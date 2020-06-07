Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:Це питання ніхто не досліджував науково, тому щільність концентрації, то статистика сумнівна... А те, що вони натворили біди більше в Донецьку і Луганську, ніж в інших регіонах, то від бездіяльності влади ЦЕНТРАЛЬНОЇ, яка віддала на окупацію ті регіони. А попрьоки місцевим людям, що не виходили проти озброєних тітушок не доречні. Виходили. Людей били, різали, при молчаливій згоді міліції. Потім зайшли танки, артилерія. То людям йти з голою дупою на танк? Чи хтось їм роздавав зброю? Чи влада створили мобілізаційні пункти по рекрутингу добровольців, щоб захищати Донецьк, Луганськ. Нічого цього не було створено. Ця я, як очевидець подій кажу. Регіон тупо злили. І персональна відповідальнісь за це лежить на Турчинові, Порошенко і всім керівникам по вертикалі силовій. Були всі можливості загасити конфлікт в зародиші. Цього не зробили. Чому? Важаю договорнячок пуйла з нашими можновладцями. Свідома здача територій. Національна зрада.
Те що був договорняк я теж кажу, але я не бачив черг з донбасян у військомати, з 37 добробатів у 2014 лише три було з Донецької та Луганської областей, тоді як з Київської було 9!
А в інших містах бачили черги? І навіщо нам добробати, якщо є професійна армія, на яку платили податки. Такі як будівельник, розтирили армію, а як воювати йти засцяли...Краще в харчевні торгувати і труїти шмурдяком співгромадян. Та українців з Донбасу попрікати в сциклівості. Диванний фельдмаршал, плейбой. Попротирав штанці в армії, галіфешник, пика совкова, розтирив все, що погано лежало, а тепер пантується вдалині від окопу фронтового. Прапор на дроті. Окупант грьобаний.
unicdima написав:Те що був договорняк я теж кажу, але я не бачив черг з донбасян у військомати, з 37 добробатів у 2014 лише три було з Донецької та Луганської областей, тоді як з Київської було 9!
А в інших містах бачили черги? І навіщо нам добробати, якщо є професійна армія, на яку платили податки. Такі як будівельник, розтирили армію, а як воювати йти засцяли...Краще в харчевні торгувати і труїти шмурдяком співгромадян. Та українців з Донбасу попрікати в сциклівості. Диванний фельдмаршал, плейбой. Попротирав штанці в армії, галіфешник, пика совкова, розтирив все, що погано лежало, а тепер пантується вдалині від окопу фронтового. Прапор на дроті. Окупант грьобаний.
Петро спеціально для цього не вводив військове положення, але добробати поламали йому плани, тому їх і знищували як в Іловайську.
unicdima написав:Те що був договорняк я теж кажу, але я не бачив черг з донбасян у військомати, з 37 добробатів у 2014 лише три було з Донецької та Луганської областей, тоді як з Київської було 9!
А в інших містах бачили черги? І навіщо нам добробати, якщо є професійна армія, на яку платили податки. Такі як будівельник, розтирили армію, а як воювати йти засцяли...Краще в харчевні торгувати і труїти шмурдяком співгромадян. Та українців з Донбасу попрікати в сциклівості. Диванний фельдмаршал, плейбой. Попротирав штанці в армії, галіфешник, пика совкова, розтирив все, що погано лежало, а тепер пантується вдалині від окопу фронтового. Прапор на дроті. Окупант грьобаний.
Петро спеціально для цього не вводив військове положення, але добробати поламали йому плани, тому їх і знищували як в Іловайську.
Так от Петра ці сцикуньці і зробили своїм кумиром. Це ж треба, Петро - націоналіст. Ржунімагу... Російськомовний олігарх, друг яника, вєдмєда і пуйла. Отакі галіфешники-сцикунці, що за совка протирали штанці, працювали на "чего ізволітє?", розкрадали армію....Тепер ховається в тилу і смердить...Повчає всіх, як Родіну любіть, щур тиловий. І Петро - колоборант, їх кумир. Обливають лайном співгромадян окупованих територій, бо звільнити території не здатні, сцикунці. От і корьожить іх тут від власної безпомічності і боягузства. "Воюють" на дивані з тими, кого повинні були захистити. І просувають тезу, що здача територій - благо для України, бо бач люди там не першосортні. Типові сепари. Дехто латентний, а дехто і прямо каже це.
