Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Пропагандист, не завирайся! Бюджет 2020 - первый за много лет, которым финансирование медицины увеличивается, а не срезается! И это до-секвестровый бюджет - не получится у тебя соврать, что это в связи с пандемией.
Вот и вся соль т.н. реформы Супрун - за красивыми словами спрятать сокращение финансирования...
Интересно. Смотрю по вашей ссылке. Видатки за функціями, Медицина, Зведений бюджет: 2013 - 61 569 млн грн 2014 - 57 150 млн грн 2015 - 71 001 млн грн 2016 - 75 409 млн грн 2017 - 102 392 млн грн 2018 - 115 848 млн грн 2019 - 130 941 млн грн 2020 - 158 818 млн грн Бюджет растет, но сокращения и закрытие медучреждений началось в 2020. Вопрос, куда делись деньги? Красть же перестали? Или начали?
Так як пише Долярчик, "лишилася По команда, а інших гравців на лавці запасних нема: цар добрий, бояри погані"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:Пропагандист, не завирайся! Бюджет 2020 - первый за много лет, которым финансирование медицины увеличивается, а не срезается! И это до-секвестровый бюджет - не получится у тебя соврать, что это в связи с пандемией.
Вот и вся соль т.н. реформы Супрун - за красивыми словами спрятать сокращение финансирования...
Интересно. Смотрю по вашей ссылке. Видатки за функціями, Медицина, Зведений бюджет: 2013 - 61 569 млн грн 2014 - 57 150 млн грн 2015 - 71 001 млн грн 2016 - 75 409 млн грн 2017 - 102 392 млн грн 2018 - 115 848 млн грн 2019 - 130 941 млн грн 2020 - 158 818 млн грн Бюджет растет, но сокращения и закрытие медучреждений началось в 2020. Вопрос, куда делись деньги? Красть же перестали? Или начали?
Первое - абсолюты не очень ценны, если вы рядом не ставите уровень инфляции и долю в расходах бюджета. Почему я и даю на графике в привязке к бюджету и ВВП - это говорит о приоритете, который занимает медицина у чиновников.
И второе - распределением денег в системе медицины тоже управляет т.н. реформа Супрун. И именно она предприсывает срезать финансирование на якобы ненужные функции вроде тубдиспансеров и сельских больниц, чтобы НСЗУ, управляемая проходимцами-активистами без медицинских дипломов, перераспределяла их на свое усмотрение. Лихо!
С этой мафией теперь даже министр разобраться не может - МВФ не разрешает (или якобы не разрешает - эти договоренности непубличны и их суть нельзя проверить ни на сайте МВФ, ни на сайте Кабмина)...
яка маячня в методичці, Супрун давно нема, По рік не при ділах, а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали, По особисто кашляв у ВРУ на депутатів...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
19yuriy91 написав:кому любопытно и не жалко час потратить Радзиховский: Почему Ельцин пришел к власти в России
Когда-то здоровался за руку с Борисом Николаевичом Крепкая рука, правда он тогда еще не был Президентом РФ. Нормальный чудак, с понятиями, без него бы независимой Украины точно не было, разве что с какой-то войной. При всей внешней грозности и пьянке в душе был очень либеральный человек, имхо.
при всём уважении, тут всё же важнее конечный результат "по делам" да и судя по комментамтам , до конца не досмотрели, ни вы , ни козак. там в конце - вывод
19yuriy91 написав:кому любопытно и не жалко час потратить Радзиховский: Почему Ельцин пришел к власти в России
Нормальный чудак, с понятиями, без него бы независимой Украины точно не было, разве что с какой-то войной.
Виявляється Сталін, Горбачов, Ельцин - ось кому ми повинні дякувати за нашу незалежність. А я і не знав...
Так знай, борцы за независимость это Кравчук, Ельцин и другие коммунисты, которые захотели себе каждый по отдельности большей власти, без них ты бы до сих пор жил в каком-нибудь западноукраинском федеральном округе обновленного СССР или РФ Даже до референдумов никаких бы не дошло.
И даже Фарион с Турчиновым скорее всего до сих пор оставались бы членами КПСС
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Так знай, борцы за независимость это Кравчук, Ельцин и другие коммунисты, которые захотели себе каждый по отдельности большей власти, без них ты бы до сих пор жил в каком-нибудь западноукраинском федеральном округе обновленного СССР или РФ Даже до референдумов никаких бы не дошло.
И даже Фарион с Турчиновым скорее всего до сих пор оставались бы членами КПСС
Щось я не бачив пам'ятника Ахмеду Закі Ямані на Хрещатику. Може він вже стоїть? Я давненько в Києві не був.
andrijk777 написав:Щось я не бачив пам'ятника Ахмеду Закі Ямані на Хрещатику. Може він вже стоїть? Я давненько в Києві не був.
А за что этому муслиму ставить памятники ? За то что твои родители хреново и бедно прожили 90-е ? Памятники надо ставить Беловежской пуще, где Кравчук и Ельцин договорились без единой капли крови взять себе власть каждый на своей территории.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
andrijk777 написав:Щось я не бачив пам'ятника Ахмеду Закі Ямані на Хрещатику. Може він вже стоїть? Я давненько в Києві не був.
А за что этому муслиму ставить памятники ? За то что твои родители хреново и бедно прожили 90-е ? Памятники надо ставить Беловежской пуще, где Кравчук и Ельцин договорились без единой капли крови взять себе власть каждый на своей территории.
Тому що його вклад в розвал СРСР в рази більше ніж всяких Кравчуків і Єльцинів. Кравчуки і Єльцини договорювались тільки для збільшення своєї влади. Тільки такі наївні, як ти, думають що вони це робили задля інтересів України/Росії.
andrijk777 написав:Кравчуки і Єльцини договорювались тільки для збільшення своєї влади. Тільки такі наївні, як ти, думають що вони це робили задля інтересів України/Росії.
Проблемы с пониманием прочитываемого ? ))) Я написал - хотели взять власть для себя каждый на своей территории . Где здесь интересы России или Украины ? Зачем дословно цитировать меня, и потом писать тоже самое. )))
Если бы не Кравчук-Ельцин жил бы ты в обновлённом СССР, с вероятностью 9 из 10.
Даже по рассказам Кравчука, если бы Ельцин в Пуще сказал, что Крым останется за РФ, то Кравчук бы согласился, лишь бы без проблем все прошло и быстро поделить.
Такие они были тогдашние коммунисты и комсомольцы - Кравчук, Ющенко, Янукович, Кучма, Фарион, Турчинов, Тимошенко , Порошенко. В землянках не боролись за независимость.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.