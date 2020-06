Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6289629062916292 Додано: Вів 09 чер, 2020 13:16 Tegularius написав: Забавно читать, как жители самой бедной страны Европы переживают по поводу Швеции и прочих благополучных стран. Нам бы их проблемы. У них достаточно срадств, чтобы прокормить тех бездельников-мигрантов. У богатых свои причуды, эти протесты по-поводу несуществующей расовой дискриминации - одна из них. Забавно читать, как жители самой бедной страны Европы переживают по поводу Швеции и прочих благополучных стран. Нам бы их проблемы. У них достаточно срадств, чтобы прокормить тех бездельников-мигрантов. У богатых свои причуды, эти протесты по-поводу несуществующей расовой дискриминации - одна из них.

щодо самоъ бідної відосік Охрі

Повідомлень: 19646 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 13:17 zРадио написав: unicdima написав: Faceless написав: В Британии вообще трешак

Что-то мне кажется, что эта истерия из борьбы за права чёрных окончательно выродилась в вакханалию неадекватов и мародеров, и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут. В Британии вообще трешакЧто-то мне кажется, что эта истерия из борьбы за права чёрных окончательно выродилась в вакханалию неадекватов и мародеров, и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.

В Европе пройдет, в США может и нет.

Европейцы уже перешли ту линию когда еще могли сопротивляться. В Европе пройдет, в США может и нет.Европейцы уже перешли ту линию когда еще могли сопротивляться.



Поэтому умные люди Британию и оторвали от ЕС (не те, разумеется, которые голосовали, наслушавшись популизма политиков, а те, которые инициировали и сопровождали информационно брэкзит, играя на чувствах пересичных британцев). Я уже высказывал тут мысль, что не Британия вышла из ЕС, а ЕС вычеркнули из "золотого миллиарда" Поэтому умные люди Британию и оторвали от ЕС (не те, разумеется, которые голосовали, наслушавшись популизма политиков, а те, которые инициировали и сопровождали информационно брэкзит, играя на чувствах пересичных британцев). Я уже высказывал тут мысль, что не Британия вышла из ЕС, а ЕС вычеркнули из "золотого миллиарда"

Повідомлень: 19646 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 13:21 Faceless написав: unicdima написав: Faceless написав: Ще інша цікавинка. Найбільш на руку подібні події будуть рашці, одразу з двох причин.

По-перше, з цих подій їх ЗМІ зліплять потрібну картмнку: крах політики лібералізму та толерантності. А тут ще й зміни до їх конституції якраз. І саме ідеї Мусоліні в рашці приживуться, знову ж таки, дуже раджу ознайомитися.

По-друге, етнічні та расові проблеми на руку рашці, бо послаблять країни ЄС, внесуть напруження між ними, посилять (а може й приведуть до влади у певних країнах) прикормлених ними ультраправих. Тому для підтримання накалу серед мітингувальників буде чимало проплачених рашкою провокаторів, щоб соковита картинка була постійно для журнаглистів з рашатудей, що будуть на кожному кроці. При найгіршому розвитку подій отримаємо остаточну реалізацію фашизму у рф, заворушення, погроми та активізацію багатьох ультраправих рухів і ідей у Європі, включаючи й близькі до нацистських, і вхід їх до парламентів. Ще інша цікавинка. Найбільш на руку подібні події будуть рашці, одразу з двох причин.По-перше, з цих подій їх ЗМІ зліплять потрібну картмнку: крах політики лібералізму та толерантності. А тут ще й зміни до їх конституції якраз. І саме ідеї Мусоліні в рашці приживуться, знову ж таки, дуже раджу ознайомитися.По-друге, етнічні та расові проблеми на руку рашці, бо послаблять країни ЄС, внесуть напруження між ними, посилять (а може й приведуть до влади у певних країнах) прикормлених ними ультраправих. Тому для підтримання накалу серед мітингувальників буде чимало проплачених рашкою провокаторів, щоб соковита картинка була постійно для журнаглистів з рашатудей, що будуть на кожному кроці. При найгіршому розвитку подій отримаємо остаточну реалізацію фашизму у рф, заворушення, погроми та активізацію багатьох ультраправих рухів і ідей у Європі, включаючи й близькі до нацистських, і вхід їх до парламентів.

"будуть, зліплять, послаблять, буде" ))) все це вже давно відбувається.

