Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Є реальність, в якій ми живемо і можемо помацяти на відстані руки, а є спотворена реальність, викривлена маніпуляторами. Ось ми обговорюємо на цій гілці нереальну реальність. Ми не володіємо усією повнотою інформації, її правдивістю, обєктивністю. В основному все черпаємо від якихось посередників у вигляді ЗМІ переважно. Парадокс в тому, що люди іноді приділяють більше уваги проблемам надуманим, а не реальним. І гризуться між собою по питанням, що ніяк не торкаються їх реального життя. Комусь завжди вигідно стравлювати людей і нагнітати, щоб вирішувати свої егоїстичні, меркантільні інтереси. А дурні чубляться між собою, деруться під сміх ляльководів. Будь яку подію можна презентувати під будь яким соусом.

freeze написав: Faceless написав: и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.



Соцопрос в США



Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).



В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу. Соцопрос в СШАПодавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу.

Я допускаю, что на местах картина в реальности несколько другая, а нагнетают картинку СМИ, преувеличивая сцены мародерства и унижения белых. С другой стороны, СМИ способны в итоге сформировать общественное мнение.

Я допускаю, що на місцях картина в реальності несколько другая, а нагнетають картинку СМІ, преувеличивая сцени мародерства і унижения білих. З другої сторони, СМІ здатні в підсумку сформувати громадську думку. І ладно США, я більше мову о вел о Європі.

The Show Must Go On!





На задньому плані зі смартфоном людина, що посміхається і знімає.... Невже так виглядають обурені люди? Схоже на якесь свято... Захоплюючий двіж. Реаліті-шоу онлайн. Стрім.



На задньому плані зі смартфоном людина, що посміхається і знімає.... Невже так виглядають обурені люди? Схоже на якесь свято... Захоплюючий двіж. Реаліті-шоу онлайн. Стрім. Крім того, проглядається взаємозвязок цих подій з обмеженням громадянських прав під час коронавірусу. Якийсь глобальний двіжняк зараз відбувається. Новий перерозподіл власності. Бо в основі всього - відносини власності. А держави, ідеологія, культура, політика - це надбудова. А базис є базис. Класика. Ось стисло сутність всього, що відбувається. Потрібна картинка для вкиду в масову свідомість. Треба потрібну картинку вкласти в колективний мозок, щоб надалі маніпулювати свідомістю. З якою метою? Це точно знають лише ляльководи. Відкинувши всі версії про причини, можна на 100% стверджувати одне - комусь потрібний хаос. Але хаосу некерованого в реаліях сьогодення не може бути апріорі. Є замовники.

freeze написав: shapo написав: А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон



CNN

Может нагнетают.

CNN Може нагнетають. Але навіть мій білий американський шурин в приватному розмові по Скайпу відчуваю бздить що-то погане сказати про негрів.



Такая свобода слова по-американски - ты можешь в чём угодно обвинять белых и оскорблять их, но не дай тебе бог, обвинить или оскорбить черных.



Така свобода слова по-американськи - ти можеш в чому завгодно обвинувачувати білих і ображати їх, але не дай тобі бог, обвинувачити або образити чорних. ЗЫ По-моєму американці самі себе заганяють в пастку

Дехто з мешканців Донбассу повівся на лозунги русіш-пропаганди.

І що мають зараз жителі ОРДЛО???



"ОРДЛО. Трое суток донбасские шахтеры бастуют под землей против трехмесячной задержки зарплат в Антраците! Россия не пускает на свой рынок донбасский уголь, Украина сократила закупки, а нынешние владельцы шахты перестали платить вообще.

Шесть лет назад в эти дни шахтерам говорили, что Россия им поможет, что они своих не бросает, а сейчас их бросили под землей.



Вместо погашения долгов шахтеры получили блок-пост на въезде в город, проверки МГБ, попытки оккупационных властей заставить шахтеров молчать без всяких денег.



И ни один российский телеканал, ни один российский журналист, никакие шарии, соловьевы, киселевы, которые так живописали "ужасы" украинской власти в 2014-м, когда оправдывали вторжение, не показывают трагедию шахтеров. Никто не поднимает голос об обманутых режимом Путина и его наемниками людях, которые прямо сейчас, в эти минуты продолжают протестовать под землей.



И снова кроме Украины никому не нужны жители Донбасса, и только в наших СМИ есть резонанс и внимание к проблеме. Вот это и есть настоящий геноцид, а не то, что забивали в головы жителей Донбасса российские пропагандисты."



Шість років, як Росія окупувала Крим і частину Донбасу. Дехто з мешканців Донбассу повівся на лозунги русіш-пропаганди. І що мають зараз жителі ОРДЛО??? "ОРДЛО. Трое суток донбасские шахтеры бастуют под землей против трехмесячной задержки зарплат в Антраците! Россия не пускает на свой рынок донбасский уголь, Украина сократила закупки, а нынешние владельцы шахты перестали платить вообще. Шесть лет назад в эти дни шахтерам говорили, что Россия им поможет, что они своих не бросает, а сейчас их бросили под землей. Вместо погашения долгов шахтеры получили блок-пост на въезде в город, проверки МГБ, попытки оккупационных властей заставить шахтеров молчать без всяких денег. И ни один российский телеканал, ни один российский журналист, никакие шарии, соловьевы, киселевы, которые так живописали "ужасы" украинской власти в 2014-м, когда оправдывали вторжение, не показывают трагедию шахтеров. Никто не поднимает голос об обманутых режимом Путина и его наемниками людях, которые прямо сейчас, в эти минуты продолжают протестовать под землей. И снова кроме Украины никому не нужны жители Донбасса, и только в наших СМИ есть резонанс и внимание к проблеме. Вот это и есть настоящий геноцид, а не то, что забивали в головы жителей Донбасса российские пропагандисты." https://uainfo.org/blognews/1591690483- ... rili-.html

freeze написав:

Американскй шурин мне рассказывал, что он старается подходить к дверям без сенсорного открытия только когда рядом никого нет. А то вдруг подойдёт к двери вместе с какой-то женщиной и по-славянски откроет перед ней дверь и его потом обвинят в харассменте.

Американскй шурин мне рассказывал, что он старается подходить к дверям без сенсорного открытия только когда рядом никого нет. А то вдруг подойдёт к двери вместе с какой-то женщиной и по-славянски откроет перед ней дверь и его потом обвинят в харассменте. Поэтому перед подходом к двери, он как Штирлиц, автоматически оглядывается, и ждёт пока бабы пройдут, издали, чтобы не спалиться о времена, о нравы!



