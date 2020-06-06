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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6279628062816282 Додано: Нед 07 чер, 2020 12:57 [quote="4985046:Козак-характерник"][quote="4985036:detroytred"]

А деньги ... да их реально некуда приткнуть...

Не нищебродам, разумеется))[/quote]

В тому то і глобальна проблема настає. Один мається, куди купу грошей приткнути, яких йому в такій кількості не потрібно, а інший пухне з голоду в Африці. Проблема Півночі і Півдня.[/quote]

Классика жанра.

Но немного не так.



Деньги-то первым нужны. И даже очень. За копейку удавятся. Но не для потребления (пусть и личного), а для приумножения капитала. Через оборот.

И эти "деньги" (хоть зажатую в кулачке сотню уе, хоть мешок, хоть многонольный счёт, хоть табачную фабрику, метзавод) с задоволенням отдали бы в оборот (на дико потенциальный для роста рынок Украины).



Нужны только благоприятные условия.

А когда деньги оборачиваются в рынке, то и нищим жирные крохи отваливаются.



Хотя и концепция государства всеобщего благосостояния тоже имеет место быть. Пусть, если прямо - то штукатуркой, прикрытием расчёта.

Что тоже прогресс. detroytred

Повідомлень: 23088 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 13:07 detroytred написав: Деньги-то первым нужны. И даже очень. За копейку удавятся. Деньги-то первым нужны. И даже очень. За копейку удавятся.

Ось і давляться... За великим рахунком, всі ці кадри, яких підкорив золотий тілець, хворі на голову, з комлексами. Звідси і маніакальні нахили до скупердяйства і тримати все під собою. Але парадокс, стають рабами золотого тільця.



Є певна межа, коли задовільняються не лише базові, а й інші потреби. Зайве - то вже клініка.



Чому до влади не приходять нормальні люди? Бо в них здорова психіка. Пруться туди лише закомплексовані, з маніями величі, хворі на голову. Таким чином намагаються реалізувати своє его.



Маємо дійсно кризу споживацького суспільства. Цінності цього суспільства не дають відповідей на базові питання, що постають перед людиною. Хто ми є? Навіщо прийшли в цей світ? Невже лише для того, щоб накопичувати матеріальні речі? Але ж в труні кишень немає. Ось і духовна криза помножена на нерівномірний перерозподіл матеріальних благ. Звідси і тероризм. А хто такі терористи? Це ті, хто пропонують альтернативу. Звісно, що протистояти системі можна лише терористичними методами. Отже нестабільність у світі нарастатиме. Ось і давляться...За великим рахунком, всі ці кадри, яких підкорив золотий тілець, хворі на голову, з комлексами. Звідси і маніакальні нахили до скупердяйства і тримати все під собою. Але парадокс, стають рабами золотого тільця.Є певна межа, коли задовільняються не лише базові, а й інші потреби. Зайве - то вже клініка.Чому до влади не приходять нормальні люди? Бо в них здорова психіка. Пруться туди лише закомплексовані, з маніями величі, хворі на голову. Таким чином намагаються реалізувати своє его.Маємо дійсно кризу споживацького суспільства. Цінності цього суспільства не дають відповідей на базові питання, що постають перед людиною. Хто ми є? Навіщо прийшли в цей світ? Невже лише для того, щоб накопичувати матеріальні речі? Але ж в труні кишень немає. Ось і духовна криза помножена на нерівномірний перерозподіл матеріальних благ. Звідси і тероризм. А хто такі терористи? Це ті, хто пропонують альтернативу. Звісно, що протистояти системі можна лише терористичними методами. Отже нестабільність у світі нарастатиме. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28850 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1951 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 14:12 Re: Політичні дискусії "Задачей медреформы Супрун было убийство медицинской системы в Украине", - заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. Медики грозятся всеукраинской забастовкой, если реформу продолжат внедрять.



Эмоциональный ответ министра был вызван вопросом журналистки о Западноукраинском медицинском детском центре, который, с её слов, недополучил по сравнению с прошлым годом 28 миллионов гривен.



"Это один из очень ярких примеров последствий того эксперимента, который внедрило предыдущее руководство МОЗ и почему-то обозвало это медицинской реформой. Это то, что было направлено на убийство украинской медицины", - сказал Степанов.



Министр заверил, что планирует исправить ситуацию внедрением антикризисного плана и вернуть финансирование тем больницам, которым его не хватает.



(С) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17167 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4228 раз. Подякували: 6804 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 14:19 freeze написав: Министр заверил, что планирует исправить ситуацию внедрением антикризисного плана и вернуть финансирование тем больницам, которым его не хватает.

Министр заверил, что планирует исправить ситуацию внедрением антикризисного плана и вернуть финансирование тем больницам, которым его не хватает.

Міністра корьожить, що корито було не біля нього. Тепер наверстає. Міністра корьожить, що корито було не біля нього. Тепер наверстає. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28850 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1951 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 16:34 detroytred написав: Козак-характерник написав: detroytred написав: А деньги ... да их реально некуда приткнуть...

