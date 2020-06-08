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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6288628962906291> Додано: Вів 09 чер, 2020 08:30 Re: Політичні дискусії Водитель, пострадавший в ДТП с участием пьяного актера Ефремова, скончался.

Вот же и оппозиция вся такая удивительная в России, Навальный, Собчак, Ефремов, все со сдвигами. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17195 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4233 раз. Подякували: 6816 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 08:38 freeze написав: ТГ Легитимный



Вчера прошло очередное заседание суда по делу МН17. Единственный месседж, который пошел по СМИ и привлек внимание – это заявление, что у США есть спутниковые снимки запуска ракеты из "Бука" по самолету рейса MH17, но они не предоставят их суду.

Парадоксально на первый взгляд, но тут есть несколько нюансов.

Первое – этих снимков в реальности нет, поэтому предоставлять их никто не будет, а если есть, то на них ничего нет, а стратегия затягивания необходима только для того, чтобы держать это дело в актуальной медийной повестке.

Второе – эти снимки в реальности есть, и США их использует для кулуарных торгов с Россией, где преследует свои личные геополитические цели.

Третье – эти снимки есть, но БУК на них стрелял не со стороны ЛДНР, а со спорной территории, которая контролировалась «якобы» нашими ВСУ, но могла быть «серой зоной» откуда могли устроить провокацию неустановленные лица. ТГ ЛегитимныйВчера прошло очередное заседание суда по делу МН17. Единственный месседж, который пошел по СМИ и привлек внимание – это заявление, что у США есть спутниковые снимки запуска ракеты из "Бука" по самолету рейса MH17, но они не предоставят их суду.Парадоксально на первый взгляд, но тут есть несколько нюансов.Первое – этих снимков в реальности нет, поэтому предоставлять их никто не будет, а если есть, то на них ничего нет, а стратегия затягивания необходима только для того, чтобы держать это дело в актуальной медийной повестке.Второе – эти снимки в реальности есть, и США их использует для кулуарных торгов с Россией, где преследует свои личные геополитические цели.Третье – эти снимки есть, но БУК на них стрелял не со стороны ЛДНР, а со спорной территории, которая контролировалась «якобы» нашими ВСУ, но могла быть «серой зоной» откуда могли устроить провокацию неустановленные лица.



Американские специалисты уже представили в суде снимки и их подробную расшифровку под грифом секретно. Прокуроры и судьи имеют полное право на них ссылаться и принимать на их основе решения, но не имеют права показывать их публике.

Секретность объясняется тем, что по снимкам можно установить детали системы космической разведки США и слежения за территорией РФ. Сомнений американцев в том, что Боинг сбил российский Бук с экипажем кадровых российских военных, нет. Известны их фамилии и детали операции. Сообщение американцами всех деталей суду вызвало бы грандиозную вонь со стороны пида-рашки и море обвинений во вмешательстве.

Европейские разведки сами собрали все факты и сейчас просто проходит их принятие судом.

А американцы просто показали фотки - вот смотрите, пуск ракеты был с этого места, а вот записи наблюдений как везли этот Бук из Курска. Там из космоса фиксировалась каждая секунда и каждый метр земли. Американские специалисты уже представили в суде снимки и их подробную расшифровку под грифом секретно. Прокуроры и судьи имеют полное право на них ссылаться и принимать на их основе решения, но не имеют права показывать их публике.Секретность объясняется тем, что по снимкам можно установить детали системы космической разведки США и слежения за территорией РФ. Сомнений американцев в том, что Боинг сбил российский Бук с экипажем кадровых российских военных, нет. Известны их фамилии и детали операции. Сообщение американцами всех деталей суду вызвало бы грандиозную вонь со стороны пида-рашки и море обвинений во вмешательстве.Европейские разведки сами собрали все факты и сейчас просто проходит их принятие судом.А американцы просто показали фотки - вот смотрите, пуск ракеты был с этого места, а вот записи наблюдений как везли этот Бук из Курска.Там из космоса фиксировалась каждая секунда и каждый метр земли. Libo 2

Повідомлень: 8188 З нами з: 14.11.11 Подякував: 346 раз. Подякували: 3986 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 08:45 Libo



"показали спецслужбам Дании, но данные не будут рассекречены и приобщены к делу ."



https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -o-369354/



Какой-то снимок был якобы показан только прокурору, это сторона обвинения. Толку от тех данных, которых не увидит суд(судьи) и они не могут быть использованы в деле.

