Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:С этой мафией теперь даже министр разобраться не может - МВФ не разрешает (или якобы не разрешает - эти договоренности непубличны и их суть нельзя проверить ни на сайте МВФ, ни на сайте Кабмина)...
яка маячня в методичці, Супрун давно нема, По рік не при ділах, а все кляті папіредники винні, вони і коронавірус наслали, По особисто кашляв у ВРУ на депутатів...
Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!
И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов
Агенти впливу (МВФ та інші кредитори), нагально рекомендують жити по засобам. Напр., можна "порізати" зелену енергетику, але пострадають "любі друзі" олігархи, а можна зменшити соціальну складову бюджету. Нам будуть впарювати про "злих папіредників, недобрий МВФ який виламує руки уряду чесних Сулуг Народу фотографів та кухарок, тьотю Супрун", але ж на дійну корову "для своїх" рука не підніметься.
Агенти уже пишуть, що вна Україні "визов скорай помащі от 2000 грн".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 чер, 2020 15:42, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав: Ну что ты мелешь?! Кого из медиков уволили в 1-м кв. 2020? Массовые увольнения и централизация денег в НСЗУ произошли именно с 1 апреля - планового старта 2-го этапа "реформы", определенного еще Супрун/Гройсманом/Порошенко!
И только Степанов начал пытаться тормозить реализацию этой недореформы, сразу же попал в немилость в агентам внешнего влияния, маскирующихся под патриотов
Мелешь здесь ты. Агенты влияния и прочие рептиолоиды
Массовые увольнения ? примеры
И ответь на вопрос, как так получается, что денег типа больше на медицину, но финансирования меньше ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0%
Врет и не краснеет! 2019-й - последний бюджет "реформаторов", и там на медицину было выделено 9% расходов бюджета, а не 9,7%!
На каких "интеллектуалов" рассчитаны твои враки?
pesikot написав:При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники. Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницы Термоизолирован род-дом В 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТ
Начат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше. Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью
Это, во-первых, недоказуемая, во-вторых, субъективная беллетристика. Объективные показатели говорят о сокращении финансирования медицины
pesikot написав:Ты утверждаешь, что бюджет 2020, первый за много лет увеличивается. По твоему 9.7% от расходов бюджета - это меньше, чем 9.0%
Врет и не краснеет! 2019-й - последний бюджет "реформаторов", и там на медицину было выделено 9% расходов бюджета, а не 9,7%!
На каких "интеллектуалов" рассчитаны твои враки?
pesikot написав:При "реформаторах" в нашем городе полностью отремонтировано здание 3-ей поликлиники. Термоизолировано одно из зданий 1-й городской больницы Термоизолирован род-дом В 3-й городской больнице появились аппараты МРТ & КТ
Начат ремонт в радиозаводской поликлинике. Вот только суть в том, что при небарыгах этот ремонт застопорился. Хотя, денег якобы стало больше. Отсюда следует простой вывод, либо в реальности столько денег на медицину не выделяется, либо воруют с космической скоростью
Это, во-первых, недоказуемая, во-вторых, субъективная беллетристика. Объективные показатели говорят о сокращении финансирования медицины
Бюджет хто прийняв на 2020? - Слуга Народу із іншими слугами. Хто його (не) виконує? - Слуга Народу і посіпаки. От до чогу тоді "папіредники"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
А вот был бы шоколадный Петя все было бы по-другому - и Россия бы стояла на коленях во всех судах, и Донбасс с Крымом уже очистили - порохоботы остатки разума потеряли на фоне невыполненных обещаний Зеленского их пересажать
shapo написав:А вот был бы шоколадный Петя все было бы по-другому - и Россия бы стояла на коленях во всех судах, и Донбасс с Крымом уже очистили - порохоботы остатки разума потеряли на фоне невыполненных обещаний Зеленского их пересажать
Клевещи, клевещи
Внешняя политика - ответственность президента. О чём сам Бубочка истерил
Но в реальности, Бубочка обосрался. Но ты продолжай его защищать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой