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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:05
давно соловья тут не было
Додано: Пон 08 чер, 2020 21:40
Re: Політичні дискусії
А чи є на форумі толерасти які підтримують пронігерський шабаш?
І чим вони аргументують свою позицію?
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