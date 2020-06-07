|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:36
zРадио написав: flyman написав: zРадио написав:С этой мафией теперь даже министр разобраться не может - МВФ не разрешает (или якобы не разрешает - эти договоренности непубличны и их суть нельзя проверить ни на сайте МВФ, ни на сайте Кабмина)...
яка маячня в методичці,
Супрун давно нема,
По рік не при ділах,
а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали,
По особисто кашляв у ВРУ на депутатів...
Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!
И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов
Агенти впливу (МВФ та інші кредитори), нагально рекомендують жити по засобам.
Напр., можна "порізати" зелену енергетику, але пострадають "любі друзі" олігархи, а можна зменшити соціальну складову бюджету.
Нам будуть впарювати про "злих папіредників, недобрий МВФ який виламує руки уряду чесних Сулуг Народу фотографів та кухарок, тьотю Супрун", але ж на дійну корову "для своїх" рука не підніметься.
Агенти уже пишуть, що вна Україні "визов скорай помащі от 2000 грн".
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 08 чер, 2020 15:42, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19624
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 1349 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:38
zРадио написав:
Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!
И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов
Мелешь здесь ты.
Агенты влияния и прочие рептиолоиды
Массовые увольнения ? примеры
И ответь на вопрос, как так получается, что денег типа больше на медицину, но финансирования меньше ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4675
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 323 раз.
- Подякували: 985 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:40
pesikot написав:
Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0%
Врет и не краснеет! 2019-й - последний бюджет "реформаторов", и там на медицину было выделено 9% расходов бюджета, а не 9,7%!
На каких "интеллектуалов" рассчитаны твои враки?
pesikot написав:
При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники.
Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницы
Термоизолирован род-дом
В 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТ
Начат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше.
Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью
Это, во-первых, недоказуемая, во-вторых, субъективная беллетристика. Объективные показатели говорят о сокращении финансирования медицины
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6037
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1020 раз.
- Подякували: 2266 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:44
zРадио написав: pesikot написав:
Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0%
Врет и не краснеет! 2019-й - последний бюджет "реформаторов", и там на медицину было выделено 9% расходов бюджета, а не 9,7%!
На каких "интеллектуалов" рассчитаны твои враки?
pesikot написав:
При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники.
Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницы
Термоизолирован род-дом
В 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТ
Начат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше.
Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью
Это, во-первых, недоказуемая, во-вторых, субъективная беллетристика. Объективные показатели говорят о сокращении финансирования медицины
Бюджет хто прийняв на 2020?
- Слуга Народу із іншими слугами.
Хто його (не) виконує?
- Слуга Народу і посіпаки.
От до чогу тоді "папіредники"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19624
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 1349 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:55
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1369
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|