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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6284628562866287> Додано: Пон 08 чер, 2020 12:22 unicdima написав: Козак-характерник написав: Це питання ніхто не досліджував науково, тому щільність концентрації, то статистика сумнівна... А те, що вони натворили біди більше в Донецьку і Луганську, ніж в інших регіонах, то від бездіяльності влади ЦЕНТРАЛЬНОЇ, яка віддала на окупацію ті регіони. А попрьоки місцевим людям, що не виходили проти озброєних тітушок не доречні. Виходили. Людей били, різали, при молчаливій згоді міліції. Потім зайшли танки, артилерія. То людям йти з голою дупою на танк? Чи хтось їм роздавав зброю? Чи влада створили мобілізаційні пункти по рекрутингу добровольців, щоб захищати Донецьк, Луганськ. Нічого цього не було створено. Ця я, як очевидець подій кажу. Регіон тупо злили. І персональна відповідальнісь за це лежить на Турчинові, Порошенко і всім керівникам по вертикалі силовій. Були всі можливості загасити конфлікт в зародиші. Цього не зробили. Чому? Важаю договорнячок пуйла з нашими можновладцями. Свідома здача територій. Національна зрада. Це питання ніхто не досліджував науково, тому щільність концентрації, то статистика сумнівна...А те, що вони натворили біди більше в Донецьку і Луганську, ніж в інших регіонах, то від бездіяльності влади ЦЕНТРАЛЬНОЇ, яка віддала на окупацію ті регіони. А попрьоки місцевим людям, що не виходили проти озброєних тітушок не доречні. Виходили. Людей били, різали, при молчаливій згоді міліції. Потім зайшли танки, артилерія. То людям йти з голою дупою на танк? Чи хтось їм роздавав зброю? Чи влада створили мобілізаційні пункти по рекрутингу добровольців, щоб захищати Донецьк, Луганськ. Нічого цього не було створено. Ця я, як очевидець подій кажу. Регіон тупо злили. І персональна відповідальнісь за це лежить на Турчинові, Порошенко і всім керівникам по вертикалі силовій. Були всі можливості загасити конфлікт в зародиші. Цього не зробили. Чому? Важаю договорнячок пуйла з нашими можновладцями. Свідома здача територій. Національна зрада.

Те що був договорняк я теж кажу, але я не бачив черг з донбасян у військомати, з 37 добробатів у 2014 лише три було з Донецької та Луганської областей, тоді як з Київської було 9! Те що був договорняк я теж кажу, але я не бачив черг з донбасян у військомати, з 37 добробатів у 2014 лише три було з Донецької та Луганської областей, тоді як з Київської було 9!

А в інших містах бачили черги? І навіщо нам добробати, якщо є професійна армія, на яку платили податки. Такі як будівельник, розтирили армію, а як воювати йти засцяли...Краще в харчевні торгувати і труїти шмурдяком співгромадян. Та українців з Донбасу попрікати в сциклівості. Диванний фельдмаршал, плейбой. Попротирав штанці в армії, галіфешник, пика совкова, розтирив все, що погано лежало, а тепер пантується вдалині від окопу фронтового. Прапор на дроті. Окупант грьобаний. А в інших містах бачили черги? І навіщо нам добробати, якщо є професійна армія, на яку платили податки. Такі як будівельник, розтирили армію, а як воювати йти засцяли...Краще в харчевні торгувати і труїти шмурдяком співгромадян. Та українців з Донбасу попрікати в сциклівості.Диванний фельдмаршал, плейбой.Попротирав штанці в армії, галіфешник, пика совкова, розтирив все, що погано лежало, а тепер пантується вдалині від окопу фронтового. Прапор на дроті. Окупант грьобаний. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28868 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1957 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 12:38 Козак-характерник написав: unicdima написав: Те що був договорняк я теж кажу, але я не бачив черг з донбасян у військомати, з 37 добробатів у 2014 лише три було з Донецької та Луганської областей, тоді як з Київської було 9! Те що був договорняк я теж кажу, але я не бачив черг з донбасян у військомати, з 37 добробатів у 2014 лише три було з Донецької та Луганської областей, тоді як з Київської було 9!