я давно займаюся вивченням ситуації на Близькому Сході та Північній Африці і можу з впевненістю сказати, що Росія має безпосередній вплив на основні мігрантські потоки, як через співпрацю спецслужб з кримінальними угрупуваннями які цим займаються так і через силове витіснення ребелів та членів їх сімей як у Сирії. А в самому ЕС ліві популісти які підтримують таку мігрантську політику ще з часів СРСР курувалися і фінансувалися через КГБ-ФСБ. Так само російські спецслужби працюють і з ультраправими.

Взагалі у нас мало хто уявляє собі як глибоко проникли російські спецслужби у бюрократичні інститути ЕС, а мільйони мігрантів дозволяють тримати уряди країн ЕС на гачку, що ми і бачим в беззубій політиці щодо Росії. "будуть, зліплять, послаблять, буде" ))) все це вже давно відбувається.я давно займаюся вивченням ситуації на Близькому Сході та Північній Африці і можу з впевненістю сказати, що Росія має безпосередній вплив на основні мігрантські потоки, як через співпрацю спецслужб з кримінальними угрупуваннями які цим займаються так і через силове витіснення ребелів та членів їх сімей як у Сирії. А в самому ЕС ліві популісти які підтримують таку мігрантську політику ще з часів СРСР курувалися і фінансувалися через КГБ-ФСБ. Так само російські спецслужби працюють і з ультраправими.Взагалі у нас мало хто уявляє собі як глибоко проникли російські спецслужби у бюрократичні інститути ЕС, а мільйони мігрантів дозволяють тримати уряди країн ЕС на гачку, що ми і бачим в беззубій політиці щодо Росії. Це так, та от тепер в них з'явиться реальна можливість захопити владу. Плюс остаточно закріпиться фашистський режим у самій рф.

У будь якому разі, це надзвичайно поганий сценарій у світовому масштабі Це так, та от тепер в них з'явиться реальна можливість захопити владу. Плюс остаточно закріпиться фашистський режим у самій рф.У будь якому разі, це надзвичайно поганий сценарій у світовому масштабі

ти щось фантазуєш.

Який фашизм в РФ?

Те що авторатаризм є, це факт.

Так можна і Китай написати, що фашисти там, махрові.

Повідомлень: 19646 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 13:24 andrijk777 написав: Ось ніяк не можу зрозуміти як "білі" відімстять "чорним".

Пособія їм зменшать? Ну це смішно.

По-моєму є тільки 2 варіанти розвитку. Один - це все закінчиться нічим, але повториться з більшою силою через пару років/десятиліть. І другий - закінчиться крахом країни/системи влади. Не зараз напевне, а після n-того повторення, коли "протестанти" обнагліють вкрай і скористаються зброєю. Ось ніяк не можу зрозуміти як "білі" відімстять "чорним".Пособія їм зменшать?Ну це смішно.По-моєму є тільки 2 варіанти розвитку. Один - це все закінчиться нічим, але повториться з більшою силою через пару років/десятиліть. І другий - закінчиться крахом країни/системи влади. Не зараз напевне, а після n-того повторення, коли "протестанти" обнагліють вкрай і скористаються зброєю.

Повідомлень: 19646 З нами з: 09.03.14

flyman написав: Який фашизм в РФ?

Те що авторатаризм є, це факт.

Те що авторатаризм є, це факт. Який фашизм в РФ?Те що авторатаризм є, це факт.

Просто авторитаризм вони вже пройшли. Формується вже дещо нове, досить близьке до фашизму. Просто авторитаризм вони вже пройшли. Формується вже дещо нове, досить близьке до фашизму. Faceless

Faceless

Модератор Повідомлень: 27318 З нами з: 24.01.12

Те що авторатаризм є, це факт. Який фашизм в РФ?Те що авторатаризм є, це факт.

Просто авторитаризм вони вже пройшли. Формується вже дещо нове, досить близьке до фашизму. Просто авторитаризм вони вже пройшли. Формується вже дещо нове, досить близьке до фашизму.

Яка офіційна ідеологія?

ось копіпаста

jump написав: З валютної гілки...



Который день самая мощная держава планеты прощается с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят прощения у чёрного населения некоторых штатов. Мэр Миниаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб не упасть от горя) с телом достойнейшего из достойных граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыдания его прерываются криками "Проооостииии", иииии....... опять продолжаются по нарастающей. Захлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного, правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильца, а посему сердобольные американцы собрали ей с миру по нитке 20000000 долларов, и деньги продолжают поступать. Масачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы читать, мы не знаем, скорее всего - нет. В тюрьмах этому не учат. Если события будут разворачиваться подобными темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую.

Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз, держа своей клешней за горло беременную женщину и приставив дуло пистолета к её животу, он требовал денег).......... после пошёл на сделку со следствием, сдал всех своих подельников, чем на несколько лет сократил себе срок заключения. При вскрытии его тела, в крови обнаружили наркотики. Вот таков национальный герой Америки 21-ого века. Не уберегли мы свой луч света. Но остались последователи. Дело Флойда живёт и разрастается. Массовые грабежи и насилия, в знак уважения и скорби по Джорджу, захлестнули демократические штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью Йорк и Лос Анджелес. Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских, и не только, машин, обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду..........(до встречи с Флойдовцами).........

Повідомлень: 19646 З нами з: 09.03.14

flyman написав: Tegularius написав: Забавно читать, как жители самой бедной страны Европы переживают по поводу Швеции и прочих благополучных стран. Нам бы их проблемы. У них достаточно срадств, чтобы прокормить тех бездельников-мигрантов. У богатых свои причуды, эти протесты по-поводу несуществующей расовой дискриминации - одна из них.

щодо самоъ бідної відосік Охрі

То, что я и говорил, для повышения рождаемости в Украине нужно реальное "тотальне зубожіння" с железным занавесом, а не увеличение зарплат и пособий. То, что я и говорил, для повышения рождаемости в Украине нужно реальное "тотальне зубожіння" с железным занавесом, а не увеличение зарплат и пособий. Schmit

Schmit

Повідомлень: 1371 З нами з: 08.09.09

flyman написав: Яка офіційна ідеологія?

Путін лучшє всєх?

Путін лучшє всєх? Яка офіційна ідеологія?Путін лучшє всєх?

Ні, якщо коротко - Росія встає з колін! Нас принизили і ми прагнемо реваншу! Ми - країна-переможець! Приблизно так само, як Німеччина була принижена за умовами версальського договору, так і РФ відчуває щось подібне. Фантомні болі імперії, мрії відродити велич і показати всім кузькіну мать!



Форма така. Але змісту як такого, наповнення немає. Тут гибрид якихось взаємопротилежних ідей: від монархізму до комунізму, в одному місці Ульянова славим зі Сталіним, а в іншому плачемо над убієнною царською родиною, що ці особи вбили. Шизофрренія. Манія величі. Нездатність визнавати помилки і очевидне всьому світові.

Козак-характерник 2

Повідомлень: 28878 З нами з: 09.10.12

Повідомлень: 28878 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1956 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 13:59 Козак-характерник написав: flyman написав: Яка офіційна ідеологія?

Путін лучшє всєх? Яка офіційна ідеологія?Путін лучшє всєх?

Ні, якщо коротко - Росія встає з колін! Нас принизили і ми прагнемо реваншу! Ми - країна-переможець! Приблизно так само, як Німеччина була принижена за умовами версальського договору, так і РФ відчуває щось подібне. Фантомні болі імперії, мрії відродити велич і показати всім кузькіну мать!



Форма така. Але змісту як такого, наповнення немає. Тут гибрид якихось взаємопротилежних ідей: від монархізму до комунізму, в одному місці Ульянова славим зі Сталіним, а в іншому плачемо над убієнною царською родиною, що ці особи вбили. Шизофрренія. Манія величі. Нездатність визнавати помилки і очевидне всьому світові.

Ні, якщо коротко - Росія встає з колін! Нас принизили і ми прагнемо реваншу! Ми - країна-переможець! Приблизно так само, як Німеччина була принижена за умовами версальського договору, так і РФ відчуває щось подібне. Фантомні болі імперії, мрії відродити велич і показати всім кузькіну мать!Форма така. Але змісту як такого, наповнення немає. Тут гибрид якихось взаємопротилежних ідей: від монархізму до комунізму, в одному місці Ульянова славим зі Сталіним, а в іншому плачемо над убієнною царською родиною, що ці особи вбили. Шизофрренія. Манія величі. Нездатність визнавати помилки і очевидне всьому світові.

Імперська ідеологія, імперські замашки. Хоче бути, як колись, жандармом Європи.

