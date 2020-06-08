Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова доручила своєму заступнику Андрію Любовичу провести службове розслідування щодо діяльності керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Дослівно Лерос: "Венедіктова доручила копати під Холодницького своєму ручному новопризначеному заму Любовичу, колишньому прокурору Донецька, якого витягла з глибокого запасу саме для подібних завдань".
Еще эти донбассяне повылазили со своих нор. Зеленский скоро станет вторым чивокуней.
flyman написав:тут питали кілька сторінок, що відбувається в США, ось копіпаста
jump написав:З валютної гілки...
Который день самая мощная держава планеты прощается с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят прощения у чёрного населения некоторых штатов. Мэр Миниаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб не упасть от горя) с телом достойнейшего из достойных граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыдания его прерываются криками "Проооостииии", иииии....... опять продолжаются по нарастающей. Захлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного, правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильца, а посему сердобольные американцы собрали ей с миру по нитке 20000000 долларов, и деньги продолжают поступать. Масачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы читать, мы не знаем, скорее всего - нет. В тюрьмах этому не учат. Если события будут разворачиваться подобными темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую. Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз, держа своей клешней за горло беременную женщину и приставив дуло пистолета к её животу, он требовал денег).......... после пошёл на сделку со следствием, сдал всех своих подельников, чем на несколько лет сократил себе срок заключения. При вскрытии его тела, в крови обнаружили наркотики. Вот таков национальный герой Америки 21-ого века. Не уберегли мы свой луч света. Но остались последователи. Дело Флойда живёт и разрастается. Массовые грабежи и насилия, в знак уважения и скорби по Джорджу, захлестнули демократические штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью Йорк и Лос Анджелес. Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских, и не только, машин, обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду..........(до встречи с Флойдовцами)......... Кандидат в Президенты Соединённых штатов Джо Байден с тяжёлой формой старческой деменции, сегодня тоже пал на колени, встать сам, правда, не смог, понадобилась помощь, но сотни тысяч почитателей "святого Флойда" это не смутило. Они будут голосовать на выборах за это ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются, не гнушаясь ничем. На колени?! Не вопрос - на колени!!!! Мордой в дерьмо?!...... С нашим превеликим удовольствием!!!!! Всё, что прикажете, "Флойды"!!! И, что противно, что почти вся демократическая партия страны такова.
та да, йому ще героя сша напевно дадуть, посмертно. у людей взагалі мізки повідшибало, не можуть прослідкувати причинно-наслідкові звязки. те що мент тамошній може палку і перегнув, але при цьому всі забувають чомусь першопричину події і послужний список чувака. всі вони, і в європі теж, коли їм дадуть по морді за крадіжку розбій і т.п., волають потім, що по рилу дали не за те, що злодій, а за те, що чорний. навчилися вони добре цього. толерантність загубить західний світ. і взагалі, проти чого можна протестувати, грабуючи при цьому магазини і палячи авто? може цей магазин чи авто належали негру, пардон, афроамериканцю. тоді їх всіх за расизм тре садити
Чесно кажучи, взагалі не слідкую за периодичними кольоровими бунтами в США чи ЄС. Більшої толерантності до них і бути не може. Теперішній спалах закінчиться тільки відміною задушливих прийомів в поліції, які прийшли туди з психлікарень, де тільки таким способом можна втихомирити буйних. На таких навіть електрошокер не діє, треба вигадувати щось безпечне і ефективне, типу активних гальмівних сорочек.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.