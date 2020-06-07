Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6284628562866287 Додано: Пон 08 чер, 2020 15:36 zРадио написав: flyman написав: zРадио написав: С этой мафией теперь даже министр разобраться не может - МВФ не разрешает (или якобы не разрешает - эти договоренности непубличны и их суть нельзя проверить ни на сайте МВФ, ни на сайте Кабмина)...

яка маячня в методичці,

Супрун давно нема,

По рік не при ділах,

а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали,

По особисто кашляв у ВРУ на депутатів... яка маячня в методичці,Супрун давно нема,По рік не при ділах,а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали,По особисто кашляв у ВРУ на депутатів...



Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!



И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов

Агенти впливу (МВФ та інші кредитори), нагально рекомендують жити по засобам.

Напр., можна "порізати" зелену енергетику, але пострадають "любі друзі" олігархи, а можна зменшити соціальну складову бюджету.

Нам будуть впарювати про "злих папіредників, недобрий МВФ який виламує руки уряду чесних Сулуг Народу фотографів та кухарок, тьотю Супрун", але ж на дійну корову "для своїх" рука не підніметься.





Агенти уже пишуть, що вна Україні "визов скорай помащі от 2000 грн". Агенти впливу (МВФ та інші кредитори), нагально рекомендують жити по засобам.Напр., можна "порізати" зелену енергетику, але пострадають "любі друзі" олігархи, а можна зменшити соціальну складову бюджету.Нам будуть впарювати про "злих папіредників, недобрий МВФ який виламує руки уряду чесних Сулуг Народу фотографів та кухарок, тьотю Супрун", але ж на дійну корову "для своїх" рука не підніметься.Агенти уже пишуть, що вна Україні "визов скорай помащі от 2000 грн". Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 чер, 2020 15:42, всього редагувалось 2 разів. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19624 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 15:38 zРадио написав:

Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!



И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов

Мелешь здесь ты.

Агенты влияния и прочие рептиолоиды



Массовые увольнения ? примеры



И ответь на вопрос, как так получается, что денег типа больше на медицину, но финансирования меньше ? Мелешь здесь ты.Агенты влияния и прочие рептиолоидыМассовые увольнения ? примерыИ ответь на вопрос, как так получается, что денег типа больше на медицину, но финансирования меньше ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4675 З нами з: 31.08.09 Подякував: 323 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 15:40 pesikot написав: Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0%

Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0%



Врет и не краснеет! 2019-й - последний бюджет "реформаторов", и там на медицину было выделено 9% расходов бюджета, а не 9,7%!



На каких "интеллектуалов" рассчитаны твои враки?



pesikot написав: При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники.

Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницы

Термоизолирован род-дом

В 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТ



Начат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше.

Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники.Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницыТермоизолирован род-домВ 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТНачат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше.Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью



Это, во-первых, недоказуемая, во-вторых, субъективная беллетристика. Объективные показатели говорят о сокращении финансирования медицины Врет и не краснеет! 2019-й - последний бюджет "реформаторов", и там на медицину было выделено 9% расходов бюджета, а не 9,7%!На каких "интеллектуалов" рассчитаны твои враки?Это, во-первых, недоказуемая, во-вторых, субъективная беллетристика. Объективные показатели говорят о сокращении финансирования медицины zРадио

Повідомлень: 6037 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1020 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 15:44 zРадио написав: pesikot написав: Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0%

Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0%



Врет и не краснеет! 2019-й - последний бюджет "реформаторов", и там на медицину было выделено 9% расходов бюджета, а не 9,7%!



На каких "интеллектуалов" рассчитаны твои враки?



pesikot написав: При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники.

Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницы

Термоизолирован род-дом

В 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТ



Начат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше.

Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники.Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницыТермоизолирован род-домВ 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТНачат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше.Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью



Это, во-первых, недоказуемая, во-вторых, субъективная беллетристика. Объективные показатели говорят о сокращении финансирования медицины Врет и не краснеет! 2019-й - последний бюджет "реформаторов", и там на медицину было выделено 9% расходов бюджета, а не 9,7%!На каких "интеллектуалов" рассчитаны твои враки?Это, во-первых, недоказуемая, во-вторых, субъективная беллетристика. Объективные показатели говорят о сокращении финансирования медицины

Бюджет хто прийняв на 2020?

- Слуга Народу із іншими слугами.

Хто його (не) виконує?

- Слуга Народу і посіпаки.

От до чогу тоді "папіредники"? Бюджет хто прийняв на 2020?- Слуга Народу із іншими слугами.Хто його (не) виконує?- Слуга Народу і посіпаки.От до чогу тоді "папіредники"? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19624 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 15:55 Schmit

Повідомлень: 1369 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6284628562866287 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: pesikot і 12 гостейМодератори: ТупУм