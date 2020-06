Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6286628762886289 Додано: Пон 08 чер, 2020 23:50 Faceless написав: Це непорівнюване.

Наразі ЗМІ малюють картину масового вираження презирства до білих, масового приниження. І йде це від тих, хто якраз ніяк і не постраждав, а навпаки, сидить в них на шиї. І роки "точкових" випадків - розбій, зґвалтування, крадіжки, паразитизм - не проходять безслідно. Почнеться то з активізації расистських чи просто ультраправих сил, і може перейти до погромів та загострення расової проблеми загалом.

Нагадаю, у світі криза, викликана епідемію, і очікування фінансової. На цьому тлі безчинства, розбій, нахабство чорних до тих, за чий рахунок вони існують (це може бути й не зовсім так, але, певен, скоро ЗМІ поведуть у цю сторону) - виглядають вже як протистояння, як нахабні паразити на тлі країни. Тому я б не чекав нічого доброго. Ідеї Вірта, може, й не стануть популярні, але забагато факторів збіглося, щоб показати побічні ефекти політики сліпої толерантності, що проводили десятиліттями.

До речі, дуже раджу почитати Беніто. Думаю, багаьо тез скоро почуємо від різних політиків. Значну частину його ідей, якщо не вказувати джерело, вже зараз підтримало б немало людей Це непорівнюване.Наразі ЗМІ малюють картину масового вираження презирства до білих, масового приниження. І йде це від тих, хто якраз ніяк і не постраждав, а навпаки, сидить в них на шиї. І роки "точкових" випадків - розбій, зґвалтування, крадіжки, паразитизм - не проходять безслідно. Почнеться то з активізації расистських чи просто ультраправих сил, і може перейти до погромів та загострення расової проблеми загалом.Нагадаю, у світі криза, викликана епідемію, і очікування фінансової. На цьому тлі безчинства, розбій, нахабство чорних до тих, за чий рахунок вони існують (це може бути й не зовсім так, але, певен, скоро ЗМІ поведуть у цю сторону) - виглядають вже як протистояння, як нахабні паразити на тлі країни. Тому я б не чекав нічого доброго. Ідеї Вірта, може, й не стануть популярні, але забагато факторів збіглося, щоб показати побічні ефекти політики сліпої толерантності, що проводили десятиліттями.До речі, дуже раджу почитати Беніто. Думаю, багаьо тез скоро почуємо від різних політиків. Значну частину його ідей, якщо не вказувати джерело, вже зараз підтримало б немало людей

Та вже бачили як Європа опиралася тому ж дуче і фюреру. Та вже бачили як Європа опиралася тому ж дуче і фюреру. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19638 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 00:21 Забавно читать, как жители самой бедной страны Европы переживают по поводу Швеции и прочих благополучных стран. Нам бы их проблемы. У них достаточно срадств, чтобы прокормить тех бездельников-мигрантов. У богатых свои причуды, эти протесты по-поводу несуществующей расовой дискриминации - одна из них. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1249 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 00:25 unicdima написав: Faceless написав: В Британии вообще трешак

Что-то мне кажется, что эта истерия из борьбы за права чёрных окончательно выродилась в вакханалию неадекватов и мародеров, и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут. В Британии вообще трешакЧто-то мне кажется, что эта истерия из борьбы за права чёрных окончательно выродилась в вакханалию неадекватов и мародеров, и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.

В Европе пройдет, в США может и нет.

Европейцы уже перешли ту линию когда еще могли сопротивляться. В Европе пройдет, в США может и нет.Европейцы уже перешли ту линию когда еще могли сопротивляться.



