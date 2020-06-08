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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:33
Всі події свідчать лише про те, що масова свідомість є маніпульованою. Той хто має ресурс для керування свідомістю, той може вкидати туди що завгодно. Треба розпалити ворожнечу, то розпалять, треба примирити, запустять білих голубів...
Є реальність, в якій ми живемо і можемо помацяти на відстані руки, а є спотворена реальність, викривлена маніпуляторами. Ось ми обговорюємо на цій гілці нереальну реальність. Ми не володіємо усією повнотою інформації, її правдивістю, обєктивністю. В основному все черпаємо від якихось посередників у вигляді ЗМІ переважно. Парадокс в тому, що люди іноді приділяють більше уваги проблемам надуманим, а не реальним. І гризуться між собою по питанням, що ніяк не торкаються їх реального життя. Комусь завжди вигідно стравлювати людей і нагнітати, щоб вирішувати свої егоїстичні, меркантильні інтереси. А дурні чубляться між собою, деруться під сміх ляльководів.
Будь яку подію можна презентувати під будь яким соусом.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 10:47
freeze написав: Faceless написав:
и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.
Соцопрос в США
Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).
В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу.
Я допускаю, что на местах картина в реальности несколько другая, а нагнетают картинку СМИ, преувеличивая сцены мародерства и унижения белых. С другой стороны, СМИ способны в итоге сформировать общественное мнение.
И ладно США, я больше речь о вел о Европе.
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