Додано: Вів 09 чер, 2020 16:34

Козак-характерник написав: flyman написав: Імперська ідеологія, імперські замашки. Хоче бути, як колись, жандармом Європи.

Але до чого тут фашизм? Імперська ідеологія, імперські замашки. Хоче бути, як колись, жандармом Європи.Але до чого тут фашизм?

Будь яке явище не виникає одномоментно. Це не статичний, а динамічний процес. По динаміці видно напрямок руху. Наприклад, захист співвітчизників, де б вони не були.

Будь яке явище не виникає одномоментно. Це не статичний, а динамічний процес. По динаміці видно напрямок руху. Наприклад, захист співвітчизників, де б вони не були.

США теж захищає співвітчизників.

А ти закликаєш захищати Донбас. То ти теж фашист? США теж захищає співвітчизників.А ти закликаєш захищати Донбас. То ти теж фашист?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/