Поэтому умные люди Британию и оторвали от ЕС (не те, разумеется, которые голосовали, наслушавшись популизма политиков, а те, которые инициировали и сопровождали информационно брэкзит, играя на чувствах пересичных британцев). Я уже высказывал тут мысль, что не Британия вышла из ЕС, а ЕС вычеркнули из "золотого миллиарда" Поэтому умные люди Британию и оторвали от ЕС (не те, разумеется, которые голосовали, наслушавшись популизма политиков, а те, которые инициировали и сопровождали информационно брэкзит, играя на чувствах пересичных британцев). Я уже высказывал тут мысль, что не Британия вышла из ЕС, а ЕС вычеркнули из "золотого миллиарда" zРадио

Повідомлень: 6056 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1021 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 00:30 Re: Політичні дискусії flyman написав: Faceless написав: Це непорівнюване.

Наразі ЗМІ малюють картину масового вираження презирства до білих, масового приниження. І йде це від тих, хто якраз ніяк і не постраждав, а навпаки, сидить в них на шиї. І роки "точкових" випадків - розбій, зґвалтування, крадіжки, паразитизм - не проходять безслідно. Почнеться то з активізації расистських чи просто ультраправих сил, і може перейти до погромів та загострення расової проблеми загалом.

Нагадаю, у світі криза, викликана епідемію, і очікування фінансової. На цьому тлі безчинства, розбій, нахабство чорних до тих, за чий рахунок вони існують (це може бути й не зовсім так, але, певен, скоро ЗМІ поведуть у цю сторону) - виглядають вже як протистояння, як нахабні паразити на тлі країни. Тому я б не чекав нічого доброго. Ідеї Вірта, може, й не стануть популярні, але забагато факторів збіглося, щоб показати побічні ефекти політики сліпої толерантності, що проводили десятиліттями.

До речі, дуже раджу почитати Беніто. Думаю, багаьо тез скоро почуємо від різних політиків. Значну частину його ідей, якщо не вказувати джерело, вже зараз підтримало б немало людей Це непорівнюване.Наразі ЗМІ малюють картину масового вираження презирства до білих, масового приниження. І йде це від тих, хто якраз ніяк і не постраждав, а навпаки, сидить в них на шиї. І роки "точкових" випадків - розбій, зґвалтування, крадіжки, паразитизм - не проходять безслідно. Почнеться то з активізації расистських чи просто ультраправих сил, і може перейти до погромів та загострення расової проблеми загалом.Нагадаю, у світі криза, викликана епідемію, і очікування фінансової. На цьому тлі безчинства, розбій, нахабство чорних до тих, за чий рахунок вони існують (це може бути й не зовсім так, але, певен, скоро ЗМІ поведуть у цю сторону) - виглядають вже як протистояння, як нахабні паразити на тлі країни. Тому я б не чекав нічого доброго. Ідеї Вірта, може, й не стануть популярні, але забагато факторів збіглося, щоб показати побічні ефекти політики сліпої толерантності, що проводили десятиліттями.До речі, дуже раджу почитати Беніто. Думаю, багаьо тез скоро почуємо від різних політиків. Значну частину його ідей, якщо не вказувати джерело, вже зараз підтримало б немало людей

Та вже бачили як Європа опиралася тому ж дуче і фюреру. Та вже бачили як Європа опиралася тому ж дуче і фюреру. В тому й справа. Як тоді ці ідеї зайшли, і зайдуть знову.

Ще інша цікавинка. Найбільш на руку подібні події будуть рашці, одразу з двох причин.

По-перше, з цих подій їх ЗМІ зліплять потрібну картмнку: крах політики лібералізму та толерантності. А тут ще й зміни до їх конституції якраз. І саме ідеї Мусоліні в рашці приживуться, знову ж таки, дуже раджу ознайомитися.

