Ethereum написав: При чому тут Центральна влада до Донецької? От козак не стояв і не захищав на вулицях як дружинник,а тепер розказує.

Турчинов був під Америкою,мовчав як осел.

А якби в Донецьку коли небудь була свідома частина,чи хоча би віруюча все би було інакше. Але 80% там зброд.

Як при чому? Вона (влада) повинна була захищати його та його вклади в Дельті, ВАБ,ФІ, Фідо, Михайлівському поки він там рубав безвідсоткові % на пікнічки з шампусіком.