А в інших містах бачили черги? І навіщо нам добробати, якщо є професійна армія, на яку платили податки. Такі як будівельник, розтирили армію, а як воювати йти засцяли...Краще в харчевні торгувати і труїти шмурдяком співгромадян. Та українців з Донбасу попрікати в сциклівості. Диванний фельдмаршал, плейбой. Попротирав штанці в армії, галіфешник, пика совкова, розтирив все, що погано лежало, а тепер пантується вдалині від окопу фронтового. Прапор на дроті. Окупант грьобаний. А в інших містах бачили черги? І навіщо нам добробати, якщо є професійна армія, на яку платили податки. Такі як будівельник, розтирили армію, а як воювати йти засцяли...Краще в харчевні торгувати і труїти шмурдяком співгромадян. Та українців з Донбасу попрікати в сциклівості.Диванний фельдмаршал, плейбой.Попротирав штанці в армії, галіфешник, пика совкова, розтирив все, що погано лежало, а тепер пантується вдалині від окопу фронтового. Прапор на дроті. Окупант грьобаний.

Петро спеціально для цього не вводив військове положення, але добробати поламали йому плани, тому їх і знищували як в Іловайську. Петро спеціально для цього не вводив військове положення, але добробати поламали йому плани, тому їх і знищували як в Іловайську. unicdima

Повідомлень: 532 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 12:42 unicdima написав: Козак-характерник написав: unicdima написав: Те що був договорняк я теж кажу, але я не бачив черг з донбасян у військомати, з 37 добробатів у 2014 лише три було з Донецької та Луганської областей, тоді як з Київської було 9! Те що був договорняк я теж кажу, але я не бачив черг з донбасян у військомати, з 37 добробатів у 2014 лише три було з Донецької та Луганської областей, тоді як з Київської було 9!

А в інших містах бачили черги? І навіщо нам добробати, якщо є професійна армія, на яку платили податки. Такі як будівельник, розтирили армію, а як воювати йти засцяли...Краще в харчевні торгувати і труїти шмурдяком співгромадян. Та українців з Донбасу попрікати в сциклівості. Диванний фельдмаршал, плейбой. Попротирав штанці в армії, галіфешник, пика совкова, розтирив все, що погано лежало, а тепер пантується вдалині від окопу фронтового. Прапор на дроті. Окупант грьобаний. А в інших містах бачили черги? І навіщо нам добробати, якщо є професійна армія, на яку платили податки. Такі як будівельник, розтирили армію, а як воювати йти засцяли...Краще в харчевні торгувати і труїти шмурдяком співгромадян. Та українців з Донбасу попрікати в сциклівості.Диванний фельдмаршал, плейбой.Попротирав штанці в армії, галіфешник, пика совкова, розтирив все, що погано лежало, а тепер пантується вдалині від окопу фронтового. Прапор на дроті. Окупант грьобаний.

Петро спеціально для цього не вводив військове положення, але добробати поламали йому плани, тому їх і знищували як в Іловайську. Петро спеціально для цього не вводив військове положення, але добробати поламали йому плани, тому їх і знищували як в Іловайську.

Так от Петра ці сцикуньці і зробили своїм кумиром. Це ж треба, Петро - націоналіст. Ржунімагу... Російськомовний олігарх, друг яника, вєдмєда і пуйла. Отакі галіфешники-сцикунці, що за совка протирали штанці, працювали на "чего ізволітє?", розкрадали армію....Тепер ховається в тилу і смердить...Повчає всіх, як Родіну любіть, щур тиловий. І Петро - колоборант, їх кумир. Обливають лайном співгромадян окупованих територій, бо звільнити території не здатні, сцикунці. От і корьожить іх тут від власної безпомічності і боягузства. "Воюють" на дивані з тими, кого повинні були захистити. І просувають тезу, що здача територій - благо для України, бо бач люди там не першосортні. Типові сепари. Дехто латентний, а дехто і прямо каже це. Так от Петра ці сцикуньці і зробили своїм кумиром. Це ж треба, Петро - націоналіст. Ржунімагу...Російськомовний олігарх, друг яника, вєдмєда і пуйла. Отакі галіфешники-сцикунці, що за совка протирали штанці, працювали на "чего ізволітє?", розкрадали армію....Тепер ховається в тилу і смердить...Повчає всіх, як Родіну любіть, щур тиловий. І Петро - колоборант, їх кумир. Обливають лайном співгромадян окупованих територій, бо звільнити території не здатні, сцикунці. От і корьожить іх тут від власної безпомічності і боягузства. "Воюють" на дивані з тими, кого повинні були захистити. І просувають тезу, що здача територій - благо для України, бо бач люди там не першосортні. Типові сепари. Дехто латентний, а дехто і прямо каже це. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28868 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1957 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 14:27 https://www.youtube.com/watch?v=GDkgLwX ... hHnlUp_fjg