Не нищебродам, разумеется)) А деньги ... да их реально некуда приткнуть...Не нищебродам, разумеется)) В тому то і глобальна проблема настає. Один мається, куди купу грошей приткнути, яких йому в такій кількості не потрібно, а інший пухне з голоду в Африці. Проблема Півночі і Півдня. В тому то і глобальна проблема настає. Один мається, куди купу грошей приткнути, яких йому в такій кількості не потрібно, а інший пухне з голоду в Африці. Проблема Півночі і Півдня.

Классика жанра.

Но немного не так.

Деньги-то первым нужны. И даже очень. За копейку удавятся. Но не для потребления (пусть и личного), а для приумножения капитала. Через оборот.

И эти "деньги" (хоть зажатую в кулачке сотню уе, хоть мешок, хоть многонольный счёт, хоть табачную фабрику, метзавод) с задоволенням отдали бы в оборот (на дико потенциальный для роста рынок Украины).

Нужны только благоприятные условия.

А когда деньги оборачиваются в рынке, то и нищим жирные крохи отваливаются.

Хотя и концепция государства всеобщего благосостояния тоже имеет место быть. Пусть, если прямо - то штукатуркой, прикрытием расчёта.

Что тоже прогресс. Классика жанра.Но немного не так.Деньги-то первым нужны. И даже очень. За копейку удавятся. Но не для потребления (пусть и личного), а для приумножения капитала. Через оборот.И эти "деньги" (хоть зажатую в кулачке сотню уе, хоть мешок, хоть многонольный счёт, хоть табачную фабрику, метзавод) с задоволенням отдали бы в оборот (на дико потенциальный для роста рынок Украины).Нужны только благоприятные условия.А когда деньги оборачиваются в рынке, то и нищим жирные крохи отваливаются.Хотя и концепция государства всеобщего благосостояния тоже имеет место быть. Пусть, если прямо - то штукатуркой, прикрытием расчёта.Что тоже прогресс. Вже питав-але те повідомлення знесли

Ніколи не задумувались

Як таке могло статись ,

що рецепти примітива,який черпає інформацію з лубочних брошурок для баптистів - співпадають з рецептами ,які дає військовий пенсіонер ?

Що може бути спільного з люмпеном і пенсіонером?

Шукати можна довго-але в реалі є всього одна риса

І перший(люмпен) і другий(військовий) ніколи не повертали отримане.

Ба більше - ніколи навіть не задумувались над ефективністю ...

В люмена - в звязку з відсутністю мозку- тому йому завжди хтось винен

У військового - в звязку з тим,що його цікавило як виконати завдання...а не як мінімізувати вартість снаряда...



Тепер по капіталу

1 Капітал поділяється на

бандитський - мінімум затрат - максимум віддачі , а людське життя то взагалі другорядне(цим шляхом пішов сталін ,загробив кілька мільйонів селян...але індустріалізував країну...яку потім деіндустріалізував гітлер)

спекулятивний - прийшов,отримав 300% прибутку,вивів і прибуток і тіло

фінансовий - прийшов , позичив у ЗВР, вивів отриманий прибуток (100%=10років*10%),забрав гроші з ЗВР

інвестиційний(промисловий) - прийшов тільки в тому випадку,коли вкладення у промисловість відбиваються продажами товарів на ринку куди вкладений , тут 20% в рік виводиться , а вкладення у промисловість просто амортизуються і потихеньку(як правило років10) списуються в нуль

місцевий - найкращий вид капіталу для Держави ,особливо у випадку коли прибуток не виводиться а реінвестується....



Тому

Ті хто ратують за створення умов для іноземного капіталу-просто не знають

а - цей капітал обовязково виведе з країни прибуток відразу після отримання

б - цей капітал обовязково виведе себе з країни

в - створення умов для іноземного кращих ніж для місцевого - це пряме тормозіння розвитку...

Але

Звязка люмени+пенсіонери+субсидоотримувачі - цього розуміти не можуть .бо ніколи не задумувались над тим,що отримане ними -повинно було бути кимось створене,а той хто створив і в кого відібрали щоб передати цим віртуальним бідним - в першу чергу буде думати не про розширення,а про мінімізацію...

