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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 07 чер, 2020 21:55
Schmit написав: zРадио написав:
Пропагандист, не завирайся! Бюджет 2020 - первый за много лет, которым финансирование медицины увеличивается, а не срезается! И это до-секвестровый бюджет - не получится у тебя соврать, что это в связи с пандемией.
Вот и вся соль т.н. реформы Супрун - за красивыми словами спрятать сокращение финансирования...
Интересно. Смотрю по вашей ссылке.
Видатки за функціями, Медицина, Зведений бюджет:
2013 - 61 569 млн грн
2014 - 57 150 млн грн
2015 - 71 001 млн грн
2016 - 75 409 млн грн
2017 - 102 392 млн грн
2018 - 115 848 млн грн
2019 - 130 941 млн грн
2020 - 158 818 млн грн
Бюджет растет, но сокращения и закрытие медучреждений началось в 2020. Вопрос, куда делись деньги? Красть же перестали? Или начали?
Так як пише Долярчик, "лишилася По команда, а інших гравців на лавці запасних нема: цар добрий, бояри погані"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:59
zРадио написав: Schmit написав: zРадио написав:
Пропагандист, не завирайся! Бюджет 2020 - первый за много лет, которым финансирование медицины увеличивается, а не срезается! И это до-секвестровый бюджет - не получится у тебя соврать, что это в связи с пандемией.
Вот и вся соль т.н. реформы Супрун - за красивыми словами спрятать сокращение финансирования...
Интересно. Смотрю по вашей ссылке.
Видатки за функціями, Медицина, Зведений бюджет:
2013 - 61 569 млн грн
2014 - 57 150 млн грн
2015 - 71 001 млн грн
2016 - 75 409 млн грн
2017 - 102 392 млн грн
2018 - 115 848 млн грн
2019 - 130 941 млн грн
2020 - 158 818 млн грн
Бюджет растет, но сокращения и закрытие медучреждений началось в 2020. Вопрос, куда делись деньги? Красть же перестали? Или начали?
Первое - абсолюты не очень ценны, если вы рядом не ставите уровень инфляции и долю в расходах бюджета. Почему я и даю на графике в привязке к бюджету и ВВП - это говорит о приоритете, который занимает медицина у чиновников.
И второе - распределением денег в системе медицины тоже управляет т.н. реформа Супрун. И именно она предприсывает срезать финансирование на якобы ненужные функции вроде тубдиспансеров и сельских больниц, чтобы НСЗУ, управляемая проходимцами-активистами без медицинских дипломов, перераспределяла их на свое усмотрение. Лихо!С этой мафией теперь даже министр разобраться не может - МВФ не разрешает (или якобы не разрешает - эти договоренности непубличны и их суть нельзя проверить ни на сайте МВФ, ни на сайте Кабмина)...
яка маячня в методичці,
Супрун давно нема,
По рік не при ділах,
а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали,
По особисто кашляв у ВРУ на депутатів...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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- Повідомлень: 19603
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1099 раз.
- Подякували: 1343 раз.
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