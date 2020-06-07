В схронах. Або криївках. Зємлянкі, то в москалів...
Схрон (криївка) – подземная постройка-укрытие Украинской Повстанческой Армии. Наибольшее распространение получили во время борьбы с карательными органами СССР.
Схроны (криївки) имели самое разное назначение: от укрытий для складов оружия, техники, продовольствия, до хозяйственных построек, типографий, госпиталей, штабов и т.д. Схроны (криївки) строились как для кратковременного пребывания, так и для зимовок.
Впервые появились во время освободительного движения против большевиков в 1917-1920-х гг. в регионах Приднепровья и Полесья. На Западной Украине криївки сначала обустраивали для борьбы с польской властью, а затем – для борьбы с советской и немецкой властью.
Наибольшее распространение схроны (криївки) получили после возвращения советской власти. Были построены тысячи тайников.
Схроны (криївки) просуществовали до середины 50-х годов. А теперь несколько схем из архивов: