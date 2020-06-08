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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6289629062916292>
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:33

Всі події свідчать лише про те, що масова свідомість є маніпульованою. Той хто має ресурс для керування свідомістю, той може вкидати туди що завгодно. Треба розпалити ворожнечу, то розпалять, треба примирити, запустять білих голубів... :) Є реальність, в якій ми живемо і можемо помацяти на відстані руки, а є спотворена реальність, викривлена маніпуляторами. Ось ми обговорюємо на цій гілці нереальну реальність. Ми не володіємо усією повнотою інформації, її правдивістю, обєктивністю. В основному все черпаємо від якихось посередників у вигляді ЗМІ переважно. Парадокс в тому, що люди іноді приділяють більше уваги проблемам надуманим, а не реальним. І гризуться між собою по питанням, що ніяк не торкаються їх реального життя. Комусь завжди вигідно стравлювати людей і нагнітати, щоб вирішувати свої егоїстичні, меркантильні інтереси. А дурні чубляться між собою, деруться під сміх ляльководів. :) Будь яку подію можна презентувати під будь яким соусом.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:47

  freeze написав:
  Faceless написав:и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.


Соцопрос в США

Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).

В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу.

Я допускаю, что на местах картина в реальности несколько другая, а нагнетают картинку СМИ, преувеличивая сцены мародерства и унижения белых. С другой стороны, СМИ способны в итоге сформировать общественное мнение.
И ладно США, я больше речь о вел о Европе.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:46

The Show Must Go On!

Ось стисло сутність всього, що відбувається. Потрібна картинка для вкиду в масову свідомість. Треба потрібну картинку вкласти в колективний мозок, щоб надалі маніпулювати свідомістю. З якою метою? Це точно знають лише ляльководи. Відкинувши всі версії про причини, можна на 100% стверджувати одне - комусь потрібний хаос. Але хаосу некерованого в реаліях сьогодення не може бути апріорі. Є замовники.
Зображення

На задньому плані зі смартфоном людина, що посміхається і знімає.... :) Невже так виглядають обурені люди? Схоже на якесь свято... :) Захоплюючий двіж. Реаліті-шоу онлайн. Стрім.

Крім того, проглядається взаємозвязок цих подій з обмеженням громадянських прав під час коронавірусу. Якийсь глобальний двіжняк зараз відбувається. Новий перерозподіл власності. Бо в основі всього - відносини власності. А держави, ідеологія, культура, політика - це надбудова. А базис є базис. Класика.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:04

  freeze написав:
  shapo написав:А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон


CNN
Может нагнетают.
Но даже мой белый американский шурин в приватном разговоре по Скайпу чувствую бздит что-то плохое сказать про негров.


Такая свобода слова по-американски - ты можешь в чём угодно обвинять белых и оскорблять их, но не дай тебе бог, обвинить или оскорбить черных.

ЗЫ По-моему американцы сами себя загоняют в ловушку
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:22

Шість років, як Росія окупувала Крим і частину Донбасу.
Дехто з мешканців Донбассу повівся на лозунги русіш-пропаганди.
І що мають зараз жителі ОРДЛО???

"ОРДЛО. Трое суток донбасские шахтеры бастуют под землей против трехмесячной задержки зарплат в Антраците! Россия не пускает на свой рынок донбасский уголь, Украина сократила закупки, а нынешние владельцы шахты перестали платить вообще.
Шесть лет назад в эти дни шахтерам говорили, что Россия им поможет, что они своих не бросает, а сейчас их бросили под землей.

Вместо погашения долгов шахтеры получили блок-пост на въезде в город, проверки МГБ, попытки оккупационных властей заставить шахтеров молчать без всяких денег.

И ни один российский телеканал, ни один российский журналист, никакие шарии, соловьевы, киселевы, которые так живописали "ужасы" украинской власти в 2014-м, когда оправдывали вторжение, не показывают трагедию шахтеров. Никто не поднимает голос об обманутых режимом Путина и его наемниками людях, которые прямо сейчас, в эти минуты продолжают протестовать под землей.