Это всё равно, что на суде по убийцам Шеремета, прокурор бы заявил, у меня есть видео с камер наблюдения, где видны лица обвиняемых при закладке бомбы, но я это видео вам не покажу, поверьте я-то сам смотрел. "показали спецслужбам Дании, норассекречены и."Какой-то снимок был якобы показан только прокурору, это сторона обвинения. Толку от тех данных, которых не увидит суд(судьи) и они не могут быть использованы в деле.Это всё равно, что на суде по убийцам Шеремета, прокурор бы заявил, у меня есть видео с камер наблюдения, где видны лица обвиняемых при закладке бомбы, но я это видео вам не покажу, поверьте я-то сам смотрел. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17195 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4233 раз. Подякували: 6816 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 09:02 Faceless написав: и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут. и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.



Соцопрос в США



Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).



В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу. Соцопрос в СШАПодавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу. Востаннє редагувалось freeze в Вів 09 чер, 2020 09:03, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17195 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4233 раз. Подякували: 6816 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 09:03 19yuriy91 написав: pesikot написав: shapo написав: А вот был бы шоколадный Петя все было бы по-другому - и Россия бы стояла на коленях во всех судах, и Донбасс с Крымом уже очистили - порохоботы остатки разума потеряли на фоне невыполненных обещаний Зеленского их пересажать А вот был бы шоколадный Петя все было бы по-другому - и Россия бы стояла на коленях во всех судах, и Донбасс с Крымом уже очистили - порохоботы остатки разума потеряли на фоне невыполненных обещаний Зеленского их пересажать

Клевещи, клевещи



Внешняя политика - ответственность президента. О чём сам Бубочка истерил



Но в реальности, Бубочка обосрался.

Клевещи, клевещиВнешняя политика - ответственность президента. О чём сам Бубочка истерилНо в реальности, Бубочка обосрался.



в результате всех пройопов всех наших презов обсирается наша страна в результате всех пройопов всех наших презов обсирается наша страна



Я это и сказал, но до порохоботов даже это не доходит Я это и сказал, но до порохоботов даже это не доходит Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3544 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 09:05 freeze написав: Faceless написав: и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут. и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.



Соцопрос в США



Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).



В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу. Соцопрос в СШАПодавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу.



А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон и все 4-е года скрежещут зубами не зная как выкинуть этого чужака ворвавшегося ниоткуда в давно прогнивший и устоявшийся истеблишмент А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон и все 4-е года скрежещут зубами не зная как выкинуть этого чужака ворвавшегося ниоткуда в давно прогнивший и устоявшийся истеблишмент Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3544 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 09:09 shapo написав: А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон



CNN

Может нагнетают.

Но даже мой белый американский шурин в приватном разговоре по Скайпу чувствую бздит что-то плохое сказать про негров. Может боится прослушки Негры с спецслужбах могут пасти CNNМожет нагнетают.Но даже мой белый американский шурин в приватном разговоре по Скайпу чувствую бздит что-то плохое сказать про негров. Может боится прослушкиНегры с спецслужбах могут пасти Востаннє редагувалось freeze в Вів 09 чер, 2020 09:10, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17195 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4233 раз. Подякували: 6816 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 09:10







https://yarmolinets.com/%D0%BF%D0%BE%D0 ... /#more-689







События последней недели, комментарии левой прессы и политиков создают впечатление того, что полиция несет ответственность за самый настоящий террор против афро-американской общины и положение последней совершенно невыносимо. Это и привело к мирным протестам, которые во многих местах переросли в бунт с поджогами, ограблениями, покалеченным и убитыми.



Но статистика правоохранительных органов и опросы общественного мнения говорят о том, что чернокожие не страдают от полицейской жестокости в большей мере, чем белые, а большинство чернокожих свою полицию поддерживает.



Анализ прессы, проведенный исследовательским Crime Prevention Research Center, показал, что в случаях, когда черный арестованный погибает от рук белого полицейского, пресса об этом сообщает, если полицейский – черный, пресса, как правило, этого не упоминает. По этой причине мы редко слышим об убитых полицейскими чернокожими в Вашингтоне, Чикаго, Балтиморе, других городах.



В июле 2017 года опрос, проведенный университетом Куиннипиак в городе Нью-Йорке, показал, что 62% чернокожих горожан одобряют работу своей районной полиции, в то время как 35% недовольны ей. Показатель одобрения местной полиции на 11% выше общегородского и говорит о том, что в оценке своей районной полиции опрошенные ссылаются на свой опыт, а в оценке городской – на средства массовой информации и другие источники.



