Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Такие они были тогдашние коммунисты и комсомольцы - Кравчук, Ющенко, Янукович, Кучма, Фарион, Турчинов, Тимошенко , Порошенко. В землянках не боролись за независимость.
В схронах. Або криївках. Зємлянкі, то в москалів... Схрон (криївка) – подземная постройка-укрытие Украинской Повстанческой Армии. Наибольшее распространение получили во время борьбы с карательными органами СССР. Схроны (криївки) имели самое разное назначение: от укрытий для складов оружия, техники, продовольствия, до хозяйственных построек, типографий, госпиталей, штабов и т.д. Схроны (криївки) строились как для кратковременного пребывания, так и для зимовок.
Впервые появились во время освободительного движения против большевиков в 1917-1920-х гг. в регионах Приднепровья и Полесья. На Западной Украине криївки сначала обустраивали для борьбы с польской властью, а затем – для борьбы с советской и немецкой властью.
Наибольшее распространение схроны (криївки) получили после возвращения советской власти. Были построены тысячи тайников.
freeze написав:Такие они были тогдашние коммунисты и комсомольцы - Кравчук, Ющенко, Янукович, Кучма, Фарион, Турчинов, Тимошенко , Порошенко. В землянках не боролись за независимость.
В схронах. Або криївках. Зємлянкі, то в москалів... Схрон (криївка) – подземная постройка-укрытие Украинской Повстанческой Армии.
Без разницы, хоть знаменитая вьетнамская партизанская нора. Никто из власть получивших тогда не боролись за независимость, и не имели даже близко такого бэкграунда, все только что то делили, приватизировали, продавали.
Было несколько известных диссидентов на 52 миллиона населения, но они не были властью никогда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Никто из власть получивших тогда не боролись за независимость, и не имели даже близко такого бэкграунда, все только что то делили, приватизировали, продавали.
Было несколько известных диссидентов на 52 миллиона населения, но они не были властью никогда.
Абсолютно вірно. Перевзулися на льоту, хамелеони. Яскравий приклад - Будівельник, що видає себе за патріота-націоналіста, майже ледве не особисто сидів в карпатських схронах і бив комуняк. А яка справжня біографія? Штатна господарська одиниця в окупаційному контингенті радянської армії. Чисто окупант. Розкрадав армію, галіфешник, тирив, що де погано лежало, баб портив, та горілку пив. А тепер, ти бач, націоналіст...Ржунімагу... На натиряне з армії відкрив ларьок-харчевню і повчає всіх, як Родіну любіть. Совок типовий, який вважає, що чим гучніше сваритиме совок, тим підозра з нього спаде. Воювати не пішов, сцикло, бо не навчений і боягуз. Звик лише тиріть і несуном бути, розкрадати по тихому соцмайно. Працювати не хоче, ледар, тільки штанці протирає, травлячи шмурдяком співвітчизників. Ось такий колорад затісався на картопляне поле. Бо він і є перекати-поле... Без роду і племені.
andrijk777 написав:Кравчуки і Єльцини договорювались тільки для збільшення своєї влади. Тільки такі наївні, як ти, думають що вони це робили задля інтересів України/Росії.
Проблемы с пониманием прочитываемого ? ))) Я написал - хотели взять власть для себя каждый на своей территории . Где здесь интересы России или Украины ? Зачем дословно цитировать меня, и потом писать тоже самое. )))
Ок. Саме тому Ахмед Закі Ямані зробив для незалежності України більше ніж Кравчук і Єльцин разом узяті. Так зрозуміло? Чи проблеми з "пониманием прочитываемого"?
