Додано: Пон 08 чер, 2020 23:08

unicdima написав: Faceless написав: В Британии вообще трешак

Что-то мне кажется, что эта истерия из борьбы за права чёрных окончательно выродилась в вакханалию неадекватов и мародеров, и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут. В Британии вообще трешакЧто-то мне кажется, что эта истерия из борьбы за права чёрных окончательно выродилась в вакханалию неадекватов и мародеров, и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.

В Европе пройдет, в США может и нет.

Европейцы уже перешли ту линию когда еще могли сопротивляться. В Европе пройдет, в США может и нет.Европейцы уже перешли ту линию когда еще могли сопротивляться.

Не вся. Та що була в соцтаборі, на прийом біженців з Африки та Близького Сходу не повелася Не вся. Та що була в соцтаборі, на прийом біженців з Африки та Близького Сходу не повелася

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/