По-друге, етнічні та расові проблеми на руку рашці, бо послаблять країни ЄС, внесуть напруження між ними, посилять (а може й приведуть до влади у певних країнах) прикормлених ними ультраправих. Тому для підтримання накалу серед мітингувальників буде чимало проплачених рашкою провокаторів, щоб соковита картинка була постійно для журнаглистів з рашатудей, що будуть на кожному кроці. При найгіршому розвитку подій отримаємо остаточну реалізацію фашизму у рф, заворушення, погроми та активізацію багатьох ультраправих рухів і ідей у Європі, включаючи й близькі до нацистських, і вхід їх до парламентів. В тому й справа. Як тоді ці ідеї зайшли, і зайдуть знову.Ще інша цікавинка. Найбільш на руку подібні події будуть рашці, одразу з двох причин.По-перше, з цих подій їх ЗМІ зліплять потрібну картмнку: крах політики лібералізму та толерантності. А тут ще й зміни до їх конституції якраз. І саме ідеї Мусоліні в рашці приживуться, знову ж таки, дуже раджу ознайомитися.По-друге, етнічні та расові проблеми на руку рашці, бо послаблять країни ЄС, внесуть напруження між ними, посилять (а може й приведуть до влади у певних країнах) прикормлених ними ультраправих. Тому для підтримання накалу серед мітингувальників буде чимало проплачених рашкою провокаторів, щоб соковита картинка була постійно для журнаглистів з рашатудей, що будуть на кожному кроці. При найгіршому розвитку подій отримаємо остаточну реалізацію фашизму у рф, заворушення, погроми та активізацію багатьох ультраправих рухів і ідей у Європі, включаючи й близькі до нацистських, і вхід їх до парламентів. Faceless

Модератор Повідомлень: 27313 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1163 раз. Подякували: 6509 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 01:35 Faceless написав: Ще інша цікавинка. Найбільш на руку подібні події будуть рашці, одразу з двох причин.

По-перше, з цих подій їх ЗМІ зліплять потрібну картмнку: крах політики лібералізму та толерантності. А тут ще й зміни до їх конституції якраз. І саме ідеї Мусоліні в рашці приживуться, знову ж таки, дуже раджу ознайомитися.

По-друге, етнічні та расові проблеми на руку рашці, бо послаблять країни ЄС, внесуть напруження між ними, посилять (а може й приведуть до влади у певних країнах) прикормлених ними ультраправих. Тому для підтримання накалу серед мітингувальників буде чимало проплачених рашкою провокаторів, щоб соковита картинка була постійно для журнаглистів з рашатудей, що будуть на кожному кроці. При найгіршому розвитку подій отримаємо остаточну реалізацію фашизму у рф, заворушення, погроми та активізацію багатьох ультраправих рухів і ідей у Європі, включаючи й близькі до нацистських, і вхід їх до парламентів. Ще інша цікавинка. Найбільш на руку подібні події будуть рашці, одразу з двох причин.По-перше, з цих подій їх ЗМІ зліплять потрібну картмнку: крах політики лібералізму та толерантності. А тут ще й зміни до їх конституції якраз. І саме ідеї Мусоліні в рашці приживуться, знову ж таки, дуже раджу ознайомитися.По-друге, етнічні та расові проблеми на руку рашці, бо послаблять країни ЄС, внесуть напруження між ними, посилять (а може й приведуть до влади у певних країнах) прикормлених ними ультраправих. Тому для підтримання накалу серед мітингувальників буде чимало проплачених рашкою провокаторів, щоб соковита картинка була постійно для журнаглистів з рашатудей, що будуть на кожному кроці. При найгіршому розвитку подій отримаємо остаточну реалізацію фашизму у рф, заворушення, погроми та активізацію багатьох ультраправих рухів і ідей у Європі, включаючи й близькі до нацистських, і вхід їх до парламентів.

"будуть, зліплять, послаблять, буде" ))) все це вже давно відбувається.

я давно займаюся вивченням ситуації на Близькому Сході та Північній Африці і можу з впевненістю сказати, що Росія має безпосередній вплив на основні мігрантські потоки, як через співпрацю спецслужб з кримінальними угрупуваннями які цим займаються так і через силове витіснення ребелів та членів їх сімей як у Сирії. А в самому ЕС ліві популісти які підтримують таку мігрантську політику ще з часів СРСР курувалися і фінансувалися через КГБ-ФСБ. Так само російські спецслужби працюють і з ультраправими.

