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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6282628362846285
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:43

  freeze написав:Такие они были тогдашние коммунисты и комсомольцы - Кравчук, Ющенко, Янукович, Кучма, Фарион, Турчинов, Тимошенко , Порошенко. В землянках не боролись за независимость.

В схронах. Або криївках. Зємлянкі, то в москалів... :)
Зображення
Схрон (криївка) – подземная постройка-укрытие Украинской Повстанческой Армии. Наибольшее распространение получили во время борьбы с карательными органами СССР.
Схроны (криївки) имели самое разное назначение: от укрытий для складов оружия, техники, продовольствия, до хозяйственных построек, типографий, госпиталей, штабов и т.д. Схроны (криївки) строились как для кратковременного пребывания, так и для зимовок.

Впервые появились во время освободительного движения против большевиков в 1917-1920-х гг. в регионах Приднепровья и Полесья. На Западной Украине криївки сначала обустраивали для борьбы с польской властью, а затем – для борьбы с советской и немецкой властью.

Наибольшее распространение схроны (криївки) получили после возвращения советской власти. Были построены тысячи тайников.

Схроны (криївки) просуществовали до середины 50-х годов. А теперь несколько схем из архивов:
http://profidom.com.ua/projekty/spets-s ... antsev-upa
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:56

Кива предложил внести Джорджа Флойда в список Небесной сотни и переименовать киевский проспект Бандеры в его честь
https://focus.ua/ukraine/456820-kiva_pr ... _ego_chest

Что в этой новости прекрасно - оба героя не имели к Киеву никакого
отношения :mrgreen:
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