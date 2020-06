Форуми / Казна: бюджет, податки,

Schmit написав: zРадио написав: Пропагандист, не завирайся! Бюджет 2020 - первый за много лет, которым финансирование медицины увеличивается, а не срезается! И это до-секвестровый бюджет - не получится у тебя соврать, что это в связи с пандемией.

Вот и вся соль т.н. реформы Супрун - за красивыми словами спрятать сокращение финансирования...



Вот и вся соль т.н. реформы Супрун - за красивыми словами спрятать сокращение финансирования... Пропагандист, не завирайся! Бюджет 2020 - первый за много лет, которым финансирование медицины увеличивается, а не срезается! И это до-секвестровый бюджет - не получится у тебя соврать, что это в связи с пандемией.Вот и вся соль т.н. реформы Супрун - за красивыми словами спрятать сокращение финансирования...

Интересно. Смотрю по вашей ссылке.

Видатки за функціями, Медицина, Зведений бюджет:

2013 - 61 569 млн грн

2014 - 57 150 млн грн

2015 - 71 001 млн грн

2016 - 75 409 млн грн

2017 - 102 392 млн грн

2018 - 115 848 млн грн

2019 - 130 941 млн грн

2020 - 158 818 млн грн

Бюджет растет, но сокращения и закрытие медучреждений началось в 2020. Вопрос, куда делись деньги? Красть же перестали? Или начали? Интересно. Смотрю по вашей ссылке.Видатки за функціями, Медицина, Зведений бюджет:2013 - 61 569 млн грн2014 - 57 150 млн грн2015 - 71 001 млн грн2016 - 75 409 млн грн2017 - 102 392 млн грн2018 - 115 848 млн грн2019 - 130 941 млн грн2020 - 158 818 млн грнБюджет растет, но сокращения и закрытие медучреждений началось в 2020. Вопрос, куда делись деньги? Красть же перестали? Или начали?

Первое - абсолюты не очень ценны, если вы рядом не ставите уровень инфляции и долю в расходах бюджета. Почему я и даю на графике в привязке к бюджету и ВВП - это говорит о приоритете, который занимает медицина у чиновников.



И второе - распределением денег в системе медицины тоже управляет т.н. реформа Супрун. И именно она предприсывает срезать финансирование на якобы ненужные функции вроде тубдиспансеров и сельских больниц, чтобы НСЗУ, управляемая проходимцами-активистами без медицинских дипломов, перераспределяла их на свое усмотрение. Лихо!



С этой мафией теперь даже министр разобраться не может - МВФ не разрешает (или якобы не разрешает - эти договоренности непубличны и их суть нельзя проверить ни на сайте МВФ, ни на сайте Кабмина)... Первое - абсолюты не очень ценны, если вы рядом не ставите уровень инфляции и долю в расходах бюджета. Почему я и даю на графике в привязке к бюджету и ВВП - это говорит о приоритете, который занимает медицина у чиновников.И второе - распределением денег в системе медицины тоже управляет т.н. реформа Супрун. И именно она предприсывает срезать финансирование на якобы ненужные функции вроде тубдиспансеров и сельских больниц, чтобы НСЗУ, управляемая проходимцами-активистами без медицинских дипломов, перераспределяла их на свое усмотрение. Лихо!

яка маячня в методичці,

Супрун давно нема,

По рік не при ділах,

а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали,

