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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6284628562866287
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:36

  zРадио написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:С этой мафией теперь даже министр разобраться не может - МВФ не разрешает (или якобы не разрешает - эти договоренности непубличны и их суть нельзя проверить ни на сайте МВФ, ни на сайте Кабмина)...

яка маячня в методичці,
Супрун давно нема,
По рік не при ділах,
а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали,
По особисто кашляв у ВРУ на депутатів...


Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!

И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов

Агенти впливу (МВФ та інші кредитори), нагально рекомендують жити по засобам.
Напр., можна "порізати" зелену енергетику, але пострадають "любі друзі" олігархи, а можна зменшити соціальну складову бюджету.
Нам будуть впарювати про "злих папіредників, недобрий МВФ який виламує руки уряду чесних Сулуг Народу фотографів та кухарок, тьотю Супрун", але ж на дійну корову "для своїх" рука не підніметься.


Агенти уже пишуть, що вна Україні "визов скорай помащі от 2000 грн".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 чер, 2020 15:42, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:38

  zРадио написав:
Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!

И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов

Мелешь здесь ты.
Агенты влияния и прочие рептиолоиды

Массовые увольнения ? примеры

И ответь на вопрос, как так получается, что денег типа больше на медицину, но финансирования меньше ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:40

  pesikot написав:Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0%


Врет и не краснеет! 2019-й - последний бюджет "реформаторов", и там на медицину было выделено 9% расходов бюджета, а не 9,7%!

На каких "интеллектуалов" рассчитаны твои враки? :roll:

  pesikot написав:При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники.
Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницы
Термоизолирован род-дом
В 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТ

Начат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше.
Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью


Это, во-первых, недоказуемая, во-вторых, субъективная беллетристика. Объективные показатели говорят о сокращении финансирования медицины
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:44

  zРадио написав:
  pesikot написав:Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0%


Врет и не краснеет! 2019-й - последний бюджет "реформаторов", и там на медицину было выделено 9% расходов бюджета, а не 9,7%!

На каких "интеллектуалов" рассчитаны твои враки? :roll:

  pesikot написав:При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники.
Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницы
Термоизолирован род-дом
В 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТ

Начат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше.
Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью


Это, во-первых, недоказуемая, во-вторых, субъективная беллетристика. Объективные показатели говорят о сокращении финансирования медицины

Бюджет хто прийняв на 2020?
- Слуга Народу із іншими слугами.
Хто його (не) виконує?
- Слуга Народу і посіпаки.
От до чогу тоді "папіредники"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:55

Schmit
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