Ничего еще не кончено! Карантин - всё только начинается: украинцы, готовьтесь! Михаил Чаплыга Ничего еще не кончено! Карантин - всё только начинается: украинцы, готовьтесь! Михаил Чаплыга Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3540 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 14:30 Степан Хмара Президенту России выгоднее всего видеть во главе Украины Петра Порошенко. Так полагает ветеран националистического движения Степан Хмара. "Москва спит и видит, как Порошенко остался президентом Украины, потому что больше никто так не способствует планам Путина. Порошенко способствует российскому бизнесу", – сказал бывший советский диссидент.



По его мнению, именно Порошенко виноват в том, что украинские войска попали в дебальцевский котел в 2015 году. Тогда погибли более двухсот солдат и офицеров ВСУ, попавшие в окружение к ополченцам ДНР и ЛНР.



Нынешняя неспокойная обстановка на юго-востоке Украины отчасти выгодна России, потому что, пока в Донбассе идет война, никаких вооружений НАТО у ее границ быть не может. При наличии неурегулированных территориальных споров страна никогда не сможет стать членом Североатлантического альянса. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28868 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1957 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 14:52

https://www.youtube.com/watch?v=Bs5CMdrzHMI&t=2720s



о перспективах "аграрной супердержавы" о роли народа и управленцев, о роли суд.системы в развитии страныо перспективах "аграрной супердержавы" 19yuriy91 Повідомлень: 2796 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 15:15 Ethereum написав: При чому тут Центральна влада до Донецької? От козак не стояв і не захищав на вулицях як дружинник,а тепер розказує.

Турчинов був під Америкою,мовчав як осел.

А якби в Донецьку коли небудь була свідома частина,чи хоча би віруюча все би було інакше. Але 80% там зброд.

Нехай ваш бубочка сунеться сюди,ми йому покажемо... При чому тут Центральна влада до Донецької? От козак не стояв і не захищав на вулицях як дружинник,а тепер розказує.Турчинов був під Америкою,мовчав як осел.А якби в Донецьку коли небудь була свідома частина,чи хоча би віруюча все би було інакше. Але 80% там зброд.Нехай ваш бубочка сунеться сюди,ми йому покажемо...

Як при чому? Вона (влада) повинна була захищати його та його вклади в Дельті, ВАБ,ФІ, Фідо, Михайлівському поки він там рубав безвідсоткові % на пікнічки з шампусіком. Як при чому? Вона (влада) повинна була захищати його та його вклади в Дельті, ВАБ,ФІ, Фідо, Михайлівському поки він там рубав безвідсоткові % на пікнічки з шампусіком. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19624 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 15:24 flyman написав: zРадио написав: С этой мафией теперь даже министр разобраться не может - МВФ не разрешает (или якобы не разрешает - эти договоренности непубличны и их суть нельзя проверить ни на сайте МВФ, ни на сайте Кабмина)...

яка маячня в методичці,

Супрун давно нема,

По рік не при ділах,

а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали,

По особисто кашляв у ВРУ на депутатів... яка маячня в методичці,Супрун давно нема,По рік не при ділах,а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали,По особисто кашляв у ВРУ на депутатів...



Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!



И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов zРадио

Повідомлень: 6037 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1020 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 15:32 flyman написав: Ethereum написав: При чому тут Центральна влада до Донецької? От козак не стояв і не захищав на вулицях як дружинник,а тепер розказує.

Турчинов був під Америкою,мовчав як осел.

А якби в Донецьку коли небудь була свідома частина,чи хоча би віруюча все би було інакше. Але 80% там зброд.

Нехай ваш бубочка сунеться сюди,ми йому покажемо... При чому тут Центральна влада до Донецької? От козак не стояв і не захищав на вулицях як дружинник,а тепер розказує.Турчинов був під Америкою,мовчав як осел.А якби в Донецьку коли небудь була свідома частина,чи хоча би віруюча все би було інакше. Але 80% там зброд.Нехай ваш бубочка сунеться сюди,ми йому покажемо...

Як при чому? Вона (влада) повинна була захищати його та його вклади в Дельті, ВАБ,ФІ, Фідо, Михайлівському поки він там рубав безвідсоткові % на пікнічки з шампусіком. Як при чому? Вона (влада) повинна була захищати його та його вклади в Дельті, ВАБ,ФІ, Фідо, Михайлівському поки він там рубав безвідсоткові % на пікнічки з шампусіком.

