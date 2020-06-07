Додано: Пон 08 чер, 2020 09:53

Schmit написав: Все эти флойды и прочие американские погромщики/мародеры это типичные антимайдановцы, такие себе топазы и прочие титушки времен майдана.

Майдановцы их сдержали от погромов в Киеве, но в Донецке и Луганске некому было сдерживать.

Все эти флойды и прочие американские погромщики/мародеры это типичные антимайдановцы, такие себе топазы и прочие титушки времен майдана.Майдановцы их сдержали от погромов в Киеве, но в Донецке и Луганске некому было сдерживать.

Типове спрощення ситуації, щоб сіяти ворожнечу. На одному боці, всі білі та пухнасті, на іншому - лише сили тьми...Може досі ділити українців за регіональною ознакою? Тітушні, а до речі й назва цього явища походить від Тітушки Вадима, що є уро дженцем Білої Церкви, а не Донецька чи Луганська, достатньо скрізь. Та й серед тітушек вихідців зі сходу було не більше, ніж з інших регіонів України. Тітушня пасеться і у Львові, Чернівцях, Києві, Харкові, скрізь є така гопота. Навіщо марати лише східні регіони? Потішити власне его? Мовляв на одному боці лише патріоти, а на іншому гавнюки? Припиняйте працювати (свідомо чи несвідомо)на пяту колону і ділити українців!П.С. Найогидніший контингент - це перефарбовані совки, що є вихідцями з совка, плоть від плоті викормиши системи, які перевзулися на льоту і стали патріотами-націоналістами. Тим самим паплюжачи саму ідею націоналізму. Вони вважають, що чим гучніше сваритимуть совок, тим скоріше за них забудуть, хто вони є...Аж з репетузів вистрибують, щоб довести, що вони є справжні першосортні українці...А насправді лише пристосуванці і перекати-поле, без переконаннь, честі і совісті. І таких перевертнів повно скрізь, в жодному регіні України, без виключень. Мірятися піськами (які до речі вже наближаються на півшостого в декого), де того контингенту більше чи менше, навіщо? Лише щоб сіяти ворожнечу, а не вирішувати нагальні проблеми суспільства.