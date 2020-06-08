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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:05
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Додано: Пон 08 чер, 2020 21:40
А чи є на форумі толерасти які підтримують пронігерський шабаш?
І чим вони аргументують свою позицію?
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unicdima
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Додано: Пон 08 чер, 2020 22:46
В Британии вообще трешак
Что-то мне кажется, что эта истерия из борьбы за права чёрных окончательно выродилась в вакханалию неадекватов и мародеров, и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 22:56
Faceless написав:
В Британии вообще трешак
Что-то мне кажется, что эта истерия из борьбы за права чёрных окончательно выродилась в вакханалию неадекватов и мародеров, и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.
В Европе пройдет, в США может и нет.
Европейцы уже перешли ту линию когда еще могли сопротивляться.
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unicdima
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:08
unicdima написав: Faceless написав:
В Британии вообще трешак
Что-то мне кажется, что эта истерия из борьбы за права чёрных окончательно выродилась в вакханалию неадекватов и мародеров, и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.
В Европе пройдет, в США может и нет.
Европейцы уже перешли ту линию когда еще могли сопротивляться.
Думаю это только кажется. Как раз тут могут сорвать резьбу, и сразу вспомнятся миллионы негров и арабов на социалке на шее у налогоплательщиков, кто лидирует в криминале, наркоторговле, а медиа вообще хорошо подогревают сейчас, картинка чётко показывает - дп они ж обезъяны, животные, бы***, да они заслужили все что с ними делали и большего не заслуживают.
История всегда повторяется.
Я хоть и не видел вживую что реально творится на этих митингах, но картинку СМИ подают как раз в вышеписанном ключе. Черным дадут порезвиться, а потом пойдёт обратная волна - и вполне может начаться с Европы - над европейцами формально не висит "бремени" за эпоху рабства перед африканцами, а вот борзеют они уже по полной на этих митингах.
Очень опасная сейчас может сложится ситуация.
П.С. Сейчас интересно было бы отслеживать динамику продаж книг алоизыча и бенито
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:08
unicdima написав: Faceless написав:
В Британии вообще трешак
Что-то мне кажется, что эта истерия из борьбы за права чёрных окончательно выродилась в вакханалию неадекватов и мародеров, и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.
В Европе пройдет, в США может и нет.
Европейцы уже перешли ту линию когда еще могли сопротивляться.
Не вся. Та що була в соцтаборі, на прийом біженців з Африки та Близького Сходу не повелася
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:12
Faceless написав: unicdima написав: Faceless написав:
В Британии вообще трешак
Что-то мне кажется, что эта истерия из борьбы за права чёрных окончательно выродилась в вакханалию неадекватов и мародеров, и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.
В Европе пройдет, в США может и нет.
Европейцы уже перешли ту линию когда еще могли сопротивляться.
Думаю это только кажется. Как раз тут могут сорвать резьбу, и сразу вспомнятся миллионы негров и арабов на социалке на шее у налогоплательщиков, кто лидирует в криминале, наркоторговле, а медиа вообще хорошо подогревают сейчас, картинка чётко показывает - дп они ж обезъяны, животные, бы***, да они заслужили все что с ними делали и большего не заслуживают.
История всегда повторяется.
Я хоть и не видел вживую что реально творится на этих митингах, но картинку СМИ подают как раз в вышеписанном ключе. Черным дадут порезвиться, а потом пойдёт обратная волна - и вполне может начаться с Европы - над европейцами формально не висит "бремени" за эпоху рабства перед африканцами, а вот борзеют они уже по полной на этих митингах.
Очень опасная сейчас может сложится ситуация.
П.С. Сейчас интересно было бы отслеживать динамику продаж книг алоизыча и бенито
Та не буде ніякої отвєткі в Європі.
Навіть Брейвік покаявся
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:20
Faceless написав:
Думаю это только кажется. Как раз тут могут сорвать резьбу, и сразу вспомнятся миллионы негров и арабов на социалке на шее у налогоплательщиков, кто лидирует в криминале, наркоторговле, а медиа вообще хорошо подогревают сейчас, картинка чётко показывает - дп они ж обезъяны, животные, бы***, да они заслужили все что с ними делали и большего не заслуживают.
История всегда повторяется.
Я хоть и не видел вживую что реально творится на этих митингах, но картинку СМИ подают как раз в вышеписанном ключе. Черным дадут порезвиться, а потом пойдёт обратная волна - и вполне может начаться с Европы - над европейцами формально не висит "бремени" за эпоху рабства перед африканцами, а вот борзеют они уже по полной на этих митингах.
Очень опасная сейчас может сложится ситуация.
П.С. Сейчас интересно было бы отслеживать динамику продаж книг алоизыча и бенито
Берем к примеру Швецию.
"По данным Центрального статистического бюро (ЦСБ), в начале 2019 года около 19% населения Швеции (1 960 000 человек) являются выходцами из других стран"
При этом численность вооруженных сил около 50тыс и полиции около 29 тыс.
Всё, приехали.
Это в США белое население почти поголовно вооружено, а в Европе не так.
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unicdima
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:33
flyman написав: Faceless написав:
unicdima написав:В Европе пройдет, в США может и нет.
Европейцы уже перешли ту линию когда еще могли сопротивляться.
Думаю это только кажется. Как раз тут могут сорвать резьбу, и сразу вспомнятся миллионы негров и арабов на социалке на шее у налогоплательщиков, кто лидирует в криминале, наркоторговле, а медиа вообще хорошо подогревают сейчас, картинка чётко показывает - дп они ж обезъяны, животные, бы***, да они заслужили все что с ними делали и большего не заслуживают.
История всегда повторяется.
Я хоть и не видел вживую что реально творится на этих митингах, но картинку СМИ подают как раз в вышеписанном ключе. Черным дадут порезвиться, а потом пойдёт обратная волна - и вполне может начаться с Европы - над европейцами формально не висит "бремени" за эпоху рабства перед африканцами, а вот борзеют они уже по полной на этих митингах.
Очень опасная сейчас может сложится ситуация.
П.С. Сейчас интересно было бы отслеживать динамику продаж книг алоизыча и бенито
Та не буде ніякої отвєткі в Європі.
Навіть Брейвік покаявся
Це непорівнюване.
Наразі ЗМІ малюють картину масового вираження презирства до білих, масового приниження. І йде це від тих, хто якраз ніяк і не постраждав, а навпаки, сидить в них на шиї. І роки "точкових" випадків - розбій, зґвалтування, крадіжки, паразитизм - не проходять безслідно. Почнеться то з активізації расистських чи просто ультраправих сил, і може перейти до погромів та загострення расової проблеми загалом.
Нагадаю, у світі криза, викликана епідемію, і очікування фінансової. На цьому тлі безчинства, розбій, нахабство чорних до тих, за чий рахунок вони існують (це може бути й не зовсім так, але, певен, скоро ЗМІ поведуть у цю сторону) - виглядають вже як протистояння, як нахабні паразити на тлі країни. Тому я б не чекав нічого доброго. Ідеї Вірта, може, й не стануть популярні, але забагато факторів збіглося, щоб показати побічні ефекти політики сліпої толерантності, що проводили десятиліттями.
До речі, дуже раджу почитати Беніто. Думаю, багаьо тез скоро почуємо від різних політиків. Значну частину його ідей, якщо не вказувати джерело, вже зараз підтримало б немало людей
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:41
unicdima написав: Faceless написав:
Думаю это только кажется. Как раз тут могут сорвать резьбу, и сразу вспомнятся миллионы негров и арабов на социалке на шее у налогоплательщиков, кто лидирует в криминале, наркоторговле, а медиа вообще хорошо подогревают сейчас, картинка чётко показывает - дп они ж обезъяны, животные, бы***, да они заслужили все что с ними делали и большего не заслуживают.
История всегда повторяется.
Я хоть и не видел вживую что реально творится на этих митингах, но картинку СМИ подают как раз в вышеписанном ключе. Черным дадут порезвиться, а потом пойдёт обратная волна - и вполне может начаться с Европы - над европейцами формально не висит "бремени" за эпоху рабства перед африканцами, а вот борзеют они уже по полной на этих митингах.
Очень опасная сейчас может сложится ситуация.
П.С. Сейчас интересно было бы отслеживать динамику продаж книг алоизыча и бенито
Берем к примеру Швецию.
"По данным Центрального статистического бюро (ЦСБ), в начале 2019 года около 19% населения Швеции (1 960 000 человек) являются выходцами из других стран"
При этом численность вооруженных сил около 50тыс и полиции около 29 тыс.
Всё, приехали.
Это в США белое население почти поголовно вооружено, а в Европе не так.
Это не эквивалент. Большинство "выходцев" - это или финны, или азиаты (турки, иранцы, иракцы, ливийцы, сирийцы) или всякие поляки и балты - все они не вписываются в текущую вакханалию.
А вот где можно ждать обострения - это Германия, Франция, Великобритания
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