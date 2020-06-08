RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6287628862896290
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 08:30

Re: Політичні дискусії

Водитель, пострадавший в ДТП с участием пьяного актера Ефремова, скончался.
Вот же и оппозиция вся такая удивительная в России, Навальный, Собчак, Ефремов, все со сдвигами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17195
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 6813 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 08:38

  freeze написав:ТГ Легитимный

Вчера прошло очередное заседание суда по делу МН17. Единственный месседж, который пошел по СМИ и привлек внимание – это заявление, что у США есть спутниковые снимки запуска ракеты из "Бука" по самолету рейса MH17, но они не предоставят их суду.
Парадоксально на первый взгляд, но тут есть несколько нюансов.
Первое – этих снимков в реальности нет, поэтому предоставлять их никто не будет, а если есть, то на них ничего нет, а стратегия затягивания необходима только для того, чтобы держать это дело в актуальной медийной повестке.
Второе – эти снимки в реальности есть, и США их использует для кулуарных торгов с Россией, где преследует свои личные геополитические цели.
Третье – эти снимки есть, но БУК на них стрелял не со стороны ЛДНР, а со спорной территории, которая контролировалась «якобы» нашими ВСУ, но могла быть «серой зоной» откуда могли устроить провокацию неустановленные лица.


Американские специалисты уже представили в суде снимки и их подробную расшифровку под грифом секретно. Прокуроры и судьи имеют полное право на них ссылаться и принимать на их основе решения, но не имеют права показывать их публике.
Секретность объясняется тем, что по снимкам можно установить детали системы космической разведки США и слежения за территорией РФ. Сомнений американцев в том, что Боинг сбил российский Бук с экипажем кадровых российских военных, нет. Известны их фамилии и детали операции. Сообщение американцами всех деталей суду вызвало бы грандиозную вонь со стороны пида-рашки и море обвинений во вмешательстве.
Европейские разведки сами собрали все факты и сейчас просто проходит их принятие судом.
А американцы просто показали фотки - вот смотрите, пуск ракеты был с этого места, а вот записи наблюдений как везли этот Бук из Курска. :? Там из космоса фиксировалась каждая секунда и каждый метр земли. :P
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8187
З нами з: 14.11.11
Подякував: 346 раз.
Подякували: 3986 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 08:45

Libo

"показали спецслужбам Дании, но данные не будут рассекречены и приобщены к делу."

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -o-369354/

Какой-то снимок был якобы показан только прокурору, это сторона обвинения. Толку от тех данных, которых не увидит суд(судьи) и они не могут быть использованы в деле.
Это всё равно, что на суде по убийцам Шеремета, прокурор бы заявил, у меня есть видео с камер наблюдения, где видны лица обвиняемых при закладке бомбы, но я это видео вам не покажу, поверьте я-то сам смотрел. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17195
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 6813 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:02

  Faceless написав:и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.


Соцопрос в США

Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).

В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 09 чер, 2020 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17195
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 6813 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:03

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:А вот был бы шоколадный Петя все было бы по-другому - и Россия бы стояла на коленях во всех судах, и Донбасс с Крымом уже очистили - порохоботы остатки разума потеряли на фоне невыполненных обещаний Зеленского их пересажать

Клевещи, клевещи :)

Внешняя политика - ответственность президента. О чём сам Бубочка истерил

Но в реальности, Бубочка обосрался.


в результате всех пройопов всех наших презов обсирается наша страна


Я это и сказал, но до порохоботов даже это не доходит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3544
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:05

  freeze написав:
  Faceless написав:и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.


Соцопрос в США

Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).

В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу.


А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон и все 4-е года скрежещут зубами не зная как выкинуть этого чужака ворвавшегося ниоткуда в давно прогнивший и устоявшийся истеблишмент
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3544
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:09

  shapo написав:А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон


CNN
Может нагнетают.
Но даже мой белый американский шурин в приватном разговоре по Скайпу чувствую бздит что-то плохое сказать про негров. Может боится прослушки :mrgreen: :mrgreen: Негры с спецслужбах могут пасти :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в Вів 09 чер, 2020 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17195
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 6813 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:10

Полиция и черная община. Цифры



https://yarmolinets.com/%D0%BF%D0%BE%D0 ... /#more-689



События последней недели, комментарии левой прессы и политиков создают впечатление того, что полиция несет ответственность за самый настоящий террор против афро-американской общины и положение последней совершенно невыносимо. Это и привело к мирным протестам, которые во многих местах переросли в бунт с поджогами, ограблениями, покалеченным и убитыми.

Но статистика правоохранительных органов и опросы общественного мнения говорят о том, что чернокожие не страдают от полицейской жестокости в большей мере, чем белые, а большинство чернокожих свою полицию поддерживает.

Анализ прессы, проведенный исследовательским Crime Prevention Research Center, показал, что в случаях, когда черный арестованный погибает от рук белого полицейского, пресса об этом сообщает, если полицейский – черный, пресса, как правило, этого не упоминает. По этой причине мы редко слышим об убитых полицейскими чернокожими в Вашингтоне, Чикаго, Балтиморе, других городах.

В июле 2017 года опрос, проведенный университетом Куиннипиак в городе Нью-Йорке, показал, что 62% чернокожих горожан одобряют работу своей районной полиции, в то время как 35% недовольны ей. Показатель одобрения местной полиции на 11% выше общегородского и говорит о том, что в оценке своей районной полиции опрошенные ссылаются на свой опыт, а в оценке городской – на средства массовой информации и другие источники.

В мае-июне этого года опрос 807 взрослых американцев, проведенный университетом Монмут, показал, что подавляющее большинство американцев поддерживают свою полицию, независимо от их расы или уровня образования:

Белые с дипломом колледжа: 73% – одобряют; 9% – не одобряют.
Белые без диплома колледжа: 70% – одобряют; 14% – не одобряют.
Черные: 72% одобряют. 17% – нет.
Латиноамериканцы/Азиаты: 68% – одобряют. 18% – нет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3544
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:11

  freeze написав:
  shapo написав:А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон


CNN
Может нагнетают.
Но даже мой белый американский шурин в приватном разговоре по Скайпу чувствую бздит что-то плохое сказать про негров. Может боится прослушки :mrgreen: :mrgreen: Негры с спецслужбах могут пасти :mrgreen:


CNN давно прогнившая левацкая контора.
То, что мнимая политкорректность там доведена до абсурда общеизвестно. Надеюсь, последние события изменят что-то и в этом вопросе,естественно,если Трамп уцелеет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3544
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:23

  shapo написав:То, что мнимая политкорректность там доведена до абсурда общеизвестно.


Американскй шурин мне рассказывал, что он старается подходить к дверям без сенсорного открытия только когда рядом никого нет. А то вдруг подойдёт к двери вместе с какой-то женщиной и по-славянски откроет перед ней дверь и его потом обвинят в харассменте. :mrgreen: :mrgreen:
Поэтому перед подходом к двери, он как Штирлиц, автоматически оглядывается, и ждёт пока бабы пройдут, издали, чтобы не спалиться :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17195
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 6813 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 6287628862896290
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (471)
09.06.2020 09:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.