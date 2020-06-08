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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6286628762886289
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:50

  Faceless написав:Це непорівнюване.
Наразі ЗМІ малюють картину масового вираження презирства до білих, масового приниження. І йде це від тих, хто якраз ніяк і не постраждав, а навпаки, сидить в них на шиї. І роки "точкових" випадків - розбій, зґвалтування, крадіжки, паразитизм - не проходять безслідно. Почнеться то з активізації расистських чи просто ультраправих сил, і може перейти до погромів та загострення расової проблеми загалом.
Нагадаю, у світі криза, викликана епідемію, і очікування фінансової. На цьому тлі безчинства, розбій, нахабство чорних до тих, за чий рахунок вони існують (це може бути й не зовсім так, але, певен, скоро ЗМІ поведуть у цю сторону) - виглядають вже як протистояння, як нахабні паразити на тлі країни. Тому я б не чекав нічого доброго. Ідеї Вірта, може, й не стануть популярні, але забагато факторів збіглося, щоб показати побічні ефекти політики сліпої толерантності, що проводили десятиліттями.
До речі, дуже раджу почитати Беніто. Думаю, багаьо тез скоро почуємо від різних політиків. Значну частину його ідей, якщо не вказувати джерело, вже зараз підтримало б немало людей :)

Та вже бачили як Європа опиралася тому ж дуче і фюреру.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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