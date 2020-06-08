Додано: Вів 09 чер, 2020 12:22

Шість років, як Росія окупувала Крим і частину Донбасу.Дехто з мешканців Донбассу повівся на лозунги русіш-пропаганди.І що мають зараз жителі ОРДЛО???"ОРДЛО. Трое суток донбасские шахтеры бастуют под землей против трехмесячной задержки зарплат в Антраците! Россия не пускает на свой рынок донбасский уголь, Украина сократила закупки, а нынешние владельцы шахты перестали платить вообще.Шесть лет назад в эти дни шахтерам говорили, что Россия им поможет, что они своих не бросает, а сейчас их бросили под землей.Вместо погашения долгов шахтеры получили блок-пост на въезде в город, проверки МГБ, попытки оккупационных властей заставить шахтеров молчать без всяких денег.И ни один российский телеканал, ни один российский журналист, никакие шарии, соловьевы, киселевы, которые так живописали "ужасы" украинской власти в 2014-м, когда оправдывали вторжение, не показывают трагедию шахтеров. Никто не поднимает голос об обманутых режимом Путина и его наемниками людях, которые прямо сейчас, в эти минуты продолжают протестовать под землей.И снова кроме Украины никому не нужны жители Донбасса, и только в наших СМИ есть резонанс и внимание к проблеме. Вот это и есть настоящий геноцид, а не то, что забивали в головы жителей Донбасса российские пропагандисты."