Взагалі у нас мало хто уявляє собі як глибоко проникли російські спецслужби у бюрократичні інститути ЕС, а мільйони мігрантів дозволяють тримати уряди країн ЕС на гачку, що ми і бачим в беззубій політиці щодо Росії. "будуть, зліплять, послаблять, буде" ))) все це вже давно відбувається.я давно займаюся вивченням ситуації на Близькому Сході та Північній Африці і можу з впевненістю сказати, що Росія має безпосередній вплив на основні мігрантські потоки, як через співпрацю спецслужб з кримінальними угрупуваннями які цим займаються так і через силове витіснення ребелів та членів їх сімей як у Сирії. А в самому ЕС ліві популісти які підтримують таку мігрантську політику ще з часів СРСР курувалися і фінансувалися через КГБ-ФСБ. Так само російські спецслужби працюють і з ультраправими.Взагалі у нас мало хто уявляє собі як глибоко проникли російські спецслужби у бюрократичні інститути ЕС, а мільйони мігрантів дозволяють тримати уряди країн ЕС на гачку, що ми і бачим в беззубій політиці щодо Росії. unicdima

Повідомлень: 536 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 01:53 Re: Політичні дискусії unicdima написав: Faceless написав: Ще інша цікавинка. Найбільш на руку подібні події будуть рашці, одразу з двох причин.

По-перше, з цих подій їх ЗМІ зліплять потрібну картмнку: крах політики лібералізму та толерантності. А тут ще й зміни до їх конституції якраз. І саме ідеї Мусоліні в рашці приживуться, знову ж таки, дуже раджу ознайомитися.

По-друге, етнічні та расові проблеми на руку рашці, бо послаблять країни ЄС, внесуть напруження між ними, посилять (а може й приведуть до влади у певних країнах) прикормлених ними ультраправих. Тому для підтримання накалу серед мітингувальників буде чимало проплачених рашкою провокаторів, щоб соковита картинка була постійно для журнаглистів з рашатудей, що будуть на кожному кроці. При найгіршому розвитку подій отримаємо остаточну реалізацію фашизму у рф, заворушення, погроми та активізацію багатьох ультраправих рухів і ідей у Європі, включаючи й близькі до нацистських, і вхід їх до парламентів. Ще інша цікавинка. Найбільш на руку подібні події будуть рашці, одразу з двох причин.По-перше, з цих подій їх ЗМІ зліплять потрібну картмнку: крах політики лібералізму та толерантності. А тут ще й зміни до їх конституції якраз. І саме ідеї Мусоліні в рашці приживуться, знову ж таки, дуже раджу ознайомитися.По-друге, етнічні та расові проблеми на руку рашці, бо послаблять країни ЄС, внесуть напруження між ними, посилять (а може й приведуть до влади у певних країнах) прикормлених ними ультраправих. Тому для підтримання накалу серед мітингувальників буде чимало проплачених рашкою провокаторів, щоб соковита картинка була постійно для журнаглистів з рашатудей, що будуть на кожному кроці. При найгіршому розвитку подій отримаємо остаточну реалізацію фашизму у рф, заворушення, погроми та активізацію багатьох ультраправих рухів і ідей у Європі, включаючи й близькі до нацистських, і вхід їх до парламентів.

"будуть, зліплять, послаблять, буде" ))) все це вже давно відбувається.

я давно займаюся вивченням ситуації на Близькому Сході та Північній Африці і можу з впевненістю сказати, що Росія має безпосередній вплив на основні мігрантські потоки, як через співпрацю спецслужб з кримінальними угрупуваннями які цим займаються так і через силове витіснення ребелів та членів їх сімей як у Сирії. А в самому ЕС ліві популісти які підтримують таку мігрантську політику ще з часів СРСР курувалися і фінансувалися через КГБ-ФСБ. Так само російські спецслужби працюють і з ультраправими.

