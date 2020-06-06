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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6281628262836284>
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:47

  zРадио написав:Первое - абсолюты не очень ценны, если вы рядом не ставите уровень инфляции и долю в расходах бюджета. Почему я и даю на графике в привязке к бюджету и ВВП - это говорит о приоритете, который занимает медицина у бюджетников.

Ладно, тогда сравните 2019 и 2020. Курс $ плюс-минус такой же, зарплаты у медиков не выросли. Денег выделено больше, но медучреждения с 2020 сокращаются и закрываются, людей увольняют, многих перевели на 0.75 ставки. Так куда же деньги делись? Удобно так теперь все на Супрун свалить. А может схемы старые вернулись с лекарствами и прочим?
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:05

  Schmit написав:
  zРадио написав:Первое - абсолюты не очень ценны, если вы рядом не ставите уровень инфляции и долю в расходах бюджета. Почему я и даю на графике в привязке к бюджету и ВВП - это говорит о приоритете, который занимает медицина у бюджетников.

Ладно, тогда сравните 2019 и 2020. Курс $ плюс-минус такой же, зарплаты у медиков не выросли. Денег выделено больше, но медучреждения с 2020 сокращаются и закрываются, людей увольняют, многих перевели на 0.75 ставки. Так куда же деньги делись? Удобно так теперь все на Супрун свалить. А может схемы старые вернулись с лекарствами и прочим?


Я ж вам объяснил это во втором пункте. За кого вы держите форумчан, цитируя первый?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:08

кому любопытно и не жалко час потратить
Радзиховский: Почему Ельцин пришел к власти в России, и чем 2020 похож на 1990
https://www.youtube.com/watch?v=tkPbv1Gohuo
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:13

  zРадио написав:
  Schmit написав:
  zРадио написав:Первое - абсолюты не очень ценны, если вы рядом не ставите уровень инфляции и долю в расходах бюджета. Почему я и даю на графике в привязке к бюджету и ВВП - это говорит о приоритете, который занимает медицина у бюджетников.

Ладно, тогда сравните 2019 и 2020. Курс $ плюс-минус такой же, зарплаты у медиков не выросли. Денег выделено больше, но медучреждения с 2020 сокращаются и закрываются, людей увольняют, многих перевели на 0.75 ставки. Так куда же деньги делись? Удобно так теперь все на Супрун свалить. А может схемы старые вернулись с лекарствами и прочим?


Я ж вам объяснил это во втором пункте. За кого вы держите форумчан, цитируя первый?

  zРадио написав:И второе - распределением денег в системе медицины тоже управляет т.н. реформа Супрун. И именно она предприсывает срезать финансирование на якобы ненужные функции вроде тубдиспансеров и сельских больниц, чтобы НСЗУ, управляемая проходимцами-активистами без медицинских дипломов, перераспределяла их на свое усмотрение. Лихо!

Ну если где-то срезали, то где-то должно прибавится (по деньгам). Но что-то нехватка везде. И опять тот же логичный вопрос, куда деньги пропали?, ведь новая власть уже год не крадет.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:21

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:
  zРадио написав:
  Schmit написав:[quote="4985276:zРадио"]Первое - абсолюты не очень ценны, если вы рядом не ставите уровень инфляции и долю в расходах бюджета. Почему я и даю на графике в привязке к бюджету и ВВП - это говорит о приоритете, который занимает медицина у бюджетников.

Ладно, тогда сравните 2019 и 2020. Курс $ плюс-минус такой же, зарплаты у медиков не выросли. Денег выделено больше, но медучреждения с 2020 сокращаются и закрываются, людей увольняют, многих перевели на 0.75 ставки. Так куда же деньги делись? Удобно так теперь все на Супрун свалить. А может схемы старые вернулись с лекарствами и прочим?


Я ж вам объяснил это во втором пункте. За кого вы держите форумчан, цитируя первый?

Ну если где-то срезали, то где-то должно прибавится (по деньгам). Но что-то нехватка везде. И опять тот же логичный вопрос, куда деньги пропали?, ведь новая власть уже год не крадет.[/quote]

Никуда не пропали, просто и сами не могут заработать, и людям не дают.
Поэтому жуткий дефицит бюджета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:31

  freeze написав:Никуда не пропали, просто и сами не могут заработать, и людям не дают.
Поэтому жуткий дефицит бюджета.

Так может в этом и проблема, а не в медреформе и Супрун?
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:34

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:
  freeze написав:Никуда не пропали, просто и сами не могут заработать, и людям не дают.
Поэтому жуткий дефицит бюджета.

Так может в этом и проблема, а не в медреформе и Супрун?


Синэргия проблем.
Так называемая реформа Супрун совершенно не приспособлена для наших реалий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:34

  19yuriy91 написав:кому любопытно и не жалко час потратить
Радзиховский: Почему Ельцин пришел к власти в России, и чем 2020 похож на 1990
https://www.youtube.com/watch?v=tkPbv1Gohuo

  Козак-характерник написав:Чому до влади не приходять нормальні люди? Бо в них здорова психіка. Пруться туди лише закомплексовані, з маніями величі, хворі на голову. Таким чином намагаються реалізувати своє его.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:40

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:кому любопытно и не жалко час потратить
Радзиховский: Почему Ельцин пришел к власти в России


Когда-то здоровался за руку с Борисом Николаевичом
Крепкая рука, правда он тогда еще не был Президентом РФ.
Нормальный чудак, с понятиями, без него бы независимой Украины точно не было, разве что с какой-то войной.
При всей внешней грозности и пьянке в душе был очень либеральный человек, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:47

  freeze написав:При всей внешней грозности

невже? :)
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