Водитель, пострадавший в ДТП с участием пьяного актера Ефремова, скончался.
Вот же и оппозиция вся такая удивительная в России, Навальный, Собчак, Ефремов, все со сдвигами.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 09 чер, 2020 08:30
Re: Політичні дискусії
Водитель, пострадавший в ДТП с участием пьяного актера Ефремова, скончался.
Вот же и оппозиция вся такая удивительная в России, Навальный, Собчак, Ефремов, все со сдвигами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 09 чер, 2020 08:38
Американские специалисты уже представили в суде снимки и их подробную расшифровку под грифом секретно. Прокуроры и судьи имеют полное право на них ссылаться и принимать на их основе решения, но не имеют права показывать их публике.
Секретность объясняется тем, что по снимкам можно установить детали системы космической разведки США и слежения за территорией РФ. Сомнений американцев в том, что Боинг сбил российский Бук с экипажем кадровых российских военных, нет. Известны их фамилии и детали операции. Сообщение американцами всех деталей суду вызвало бы грандиозную вонь со стороны пида-рашки и море обвинений во вмешательстве.
Европейские разведки сами собрали все факты и сейчас просто проходит их принятие судом.
А американцы просто показали фотки - вот смотрите, пуск ракеты был с этого места, а вот записи наблюдений как везли этот Бук из Курска. Там из космоса фиксировалась каждая секунда и каждый метр земли.
Додано: Вів 09 чер, 2020 08:45
Libo
"показали спецслужбам Дании, но данные не будут рассекречены и приобщены к делу."
Какой-то снимок был якобы показан только прокурору, это сторона обвинения. Толку от тех данных, которых не увидит суд(судьи) и они не могут быть использованы в деле.
Это всё равно, что на суде по убийцам Шеремета, прокурор бы заявил, у меня есть видео с камер наблюдения, где видны лица обвиняемых при закладке бомбы, но я это видео вам не покажу, поверьте я-то сам смотрел.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:02
Соцопрос в США
Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).
В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 09 чер, 2020 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:03
Я это и сказал, но до порохоботов даже это не доходит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:05
А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон и все 4-е года скрежещут зубами не зная как выкинуть этого чужака ворвавшегося ниоткуда в давно прогнивший и устоявшийся истеблишмент
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:09
CNN
Может нагнетают.
Но даже мой белый американский шурин в приватном разговоре по Скайпу чувствую бздит что-то плохое сказать про негров. Может боится прослушки Негры с спецслужбах могут пасти
Востаннє редагувалось freeze в Вів 09 чер, 2020 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:10
Полиция и черная община. Цифры
События последней недели, комментарии левой прессы и политиков создают впечатление того, что полиция несет ответственность за самый настоящий террор против афро-американской общины и положение последней совершенно невыносимо. Это и привело к мирным протестам, которые во многих местах переросли в бунт с поджогами, ограблениями, покалеченным и убитыми.
Но статистика правоохранительных органов и опросы общественного мнения говорят о том, что чернокожие не страдают от полицейской жестокости в большей мере, чем белые, а большинство чернокожих свою полицию поддерживает.
Анализ прессы, проведенный исследовательским Crime Prevention Research Center, показал, что в случаях, когда черный арестованный погибает от рук белого полицейского, пресса об этом сообщает, если полицейский – черный, пресса, как правило, этого не упоминает. По этой причине мы редко слышим об убитых полицейскими чернокожими в Вашингтоне, Чикаго, Балтиморе, других городах.
В июле 2017 года опрос, проведенный университетом Куиннипиак в городе Нью-Йорке, показал, что 62% чернокожих горожан одобряют работу своей районной полиции, в то время как 35% недовольны ей. Показатель одобрения местной полиции на 11% выше общегородского и говорит о том, что в оценке своей районной полиции опрошенные ссылаются на свой опыт, а в оценке городской – на средства массовой информации и другие источники.
В мае-июне этого года опрос 807 взрослых американцев, проведенный университетом Монмут, показал, что подавляющее большинство американцев поддерживают свою полицию, независимо от их расы или уровня образования:
Белые с дипломом колледжа: 73% – одобряют; 9% – не одобряют.
Белые без диплома колледжа: 70% – одобряют; 14% – не одобряют.
Черные: 72% одобряют. 17% – нет.
Латиноамериканцы/Азиаты: 68% – одобряют. 18% – нет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:11
CNN давно прогнившая левацкая контора.
То, что мнимая политкорректность там доведена до абсурда общеизвестно. Надеюсь, последние события изменят что-то и в этом вопросе,естественно,если Трамп уцелеет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:23
Американскй шурин мне рассказывал, что он старается подходить к дверям без сенсорного открытия только когда рядом никого нет. А то вдруг подойдёт к двери вместе с какой-то женщиной и по-славянски откроет перед ней дверь и его потом обвинят в харассменте.
Поэтому перед подходом к двери, он как Штирлиц, автоматически оглядывается, и ждёт пока бабы пройдут, издали, чтобы не спалиться
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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