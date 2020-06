Додано: Пон 08 чер, 2020 15:36

zРадио написав: flyman написав: zРадио написав: С этой мафией теперь даже министр разобраться не может - МВФ не разрешает (или якобы не разрешает - эти договоренности непубличны и их суть нельзя проверить ни на сайте МВФ, ни на сайте Кабмина)...

яка маячня в методичці,

Супрун давно нема,

По рік не при ділах,

а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали,

Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!



Агенти впливу (МВФ та інші кредитори), нагально рекомендують жити по засобам.

Напр., можна "порізати" зелену енергетику, але пострадають "любі друзі" олігархи, а можна зменшити соціальну складову бюджету.

Нам будуть впарювати про "злих папіредників, недобрий МВФ який виламує руки уряду чесних Сулуг Народу фотографів та кухарок, тьотю Супрун", але ж на дійну корову "для своїх" рука не підніметься.