В мае-июне этого года опрос 807 взрослых американцев, проведенный университетом Монмут, показал, что подавляющее большинство американцев поддерживают свою полицию, независимо от их расы или уровня образования:



Белые с дипломом колледжа: 73% – одобряют; 9% – не одобряют.

Белые без диплома колледжа: 70% – одобряют; 14% – не одобряют.

Черные: 72% одобряют. 17% – нет.

Латиноамериканцы/Азиаты: 68% – одобряют. 18% – нет. Полиция и черная община. ЦифрыСобытия последней недели, комментарии левой прессы и политиков создают впечатление того, что полиция несет ответственность за самый настоящий террор против афро-американской общины и положение последней совершенно невыносимо. Это и привело к мирным протестам, которые во многих местах переросли в бунт с поджогами, ограблениями, покалеченным и убитыми.Но статистика правоохранительных органов и опросы общественного мнения говорят о том, что чернокожие не страдают от полицейской жестокости в большей мере, чем белые, а большинство чернокожих свою полицию поддерживает.Анализ прессы, проведенный исследовательским Crime Prevention Research Center, показал, что в случаях, когда черный арестованный погибает от рук белого полицейского, пресса об этом сообщает, если полицейский – черный, пресса, как правило, этого не упоминает. По этой причине мы редко слышим об убитых полицейскими чернокожими в Вашингтоне, Чикаго, Балтиморе, других городах.В июле 2017 года опрос, проведенный университетом Куиннипиак в городе Нью-Йорке, показал, что 62% чернокожих горожан одобряют работу своей районной полиции, в то время как 35% недовольны ей. Показатель одобрения местной полиции на 11% выше общегородского и говорит о том, что в оценке своей районной полиции опрошенные ссылаются на свой опыт, а в оценке городской – на средства массовой информации и другие источники.В мае-июне этого года опрос 807 взрослых американцев, проведенный университетом Монмут, показал, что подавляющее большинство американцев поддерживают свою полицию, независимо от их расы или уровня образования:Белые с дипломом колледжа: 73% – одобряют; 9% – не одобряют.Белые без диплома колледжа: 70% – одобряют; 14% – не одобряют.Черные: 72% одобряют. 17% – нет.Латиноамериканцы/Азиаты: 68% – одобряют. 18% – нет. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3544 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 09:11 freeze написав: shapo написав: А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон



CNN

Может нагнетают.

Но даже мой белый американский шурин в приватном разговоре по Скайпу чувствую бздит что-то плохое сказать про негров. Может боится прослушки Негры с спецслужбах могут пасти CNNМожет нагнетают.Но даже мой белый американский шурин в приватном разговоре по Скайпу чувствую бздит что-то плохое сказать про негров. Может боится прослушкиНегры с спецслужбах могут пасти



CNN давно прогнившая левацкая контора.

То, что мнимая политкорректность там доведена до абсурда общеизвестно. Надеюсь, последние события изменят что-то и в этом вопросе,естественно,если Трамп уцелеет CNN давно прогнившая левацкая контора.То, что мнимая политкорректность там доведена до абсурда общеизвестно. Надеюсь, последние события изменят что-то и в этом вопросе,естественно,если Трамп уцелеет Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3544 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 09:23 shapo написав: То, что мнимая политкорректность там доведена до абсурда общеизвестно. То, что мнимая политкорректность там доведена до абсурда общеизвестно.



Американскй шурин мне рассказывал, что он старается подходить к дверям без сенсорного открытия только когда рядом никого нет. А то вдруг подойдёт к двери вместе с какой-то женщиной и по-славянски откроет перед ней дверь и его потом обвинят в харассменте.

Поэтому перед подходом к двери, он как Штирлиц, автоматически оглядывается, и ждёт пока бабы пройдут, издали, чтобы не спалиться Американскй шурин мне рассказывал, что он старается подходить к дверям без сенсорного открытия только когда рядом никого нет. А то вдруг подойдёт к двери вместе с какой-то женщиной и по-славянски откроет перед ней дверь и его потом обвинят в харассменте.Поэтому перед подходом к двери, он как Штирлиц, автоматически оглядывается, и ждёт пока бабы пройдут, издали, чтобы не спалиться Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17195 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4233 раз. Подякували: 6816 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6288628962906291> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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