Цікавий портал http://www.reabit.org.ua/nbr/ Шукаємо своїх родичів Цікаво знати історію В школа часів СРСР цього не учили « Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 21.02.48 за невиробіток мінімуму трудоднів в колгоспі вислана на спецпоселення за межі України на 8 р.» Якісь безглузді вироки «Звинувачення: член релігійної громади Свідків Єгови. Станіславським обласним судом 30.01.1951 засуджений на 10 років позбавлення волі та 5 років пораження в правах із конфіскацією майна» « Пост. Трiйки УНКВС Вiнн. обл.; Стаття: 54-2, 54-11 КК УРСР; Вирок: розстрiл; Дата вироку: 23.04.1938; Дата виконання вироку: 17.06.1938;»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Richi написав:Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.
Я не идеализирую, а утверждаю, что Киев перспективней, чем любой другой город Украины, а учитывая недооцененность и отсутствие ипотеки, перспективней, чем ближайшее зарубежье, где рентабельность 5% это максимум, а когда закрыли границы, то не попадешь туда (опыт форумчанина). По поводу оторвать пятую точку, тут же есть форумчанин, который был в Чехии, работает в Англии, но ищет купить двушку в Киеве. Может не все тут так плохо?
Мне кажется вы не хотите категорически думать .
1) для ипотеки 5-10% надо 100лярдов $ +резервов . Ставка ипотеки в 5-8 должна быть обеспечена , иначе начнется гипер инфляция .
В России 750лярдов$ + фонды . Ставка ипотеки 7-9%.
Где взять триллиард долларов ? Должен быть экспорт 500лярлвов$ . Экспорт евро союза 3.5трилиарда долларов в год ! У нас 100млн !
В 2005-2007 ставка и ипотека была 12-17%. При резервах 48лярдов $ и хайпа.
2) евро союз с евро каренси давит на доллар и США. Таким образом евро давит и на гривну ,и Украину. Люди будут массового уезжать .
Реформы будут медленно идти, Украину вступит и Евросоюз и чтобы быть дотируемая, через 10 - 40 лет . Может ровно через 40 лет .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Все эти флойды и прочие американские погромщики/мародеры это типичные антимайдановцы, такие себе топазы и прочие титушки времен майдана. Майдановцы их сдержали от погромов в Киеве (несколько десятков машин они таки сожгли), но в Донецке и Луганске уже некому было сдерживать.
Schmit написав:Все эти флойды и прочие американские погромщики/мародеры это типичные антимайдановцы, такие себе топазы и прочие титушки времен майдана. Майдановцы их сдержали от погромов в Киеве, но в Донецке и Луганске некому было сдерживать.
Типове спрощення ситуації, щоб сіяти ворожнечу. На одному боці, всі білі та пухнасті, на іншому - лише сили тьми... Може досі ділити українців за регіональною ознакою? Тітушні, а до речі й назва цього явища походить від Тітушки Вадима, що є уро дженцем Білої Церкви, а не Донецька чи Луганська, достатньо скрізь. Та й серед тітушек вихідців зі сходу було не більше, ніж з інших регіонів України. Тітушня пасеться і у Львові, Чернівцях, Києві, Харкові, скрізь є така гопота. Навіщо марати лише східні регіони? Потішити власне его? Мовляв на одному боці лише патріоти, а на іншому гавнюки? Припиняйте працювати (свідомо чи несвідомо)на пяту колону і ділити українців!
П.С. Найогидніший контингент - це перефарбовані совки, що є вихідцями з совка, плоть від плоті викормиши системи, які перевзулися на льоту і стали патріотами-націоналістами. Тим самим паплюжачи саму ідею націоналізму. Вони вважають, що чим гучніше сваритимуть совок, тим скоріше за них забудуть, хто вони є...Аж з репетузів вистрибують, щоб довести, що вони є справжні першосортні українці... А насправді лише пристосуванці і перекати-поле, без переконаннь, честі і совісті. І таких перевертнів повно скрізь, в жодному регіні України, без виключень. Мірятися піськами (які до речі вже наближаються на півшостого в декого ), де того контингенту більше чи менше, навіщо? Лише щоб сіяти ворожнечу, а не вирішувати нагальні проблеми суспільства.