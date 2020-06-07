Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Такие они были тогдашние коммунисты и комсомольцы - Кравчук, Ющенко, Янукович, Кучма, Фарион, Турчинов, Тимошенко , Порошенко. В землянках не боролись за независимость.
В схронах. Або криївках. Зємлянкі, то в москалів... Схрон (криївка) – подземная постройка-укрытие Украинской Повстанческой Армии. Наибольшее распространение получили во время борьбы с карательными органами СССР. Схроны (криївки) имели самое разное назначение: от укрытий для складов оружия, техники, продовольствия, до хозяйственных построек, типографий, госпиталей, штабов и т.д. Схроны (криївки) строились как для кратковременного пребывания, так и для зимовок.
Впервые появились во время освободительного движения против большевиков в 1917-1920-х гг. в регионах Приднепровья и Полесья. На Западной Украине криївки сначала обустраивали для борьбы с польской властью, а затем – для борьбы с советской и немецкой властью.
Наибольшее распространение схроны (криївки) получили после возвращения советской власти. Были построены тысячи тайников.
freeze написав:Такие они были тогдашние коммунисты и комсомольцы - Кравчук, Ющенко, Янукович, Кучма, Фарион, Турчинов, Тимошенко , Порошенко. В землянках не боролись за независимость.
В схронах. Або криївках. Зємлянкі, то в москалів... Схрон (криївка) – подземная постройка-укрытие Украинской Повстанческой Армии.
Без разницы, хоть знаменитая вьетнамская партизанская нора. Никто из власть получивших тогда не боролись за независимость, и не имели даже близко такого бэкграунда, все только что то делили, приватизировали, продавали.
Было несколько известных диссидентов на 52 миллиона населения, но они не были властью никогда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
andrijk777 написав:Кравчуки і Єльцини договорювались тільки для збільшення своєї влади. Тільки такі наївні, як ти, думають що вони це робили задля інтересів України/Росії.
Проблемы с пониманием прочитываемого ? ))) Я написал - хотели взять власть для себя каждый на своей территории . Где здесь интересы России или Украины ? Зачем дословно цитировать меня, и потом писать тоже самое. )))
Ок. Саме тому Ахмед Закі Ямані зробив для незалежності України більше ніж Кравчук і Єльцин разом узяті. Так зрозуміло? Чи проблеми з "пониманием прочитываемого"?
Цікавий портал http://www.reabit.org.ua/nbr/ Шукаємо своїх родичів Цікаво знати історію В школа часів СРСР цього не учили « Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 21.02.48 за невиробіток мінімуму трудоднів в колгоспі вислана на спецпоселення за межі України на 8 р.» Якісь безглузді вироки «Звинувачення: член релігійної громади Свідків Єгови. Станіславським обласним судом 30.01.1951 засуджений на 10 років позбавлення волі та 5 років пораження в правах із конфіскацією майна» « Пост. Трiйки УНКВС Вiнн. обл.; Стаття: 54-2, 54-11 КК УРСР; Вирок: розстрiл; Дата вироку: 23.04.1938; Дата виконання вироку: 17.06.1938;»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Все эти флойды и прочие американские погромщики/мародеры это типичные антимайдановцы, такие себе топазы и прочие титушки времен майдана. Майдановцы их сдержали от погромов в Киеве (несколько десятков машин они таки сожгли), но в Донецке и Луганске уже некому было сдерживать.
Козак-характерник написав:Типове спрощення ситуації, щоб сіяти ворожнечу. На одному боці, всі білі та пухнасті, на іншому - лише сили тьми... Може досі ділити українців за регіональною ознакою? Тітушні, а до речі й назва цього явища походить від Тітушки Вадима, що є уро дженцем Білої Церкви, а не Донецька чи Луганська, достатньо скрізь. Та й серед тітушек вихідців зі сходу було не більше, ніж з інших регіонів України. Тітушня пасеться і у Львові, Чернівцях, Києві, Харкові, скрізь є така гопота. Навіщо марати лише східні регіони? Потішити власне его? Мовляв на одному боці лише патріоти, а на іншому гавнюки? Припиняйте працювати (свідомо чи несвідомо)на пяту колону і ділити українців!
Согласен, что титушки были везде. Проблема только в их концентрации. Почему-то только в восточных регионах, где не было вооруженных майдановцев, случилось это:
Найдите, как говорится, 10 отличий с безоружными регионами США. Американские титушки побоялись мародерить в тех регионах, где вооруженные люди (майдановцы) стали на защиту своей собственности.
Schmit написав:Согласен, что титушки были везде. Проблема только в их концентрации.
Це питання ніхто не досліджував науково, тому щільність концентрації, то статистика сумнівна... А те, що вони натворили біди більше в Донецьку і Луганську, ніж в інших регіонах, то від бездіяльності влади ЦЕНТРАЛЬНОЇ, яка віддала на окупацію ті регіони. А попрьоки місцевим людям, що не виходили проти озброєних тітушок не доречні. Виходили. Людей били, різали, при молчаливій згоді міліції. Потім зайшли танки, артилерія. То людям йти з голою дупою на танк? Чи хтось їм роздавав зброю? Чи влада створили мобілізаційні пункти по рекрутингу добровольців, щоб захищати Донецьк, Луганськ. Нічого цього не було створено. Ця я, як очевидець подій кажу. Регіон тупо злили. І персональна відповідальнісь за це лежить на Турчинові, Порошенко і всім керівникам по вертикалі силовій. Були всі можливості загасити конфлікт в зародиші. Цього не зробили. Чому? Важаю договорнячок пуйла з нашими можновладцями. Свідома здача територій. Національна зрада.
При чому тут Центральна влада до Донецької? От козак не стояв і не захищав на вулицях як дружинник,а тепер розказує. Турчинов був під Америкою,мовчав як осел. А якби в Донецьку коли небудь була свідома частина,чи хоча би віруюча все би було інакше. Але 80% там зброд. Нехай ваш бубочка сунеться сюди,ми йому покажемо...