И снова кроме Украины никому не нужны жители Донбасса, и только в наших СМИ есть резонанс и внимание к проблеме. Вот это и есть настоящий геноцид, а не то, что забивали в головы жителей Донбасса российские пропагандисты."

https://uainfo.org/blognews/1591690483- ... rili-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:27

  freeze написав:
Американскй шурин мне рассказывал, что он старается подходить к дверям без сенсорного открытия только когда рядом никого нет. А то вдруг подойдёт к двери вместе с какой-то женщиной и по-славянски откроет перед ней дверь и его потом обвинят в харассменте. :mrgreen: :mrgreen:
Поэтому перед подходом к двери, он как Штирлиц, автоматически оглядывается, и ждёт пока бабы пройдут, издали, чтобы не спалиться :mrgreen:


о времена, о нравы!
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:33

  Frant написав:Шість років, як Росія окупувала Крим і частину Донбасу.
Дехто з мешканців Донбассу повівся на лозунги русіш-пропаганди.
І що мають зараз жителі ОРДЛО???

"ОРДЛО. Трое суток донбасские шахтеры бастуют под землей против трехмесячной задержки зарплат в Антраците! Россия не пускает на свой рынок донбасский уголь, Украина сократила закупки, а нынешние владельцы шахты перестали платить вообще.
Шесть лет назад в эти дни шахтерам говорили, что Россия им поможет, что они своих не бросает, а сейчас их бросили под землей.

Вместо погашения долгов шахтеры получили блок-пост на въезде в город, проверки МГБ, попытки оккупационных властей заставить шахтеров молчать без всяких денег.

И ни один российский телеканал, ни один российский журналист, никакие шарии, соловьевы, киселевы, которые так живописали "ужасы" украинской власти в 2014-м, когда оправдывали вторжение, не показывают трагедию шахтеров. Никто не поднимает голос об обманутых режимом Путина и его наемниками людях, которые прямо сейчас, в эти минуты продолжают протестовать под землей.

И снова кроме Украины никому не нужны жители Донбасса, и только в наших СМИ есть резонанс и внимание к проблеме. Вот это и есть настоящий геноцид, а не то, что забивали в головы жителей Донбасса российские пропагандисты."

https://uainfo.org/blognews/1591690483- ... rili-.html


Так что, соберем деньжат шахтерам? Пожалеем обманутых путиным? Ну они бы нас явно пожалели, если бы стали рашкой, зарплата, пенсия, все дела... :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:38

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:
Американскй шурин мне рассказывал, что он старается подходить к дверям без сенсорного открытия только когда рядом никого нет. А то вдруг подойдёт к двери вместе с какой-то женщиной и по-славянски откроет перед ней дверь и его потом обвинят в харассменте. :mrgreen: :mrgreen:
Поэтому перед подходом к двери, он как Штирлиц, автоматически оглядывается, и ждёт пока бабы пройдут, издали, чтобы не спалиться :mrgreen:


о времена, о нравы!

Самый угнетаемый в США это белый американец, здоровый, средних лет, традиционной ориетации :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:45

  Frant написав:Шість років, як Росія окупувала Крим і частину Донбасу.
Дехто з мешканців Донбассу повівся на лозунги русіш-пропаганди.
І що мають зараз жителі ОРДЛО???

"ОРДЛО. Трое суток донбасские шахтеры бастуют под землей против трехмесячной задержки зарплат в Антраците! Россия не пускает на свой рынок донбасский уголь, Украина сократила закупки, а нынешние владельцы шахты перестали платить вообще.
Шесть лет назад в эти дни шахтерам говорили, что Россия им поможет, что они своих не бросает, а сейчас их бросили под землей.

https://uainfo.org/blognews/1591690483- ... rili-.html


Как сильно вы переживаете за шахтеров в Антраците.
Есть предложения для помощи им?

А не хотите так же попереживать за шахтеров во Львове или Крамоторске?
Которые точно так же сидят без зарплат и устраивают забастовки
Или как обычно - в чужом глазу соринку вижу, в своем бревна не замечаю..
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:11

  Shram написав:
  freeze написав:
  shapo написав:А соцопросы,конечно, проводили те же левацкие конторы которые предрекали победу Клинтон


CNN
Может нагнетают.
Но даже мой белый американский шурин в приватном разговоре по Скайпу чувствую бздит что-то плохое сказать про негров.


Такая свобода слова по-американски - ты можешь в чём угодно обвинять белых и оскорблять их, но не дай тебе бог, обвинить или оскорбить черных.

ЗЫ По-моему американцы сами себя загоняют в ловушку

https://youtu.be/PSDYksOL-sw
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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