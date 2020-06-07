Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Такие они были тогдашние коммунисты и комсомольцы - Кравчук, Ющенко, Янукович, Кучма, Фарион, Турчинов, Тимошенко , Порошенко. В землянках не боролись за независимость.
В схронах. Або криївках. Зємлянкі, то в москалів... Схрон (криївка) – подземная постройка-укрытие Украинской Повстанческой Армии. Наибольшее распространение получили во время борьбы с карательными органами СССР. Схроны (криївки) имели самое разное назначение: от укрытий для складов оружия, техники, продовольствия, до хозяйственных построек, типографий, госпиталей, штабов и т.д. Схроны (криївки) строились как для кратковременного пребывания, так и для зимовок.
Впервые появились во время освободительного движения против большевиков в 1917-1920-х гг. в регионах Приднепровья и Полесья. На Западной Украине криївки сначала обустраивали для борьбы с польской властью, а затем – для борьбы с советской и немецкой властью.
Наибольшее распространение схроны (криївки) получили после возвращения советской власти. Были построены тысячи тайников.
freeze написав:Такие они были тогдашние коммунисты и комсомольцы - Кравчук, Ющенко, Янукович, Кучма, Фарион, Турчинов, Тимошенко , Порошенко. В землянках не боролись за независимость.
В схронах. Або криївках. Зємлянкі, то в москалів... Схрон (криївка) – подземная постройка-укрытие Украинской Повстанческой Армии.
Без разницы, хоть знаменитая вьетнамская партизанская нора. Никто из власть получивших тогда не боролись за независимость, и не имели даже близко такого бэкграунда, все только что то делили, приватизировали, продавали.
Было несколько известных диссидентов на 52 миллиона населения, но они не были властью никогда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Никто из власть получивших тогда не боролись за независимость, и не имели даже близко такого бэкграунда, все только что то делили, приватизировали, продавали.
Было несколько известных диссидентов на 52 миллиона населения, но они не были властью никогда.
Абсолютно вірно. Перевзулися на льоту, хамелеони. Яскравий приклад - Будівельник, що видає себе за патріота-націоналіста, майже ледве не особисто сидів в карпатських схронах і бив комуняк. А яка справжня біографія? Штатна господарська одиниця в окупаційному контингенті радянської армії. Чисто окупант. Розкрадав армію, галіфешник, тирив, що де погано лежало, баб портив, та горілку пив. А тепер, ти бач, націоналіст...Ржунімагу... На натиряне з армії відкрив ларьок-харчевню і повчає всіх, як Родіну любіть. Совок типовий, який вважає, що чим гучніше сваритиме совок, тим підозра з нього спаде. Воювати не пішов, сцикло, бо не навчений і боягуз. Звик лише тиріть і несуном бути, розкрадати по тихому соцмайно. Працювати не хоче, ледар, тільки штанці протирає, травлячи шмурдяком співвітчизників. Ось такий колорад затісався на картопляне поле. Бо він і є перекати-поле... Без роду і племені.
andrijk777 написав:Кравчуки і Єльцини договорювались тільки для збільшення своєї влади. Тільки такі наївні, як ти, думають що вони це робили задля інтересів України/Росії.
Проблемы с пониманием прочитываемого ? ))) Я написал - хотели взять власть для себя каждый на своей территории . Где здесь интересы России или Украины ? Зачем дословно цитировать меня, и потом писать тоже самое. )))
Ок. Саме тому Ахмед Закі Ямані зробив для незалежності України більше ніж Кравчук і Єльцин разом узяті. Так зрозуміло? Чи проблеми з "пониманием прочитываемого"?