Президенту России выгоднее всего видеть во главе Украины Петра Порошенко. Так полагает ветеран националистического движения Степан Хмара. "Москва спит и видит, как Порошенко остался президентом Украины, потому что больше никто так не способствует планам Путина. Порошенко способствует российскому бизнесу", – сказал бывший советский диссидент.
По его мнению, именно Порошенко виноват в том, что украинские войска попали в дебальцевский котел в 2015 году. Тогда погибли более двухсот солдат и офицеров ВСУ, попавшие в окружение к ополченцам ДНР и ЛНР.
Нынешняя неспокойная обстановка на юго-востоке Украины отчасти выгодна России, потому что, пока в Донбассе идет война, никаких вооружений НАТО у ее границ быть не может. При наличии неурегулированных территориальных споров страна никогда не сможет стать членом Североатлантического альянса.
Ethereum написав:При чому тут Центральна влада до Донецької? От козак не стояв і не захищав на вулицях як дружинник,а тепер розказує. Турчинов був під Америкою,мовчав як осел. А якби в Донецьку коли небудь була свідома частина,чи хоча би віруюча все би було інакше. Але 80% там зброд. Нехай ваш бубочка сунеться сюди,ми йому покажемо...
Як при чому? Вона (влада) повинна була захищати його та його вклади в Дельті, ВАБ,ФІ, Фідо, Михайлівському поки він там рубав безвідсоткові % на пікнічки з шампусіком.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:С этой мафией теперь даже министр разобраться не может - МВФ не разрешает (или якобы не разрешает - эти договоренности непубличны и их суть нельзя проверить ни на сайте МВФ, ни на сайте Кабмина)...
яка маячня в методичці, Супрун давно нема, По рік не при ділах, а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали, По особисто кашляв у ВРУ на депутатів...
Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!
И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов
Ethereum написав:При чому тут Центральна влада до Донецької? От козак не стояв і не захищав на вулицях як дружинник,а тепер розказує. Турчинов був під Америкою,мовчав як осел. А якби в Донецьку коли небудь була свідома частина,чи хоча би віруюча все би було інакше. Але 80% там зброд. Нехай ваш бубочка сунеться сюди,ми йому покажемо...
Як при чому? Вона (влада) повинна була захищати його та його вклади в Дельті, ВАБ,ФІ, Фідо, Михайлівському поки він там рубав безвідсоткові % на пікнічки з шампусіком.
Саме так. Інакше нехай обнуляють всі мої забовязання, раз свої забовязання не виконують, повертають всі сплачені податки, компенсують втрату майна під час бойових дій, платять моральну шкоду. Гроші отримували? Отримували. Де результат? Немає. Сидіть мовчки і не смердіть, сцикунці! Диванні вояки. Не лише громадяни мають обовязки перед державою, але й держава перед громадянами. А раз ніхто нікому не винний, то і я скидаю всі свої забовязання, до формування нового суспільного договору. Гра в одні ворота, так не підходить.
Ось так, шановне товариство. Жили - працювали, платили податки, утримували галіфешника і протирача штанів, ледаря Будівельника, куска галімого, що тирив з армії, що де погано лежить...А як прийшла година вставай страна огромная, то Будівельник в кущі. Воювати сцикло не хоче, а мене на смерть посилає, людину, що немає військового досвіду, з білим квитком. Ще й попрікає, хоча б якщо б сам мав порок серця, то не смердів би, а лікувався. Годували, годували ледаря, а він сховався тепер у Львові і шмурдяком українців травить, щоб генофонд не збільшувався. Грьобаний окупант, тиловий щур. При совку в армії на чего ізволіте відсижуався, тепер спекулює, грабує українців і травить.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 08 чер, 2020 15:55, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав: Пропагандист, не завирайся! Бюджет 2020 - первый за много лет, которым финансирование медицины увеличивается, а не срезается! И это до-секвестровый бюджет - не получится у тебя соврать, что это в связи с пандемией.
Злочинна панда увеличила расходы на медицину до 12,2%, реформаторы - снизили на 9%. Браво!
zRadio, тебя ещё правление твоего воображаемого холдинга не бьёт ?
Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0% Плохо, когда ты относительные значения пытаешься натянуть на абсолютные, но ещё гораздо хуже, когда ты и в относительных значениях ни бум-бум. Не стоило бы тебе школу прогуливать.
Теперь по сути, топ-менеджер ты наш. При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники. Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницы Термоизолирован род-дом В 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТ
Начат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше. Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой