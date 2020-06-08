Faceless написав:

unicdima написав: В Европе пройдет, в США может и нет.

Европейцы уже перешли ту линию когда еще могли сопротивляться.

Думаю это только кажется. Как раз тут могут сорвать резьбу, и сразу вспомнятся миллионы негров и арабов на социалке на шее у налогоплательщиков, кто лидирует в криминале, наркоторговле, а медиа вообще хорошо подогревают сейчас, картинка чётко показывает - дп они ж обезъяны, животные, бы***, да они заслужили все что с ними делали и большего не заслуживают.История всегда повторяется.Я хоть и не видел вживую что реально творится на этих митингах, но картинку СМИ подают как раз в вышеписанном ключе. Черным дадут порезвиться, а потом пойдёт обратная волна - и вполне может начаться с Европы - над европейцами формально не висит "бремени" за эпоху рабства перед африканцами, а вот борзеют они уже по полной на этих митингах.Очень опасная сейчас может сложится ситуация.П.С. Сейчас интересно было бы отслеживать динамику продаж книг алоизыча и бенито