Саме так. Інакше нехай обнуляють всі мої забовязання, раз свої забовязання не виконують, повертають всі сплачені податки, компенсують втрату майна під час бойових дій, платять моральну шкоду. Гроші отримували? Отримували. Де результат? Немає. Сидіть мовчки і не смердіть, сцикунці! Диванні вояки. Не лише громадяни мають обовязки перед державою, але й держава перед громадянами. А раз ніхто нікому не винний, то і я скидаю всі свої забовязання, до формування нового суспільного договору. Гра в одні ворота, так не підходить.



Ось так, шановне товариство. Жили - працювали, платили податки, утримували галіфешника і протирача штанів, ледаря Будівельника, куска галімого, що тирив з армії, що де погано лежить...А як прийшла година вставай страна огромная, то Будівельник в кущі. Воювати сцикло не хоче, а мене на смерть посилає, людину, що немає військового досвіду, з білим квитком. Ще й попрікає, хоча б якщо б сам мав порок серця, то не смердів би, а лікувався. Годували, годували ледаря, а він сховався тепер у Львові і шмурдяком українців травить, щоб генофонд не збільшувався. Грьобаний окупант, тиловий щур. При совку в армії на чего ізволіте відсижуався, тепер спекулює, грабує українців і травить. Саме так. Інакше нехай обнуляють всі мої забовязання, раз свої забовязання не виконують, повертають всі сплачені податки, компенсують втрату майна під час бойових дій, платять моральну шкоду. Гроші отримували? Отримували. Де результат? Немає. Сидіть мовчки і не смердіть, сцикунці! Диванні вояки.Не лише громадяни мають обовязки перед державою, але й держава перед громадянами. А раз ніхто нікому не винний, то і я скидаю всі свої забовязання, до формування нового суспільного договору. Гра в одні ворота, так не підходить.Ось так, шановне товариство. Жили - працювали, платили податки, утримували галіфешника і протирача штанів, ледаря Будівельника, куска галімого, що тирив з армії, що де погано лежить...А як прийшла година вставай страна огромная, то Будівельник в кущі. Воювати сцикло не хоче, а мене на смерть посилає, людину, що немає військового досвіду, з білим квитком. Ще й попрікає, хоча б якщо б сам мав порок серця, то не смердів би, а лікувався. Годували, годували ледаря, а він сховався тепер у Львові і шмурдяком українців травить, щоб генофонд не збільшувався. Грьобаний окупант, тиловий щур. При совку в армії на чего ізволіте відсижуався, тепер спекулює, грабує українців і травить. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 08 чер, 2020 15:55, всього редагувалось 2 разів. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28868 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1957 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 15:32 zРадио написав:

Пропагандист, не завирайся! Бюджет 2020 - первый за много лет, которым финансирование медицины увеличивается, а не срезается! И это до-секвестровый бюджет - не получится у тебя соврать, что это в связи с пандемией.



Злочинна панда увеличила расходы на медицину до 12,2%, реформаторы - снизили на 9%. Браво!



http://old.cost.ua/budget/expenditure/



Пропагандист, не завирайся! Бюджет 2020 - первый за много лет, которым финансирование медицины увеличивается, а не срезается! И это до-секвестровый бюджет - не получится у тебя соврать, что это в связи с пандемией.Злочинна панда увеличила расходы на медицину до 12,2%, реформаторы - снизили на 9%. Браво!

zRadio, тебя ещё правление твоего воображаемого холдинга не бьёт ?



Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0%

Плохо, когда ты относительные значения пытаешься натянуть на абсолютные, но ещё гораздо хуже, когда ты и в относительных значениях ни бум-бум.

Не стоило бы тебе школу прогуливать.



Теперь по сути, топ-менеджер ты наш.

При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники.

Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницы

Термоизолирован род-дом

В 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТ



Начат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше.

Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью , тебя ещё правление твоего воображаемого холдинга не бьёт ?Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0%Плохо, когда ты относительные значения пытаешься натянуть на абсолютные, но ещё гораздо хуже, когда ты и в относительных значениях ни бум-бум.Не стоило бы тебе школу прогуливать.Теперь по сути, топ-менеджер ты наш.При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники.Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницыТермоизолирован род-домВ 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТНачат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше.Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4675 З нами з: 31.08.09 Подякував: 323 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6284628562866287> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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