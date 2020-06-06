Додано: Нед 07 чер, 2020 21:21

Schmit написав: zРадио написав: Schmit написав: [quote="4985276:zРадио"]Первое - абсолюты не очень ценны, если вы рядом не ставите уровень инфляции и долю в расходах бюджета. Почему я и даю на графике в привязке к бюджету и ВВП - это говорит о приоритете, который занимает медицина у бюджетников. [quote="4985276:zРадио"]Первое - абсолюты не очень ценны, если вы рядом не ставите уровень инфляции и долю в расходах бюджета. Почему я и даю на графике в привязке к бюджету и ВВП - это говорит о приоритете, который занимает медицина у бюджетников.

Ладно, тогда сравните 2019 и 2020. Курс $ плюс-минус такой же, зарплаты у медиков не выросли. Денег выделено больше, но медучреждения с 2020 сокращаются и закрываются, людей увольняют, многих перевели на 0.75 ставки. Так куда же деньги делись? Удобно так теперь все на Супрун свалить. А может схемы старые вернулись с лекарствами и прочим? Ладно, тогда сравните 2019 и 2020. Курс $ плюс-минус такой же, зарплаты у медиков не выросли. Денег выделено больше, но медучреждения с 2020 сокращаются и закрываются, людей увольняют, многих перевели на 0.75 ставки. Так куда же деньги делись? Удобно так теперь все на Супрун свалить. А может схемы старые вернулись с лекарствами и прочим?



Я ж вам объяснил это во втором пункте. За кого вы держите форумчан, цитируя первый? Я ж вам объяснил это во втором пункте. За кого вы держите форумчан, цитируя первый?

Ну если где-то срезали, то где-то должно прибавится (по деньгам). Но что-то нехватка везде. И опять тот же логичный вопрос, куда деньги пропали?, ведь новая власть уже год не крадет.[/quote]Никуда не пропали, просто и сами не могут заработать, и людям не дают.Поэтому жуткий дефицит бюджета.