция государства всеобщего благосостояния тоже имеет место быть. Пусть, если прямо - то штукатуркой, прикрытием расчёта.
Что тоже прогресс.