От і виходить

Чим більше створили в документах пільг - тим менше змогли отримати в реалі. Вже питав-але те повідомлення знеслиНіколи не задумувалисьЯк таке могло статись ,що рецепти примітива,який черпає інформацію з лубочних брошурок для баптистів - співпадають з рецептами ,які дає військовий пенсіонер ?Що може бути спільного з люмпеном і пенсіонером?Шукати можна довго-але в реалі є всього одна рисаІ перший(люмпен) і другий(військовий) ніколи не повертали отримане.Ба більше - ніколи навіть не задумувались над ефективністю ...В люмена - в звязку з відсутністю мозку- тому йому завжди хтось виненУ військового - в звязку з тим,що його цікавило як виконати завдання...а не як мінімізувати вартість снаряда...Тепер по капіталу1 Капітал поділяється на- мінімум затрат - максимум віддачі , а людське життя то взагалі другорядне(цим шляхом пішов сталін ,загробив кілька мільйонів селян...але індустріалізував країну...яку потім деіндустріалізував гітлер)- прийшов,отримав 300% прибутку,вивів і прибуток і тіло- прийшов , позичив у ЗВР, вивів отриманий прибуток (100%=10років*10%),забрав гроші з ЗВР- прийшов тільки в тому випадку,коли вкладення у промисловість відбиваються продажами товарів на ринку куди вкладений , тут 20% в рік виводиться , а вкладення у промисловість просто амортизуються і потихеньку(як правило років10) списуються в нуль- найкращий вид капіталу для Держави ,особливо у випадку коли прибуток не виводиться а реінвестується....ТомуТі хто ратують за створення умов для іноземного капіталу-просто не знаютьа - цей капітал обовязково виведе з країни прибуток відразу після отриманняб - цей капітал обовязково виведе себе з країнив - створення умов для іноземного кращих ніж для місцевого - це пряме тормозіння розвитку...АлеЗвязка люмени+пенсіонери+субсидоотримувачі - цього розуміти не можуть .бо ніколи не задумувались над тим,що отримане ними -повинно було бути кимось створене,а той хто створив і в кого відібрали щоб передати цим віртуальним бідним - в першу чергу буде думати не про розширення,а про мінімізацію...От і виходитьЧим більше створили в документах пільг - тим менше змогли отримати в реалі. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23030 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 16:39 Фантазьор, Ти мене називала... Цирк поїхав, клоуни залишилися... Знов клоун на манежі...Цирк поїхав, клоуни залишилися... Козак-характерник 2

Повідомлень: 28850 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1951 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 16:54 freeze написав: Министр заверил, что планирует исправить ситуацию внедрением антикризисного плана и вернуть финансирование тем больницам, которым его не хватает. Министр заверил, что планирует исправить ситуацию внедрением антикризисного плана и вернуть финансирование тем больницам, которым его не хватает.

Наверное, это Супрун готовила бюджет 2020 из-за чего у больниц проблемы с финансированием



На самом деле, всё просто, зелёная команда активно спихивает финансирование больниц и поликлиник полностью на местные бюджеты. Поэтому денег и хватает



Даже обещанные Бубочкой 300% тем врачам, кто работает с ковидными пациентами, были обещаны за счёт местных бюджетов.



Что просто конгениально, наобещать выплаты, но денег не выделить и нагибать местные власти



Но виновата, конечно же, Супрун

"Хто всравсь ? - Невістка" Наверное, это Супрун готовила бюджет 2020 из-за чего у больниц проблемы с финансированиемНа самом деле, всё просто, зелёная команда активно спихивает финансирование больниц и поликлиник полностью на местные бюджеты. Поэтому денег и хватаетДаже обещанные Бубочкой 300% тем врачам, кто работает с ковидными пациентами, были обещаны за счёт местных бюджетов.Что просто конгениально, наобещать выплаты, но денег не выделить и нагибать местные властиНо виновата, конечно же, Супрун"Хто всравсь ? - Невістка" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4672 З нами з: 31.08.09 Подякував: 323 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 16:55 Козак-характерник написав: Знов клоун на манежі... Цирк поїхав, клоуни залишилися... Знов клоун на манежі...Цирк поїхав, клоуни залишилися...

Вот сразу вижу верующего человека

Особенно в светлый праздник Троицы Вот сразу вижу верующего человекаОсобенно в светлый праздник Троицы "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4672 З нами з: 31.08.09 Подякував: 323 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 16:58 pesikot написав: Козак-характерник написав: Знов клоун на манежі... Цирк поїхав, клоуни залишилися... Знов клоун на манежі...Цирк поїхав, клоуни залишилися...

Вот сразу вижу верующего человека Вот сразу вижу верующего человека

А то... Я ж казав, що не залишу брата напризволяще, наодинці з хворобою. Сеанси терапії. Хоча повторю, краще до профільних спеціалістів. Поки не дійде, хоча б корьожити не припинить, лікуватиму тут, в рамках можливого. Результат, звісно не гарантований. Бо запущена хвороба. Тут або могила виправить, або вилікується добровільно! Токма із людинолюбства дію...Подібне лікують подібним. Метод - піднеси дзеркало до хворого. Тобто дій його ж методою проти нього самого, щоб побачив себе у дзеркалі. Що в дзеркалі? Паталогічне брехло, хам, латентний совок, закомплексований старпьор, з увядаючою потенцією. Паганяло - "плейбой". А то...Я ж казав, що не залишу брата напризволяще, наодинці з хворобою. Сеанси терапії. Хоча повторю, краще до профільних спеціалістів. Поки не дійде, хоча б корьожити не припинить, лікуватиму тут, в рамках можливого. Результат, звісно не гарантований. Бо запущена хвороба. Тут або могила виправить, або вилікується добровільно!Токма із людинолюбства дію...Подібне лікують подібним. Метод - піднеси дзеркало до хворого. Тобто дій його ж методою проти нього самого, щоб побачив себе у дзеркалі. Що в дзеркалі? Паталогічне брехло, хам, латентний совок, закомплексований старпьор, з увядаючою потенцією. Паганяло - "плейбой". Козак-характерник 2

Повідомлень: 28850 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1951 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6279628062816282 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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