Взагалі у нас мало хто уявляє собі як глибоко проникли російські спецслужби у бюрократичні інститути ЕС, а мільйони мігрантів дозволяють тримати уряди країн ЕС на гачку, що ми і бачим в беззубій політиці щодо Росії. "будуть, зліплять, послаблять, буде" ))) все це вже давно відбувається.я давно займаюся вивченням ситуації на Близькому Сході та Північній Африці і можу з впевненістю сказати, що Росія має безпосередній вплив на основні мігрантські потоки, як через співпрацю спецслужб з кримінальними угрупуваннями які цим займаються так і через силове витіснення ребелів та членів їх сімей як у Сирії. А в самому ЕС ліві популісти які підтримують таку мігрантську політику ще з часів СРСР курувалися і фінансувалися через КГБ-ФСБ. Так само російські спецслужби працюють і з ультраправими.Взагалі у нас мало хто уявляє собі як глибоко проникли російські спецслужби у бюрократичні інститути ЕС, а мільйони мігрантів дозволяють тримати уряди країн ЕС на гачку, що ми і бачим в беззубій політиці щодо Росії. Це так, та от тепер в них з'явиться реальна можливість захопити владу. Плюс остаточно закріпиться фашистський режим у самій рф.

У будь якому разі, це надзвичайно поганий сценарій у світовому масштабі Це так, та от тепер в них з'явиться реальна можливість захопити владу. Плюс остаточно закріпиться фашистський режим у самій рф.У будь якому разі, це надзвичайно поганий сценарій у світовому масштабі Faceless

Модератор Повідомлень: 27313 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1163 раз. Подякували: 6509 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 02:51

Пособія їм зменшать? Ну це смішно.

По-моєму є тільки 2 варіанти розвитку. Один - це все закінчиться нічим, але повториться з більшою силою через пару років/десятиліть. І другий - закінчиться крахом країни/системи влади. Не зараз напевне, а після n-того повторення, коли "протестанти" обнагліють вкрай і скористаються зброєю. Ось ніяк не можу зрозуміти як "білі" відімстять "чорним".Пособія їм зменшать?Ну це смішно.По-моєму є тільки 2 варіанти розвитку. Один - це все закінчиться нічим, але повториться з більшою силою через пару років/десятиліть. І другий - закінчиться крахом країни/системи влади. Не зараз напевне, а після n-того повторення, коли "протестанти" обнагліють вкрай і скористаються зброєю. andrijk777

Повідомлень: 2236 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 03:02 unicdima написав: Взагалі у нас мало хто уявляє собі як глибоко проникли російські спецслужби у бюрократичні інститути ЕС, а мільйони мігрантів дозволяють тримати уряди країн ЕС на гачку, що ми і бачим в беззубій політиці щодо Росії. Взагалі у нас мало хто уявляє собі як глибоко проникли російські спецслужби у бюрократичні інститути ЕС, а мільйони мігрантів дозволяють тримати уряди країн ЕС на гачку, що ми і бачим в беззубій політиці щодо Росії.

Ось я не уявляю і вважаю це перебільшенням.

Причина очевидна - ви говорите "загальними словами", типу бла-бла-бла.

Немає фактів. Немає прикладів. Немає навіть механізмів, як "російські спецслужби глибоко проникли у бюрократичні інститути ЕС".

"беззубій політиці щодо Росії" - а не беззуба політика, це яка? Об"явити війну Росії?

Перед 2 світовою європейські політики також діяли беззубо - це сталінські чи гітлерівські спецслужби постаралися? Ось я не уявляю і вважаю це перебільшенням.Причина очевидна - ви говорите "загальними словами", типу бла-бла-бла.Немає фактів. Немає прикладів. Немає навіть механізмів, як "російські спецслужби глибоко проникли у бюрократичні інститути ЕС"."беззубій політиці щодо Росії" - а не беззуба політика, це яка? Об"явити війну Росії?Перед 2 світовою європейські політики також діяли беззубо - це сталінські чи гітлерівські спецслужби постаралися? andrijk777

Повідомлень: 2236 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6286628762886289 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор