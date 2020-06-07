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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6282628362846285>
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:55

  Schmit написав:
  zРадио написав:Пропагандист, не завирайся! Бюджет 2020 - первый за много лет, которым финансирование медицины увеличивается, а не срезается! И это до-секвестровый бюджет - не получится у тебя соврать, что это в связи с пандемией.

Вот и вся соль т.н. реформы Супрун - за красивыми словами спрятать сокращение финансирования...

Интересно. Смотрю по вашей ссылке.
Видатки за функціями, Медицина, Зведений бюджет:
2013 - 61 569 млн грн
2014 - 57 150 млн грн
2015 - 71 001 млн грн
2016 - 75 409 млн грн
2017 - 102 392 млн грн
2018 - 115 848 млн грн
2019 - 130 941 млн грн
2020 - 158 818 млн грн
Бюджет растет, но сокращения и закрытие медучреждений началось в 2020. Вопрос, куда делись деньги? Красть же перестали? Или начали?

Так як пише Долярчик, "лишилася По команда, а інших гравців на лавці запасних нема: цар добрий, бояри погані"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:59

  zРадио написав:
  Schmit написав:
  zРадио написав:Пропагандист, не завирайся! Бюджет 2020 - первый за много лет, которым финансирование медицины увеличивается, а не срезается! И это до-секвестровый бюджет - не получится у тебя соврать, что это в связи с пандемией.

Вот и вся соль т.н. реформы Супрун - за красивыми словами спрятать сокращение финансирования...

Интересно. Смотрю по вашей ссылке.
Видатки за функціями, Медицина, Зведений бюджет:
2013 - 61 569 млн грн
2014 - 57 150 млн грн
2015 - 71 001 млн грн
2016 - 75 409 млн грн
2017 - 102 392 млн грн
2018 - 115 848 млн грн
2019 - 130 941 млн грн
2020 - 158 818 млн грн
Бюджет растет, но сокращения и закрытие медучреждений началось в 2020. Вопрос, куда делись деньги? Красть же перестали? Или начали?


Первое - абсолюты не очень ценны, если вы рядом не ставите уровень инфляции и долю в расходах бюджета. Почему я и даю на графике в привязке к бюджету и ВВП - это говорит о приоритете, который занимает медицина у чиновников.

И второе - распределением денег в системе медицины тоже управляет т.н. реформа Супрун. И именно она предприсывает срезать финансирование на якобы ненужные функции вроде тубдиспансеров и сельских больниц, чтобы НСЗУ, управляемая проходимцами-активистами без медицинских дипломов, перераспределяла их на свое усмотрение. Лихо!

С этой мафией теперь даже министр разобраться не может - МВФ не разрешает (или якобы не разрешает - эти договоренности непубличны и их суть нельзя проверить ни на сайте МВФ, ни на сайте Кабмина)...

яка маячня в методичці,
Супрун давно нема,
По рік не при ділах,
а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали,
По особисто кашляв у ВРУ на депутатів...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:16

Декого вельми турбують "укро-фошисти".

А російських фашистів - зРадіо чомусь зовсім не бачить:

https://uainfo.org/blognews/1591556791- ... istov.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:34

  freeze написав:
19yuriy91 написав:кому любопытно и не жалко час потратить
Радзиховский: Почему Ельцин пришел к власти в России


Когда-то здоровался за руку с Борисом Николаевичом
Крепкая рука, правда он тогда еще не был Президентом РФ.
Нормальный чудак, с понятиями, без него бы независимой Украины точно не было, разве что с какой-то войной.
При всей внешней грозности и пьянке в душе был очень либеральный человек, имхо.


при всём уважении, тут всё же важнее конечный результат
"по делам"
да и судя по комментамтам , до конца не досмотрели, ни вы , ни козак. там в конце - вывод
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:13

  freeze написав:
19yuriy91 написав:кому любопытно и не жалко час потратить
Радзиховский: Почему Ельцин пришел к власти в России


Нормальный чудак, с понятиями, без него бы независимой Украины точно не было, разве что с какой-то войной.

Виявляється Сталін, Горбачов, Ельцин - ось кому ми повинні дякувати за нашу незалежність. :D :D А я і не знав...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:18

andrijk777 написав:
  freeze написав:
19yuriy91 написав:кому любопытно и не жалко час потратить
Радзиховский: Почему Ельцин пришел к власти в России


Нормальный чудак, с понятиями, без него бы независимой Украины точно не было, разве что с какой-то войной.

Виявляється Сталін, Горбачов, Ельцин - ось кому ми повинні дякувати за нашу незалежність. :D :D А я і не знав...


Так знай, борцы за независимость это Кравчук, Ельцин и другие коммунисты, которые захотели себе каждый по отдельности большей власти, без них ты бы до сих пор жил в каком-нибудь западноукраинском федеральном округе обновленного СССР или РФ Даже до референдумов никаких бы не дошло.

И даже Фарион с Турчиновым скорее всего до сих пор оставались бы членами КПСС :lol:
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:41

  freeze написав:Так знай, борцы за независимость это Кравчук, Ельцин и другие коммунисты, которые захотели себе каждый по отдельности большей власти, без них ты бы до сих пор жил в каком-нибудь западноукраинском федеральном округе обновленного СССР или РФ Даже до референдумов никаких бы не дошло.

И даже Фарион с Турчиновым скорее всего до сих пор оставались бы членами КПСС :lol:

Щось я не бачив пам'ятника Ахмеду Закі Ямані на Хрещатику.
Може він вже стоїть? Я давненько в Києві не був.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:49

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:Щось я не бачив пам'ятника Ахмеду Закі Ямані на Хрещатику.
Може він вже стоїть? Я давненько в Києві не був.


А за что этому муслиму ставить памятники ? За то что твои родители хреново и бедно прожили 90-е ?
Памятники надо ставить Беловежской пуще, где Кравчук и Ельцин договорились без единой капли крови взять себе власть каждый на своей территории.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:54

  freeze написав:
andrijk777 написав:Щось я не бачив пам'ятника Ахмеду Закі Ямані на Хрещатику.
Може він вже стоїть? Я давненько в Києві не був.


А за что этому муслиму ставить памятники ? За то что твои родители хреново и бедно прожили 90-е ?
Памятники надо ставить Беловежской пуще, где Кравчук и Ельцин договорились без единой капли крови взять себе власть каждый на своей территории.

Тому що його вклад в розвал СРСР в рази більше ніж всяких Кравчуків і Єльцинів.
Кравчуки і Єльцини договорювались тільки для збільшення своєї влади. Тільки такі наївні, як ти, думають що вони це робили задля інтересів України/Росії.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:03

  andrijk777 написав:Кравчуки і Єльцини договорювались тільки для збільшення своєї влади. Тільки такі наївні, як ти, думають що вони це робили задля інтересів України/Росії.


Проблемы с пониманием прочитываемого ? )))
Я написал - хотели взять власть для себя каждый на своей территории .
Где здесь интересы России или Украины ?
Зачем дословно цитировать меня, и потом писать тоже самое. )))

Если бы не Кравчук-Ельцин жил бы ты в обновлённом СССР, с вероятностью 9 из 10.

Даже по рассказам Кравчука, если бы Ельцин в Пуще сказал, что Крым останется за РФ, то Кравчук бы согласился, лишь бы без проблем все прошло и быстро поделить.

Такие они были тогдашние коммунисты и комсомольцы - Кравчук, Ющенко, Янукович, Кучма, Фарион, Турчинов, Тимошенко , Порошенко. В землянках не боролись за независимость.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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